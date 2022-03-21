Проблемы с щитовидкой, дефицит витаминов и еще 5 причин, почему резко ухудшается память

Наша память ухудшается с возрастом — это нормальный физиологический процесс, который настигает большинство людей. Некоторым удается сохранить ясность ума до глубокой старости, как правило, это люди, которые привыкли работать с большими объемами информации, постоянно учиться и анализировать, например, ученые или врачи. Самый известный метод тренировки памяти — запоминание стихов. И он действительно работает. Любимые строчки Пушкина или Блока стоит повторять как можно чаще, параллельно учить что-то новое, например, прозу.

Однако некоторые могут начать страдать от проблем с памятью в юном возрасте. О самых частых причинах этой проблемы рассказал психиатр Александр Мещеряков.