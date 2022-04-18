- Витамины нужны всем людям, но в разные периоды жизни потребность в них разная, — объяснила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Дело в том, что у пожилых витамины из пищи усваиваются хуже сразу по нескольким причинам:

зубы — еда пережевывается хуже, из-за этого не полностью выделяются витамины и минералы;

кишечник — недостаточно пищу хорошо переживать, ее надо еще и хорошо переварить, а из-за ферментативной недостаточности, которая появляется с возрастом, пище не полностью усваивается, как и полезное содержимое из нее;

неполноценное питание — в силу материального положения или привычек избегать белка и налегать на простые углеводы: хлеб и сахар.

- Пожилые люди оказываются в группе риска по дефициту витаминов и минералов, — предупредила Зухра Павлова. — Им обязательно нужно получать поливитаминные или витаминно-минеральные комплексы. Но есть масса нюансов, потому что все они очень разные.

Кому-то требуется больше витаминов группы В, кому-то жирорастворимые витамины — все очень индивидуально. Но есть витамины, которые с большой долей вероятности нужны всем, правда, назначить дозировку и частоту приема должен врач.