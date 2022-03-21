Проблемы с щитовидкой, дефицит витаминов и еще 5 причин, почему резко ухудшается память

Наша память ухудшается с возрастом — это нормальный физиологический процесс, который настигает большинство людей. Некоторым удается сохранить ясность ума до глубокой старости, как правило, это люди, которые привыкли работать с большими объемами информации, постоянно учиться и анализировать, например, ученые или врачи. Самый известный метод тренировки памяти — запоминание стихов. И он действительно работает. Любимые строчки Пушкина или Блока стоит повторять как можно чаще, параллельно учить что-то новое, например, прозу.
Однако некоторые могут начать страдать от проблем с памятью в юном возрасте. О самых частых причинах этой проблемы рассказал психиатр Александр Мещеряков.
«Вы все помните и ничего не забываете? Не поверю! Что-то забыть — это нормально, иногда даже и нужно. Но когда забывчивость превышает все допустимые нормы, то с этим уже точно стоит что-то делать», — говорит врач.
Причины, из-за которых чаще всего страдает память:
Беременность. Тут не стоит пугаться и бежать к неврологу. «В народе бродит шутка, что плацента у беременных заполняет мозг. Ничего подобного, конечно же, не происходит», — рассказывает врач. Провалы в памяти, когда женщина ждет ребенка — это нормальный процесс. Рассеянность и забывчивость не более, чем чистая физиология! Состояние, кстати, обратимое, стоит лишь немного подождать;
Снижение памяти может наступить при нарушениях функции щитовидной железы. Щитовидка — это важный орган для психической деятельности, хоть и находится он не в голове. Обязательно проверяем гормоны щитовидки при симптомам нарушения памяти, не ограничиваемся одним УЗИ;
В пожилом возрасте частая причина снижения памяти — дефицит витамина В12. Из-за атрофических процессов в слизистой желудка нарушается процесс усвоения этого элемента. Исключить эту причину можно, лишь проверив его уровень;
Алкоголь. Не обязательно иметь зависимость, говорит врач. Достаточно регулярно принимать спиртное, неважно, в каком количестве. У алкоголя два органа-мишени — головной мозг и печень. Изменения печени вызывают печеночную энцефалопатию, что тоже сказывается на памяти;
Депрессия. В этом случае идет снижение всех видов активности. В том числе и когнитивной, отсюда и вытекает нарушение памяти;
Переутомление, усталость, эмоциональное выгорание — это все одного поля ягоды. Такое состояние всегда влияет на память. Не высыпаешься? Обязательно начнешь все забывать;
И, конечно же, деменция. Первые изменения могут настигнуть человека еще до постановки диагноза, например, после инсульта. Нарушается питание головного мозга, в частности, его коры. Такие процессы сказываются на когнитивных способностях.
Про профилактику
Любые проблемы лучше предупредить, чем лечить. Память можно тренировать не только типичным заучиванием стихов. Некоторые упражнения и методики занимают не больше 10 минут в день. О них можно прочитать ЗДЕСЬ.