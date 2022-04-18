Весной многие начинают налегать на ранние овощи, фрукты и ягоды, надеясь таким образом напитать организм витаминами после долгой зимы. А заодно повысить свой иммунитет для борьбы с вирусами и простудами. Если с большой долей вероятности молодым и здоровым людям такой подпитки окажется достаточно, то люди в возрасте с такой же большой долей вероятности не смогут восполнить даже часть потребностей.
- Витамины нужны всем людям, но в разные периоды жизни потребность в них разная, — объяснила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
Дело в том, что у пожилых витамины из пищи усваиваются хуже сразу по нескольким причинам:
зубы — еда пережевывается хуже, из-за этого не полностью выделяются витамины и минералы;
кишечник — недостаточно пищу хорошо переживать, ее надо еще и хорошо переварить, а из-за ферментативной недостаточности, которая появляется с возрастом, пище не полностью усваивается, как и полезное содержимое из нее;
неполноценное питание — в силу материального положения или привычек избегать белка и налегать на простые углеводы: хлеб и сахар.
- Пожилые люди оказываются в группе риска по дефициту витаминов и минералов, — предупредила Зухра Павлова. — Им обязательно нужно получать поливитаминные или витаминно-минеральные комплексы. Но есть масса нюансов, потому что все они очень разные.
Кому-то требуется больше витаминов группы В, кому-то жирорастворимые витамины — все очень индивидуально. Но есть витамины, которые с большой долей вероятности нужны всем, правда, назначить дозировку и частоту приема должен врач.
Витамин D
Если в регионах, где солнце светит довольно часто, вероятность естественно получить необходимый объем витамина D высока. То на севере дефицит витамина наблюдается почти у каждого. Что уж говорить про пожилых людей, у которых кожа и так постепенно утрачивает способность синтезировать витамин в нужных количествах.
- Достаточно часто пожилые люди могут иметь проблемы с почками, конечный же этап метаболизации, когда неактивная форма витамина D превращается в активную, проходит именно в почках, — предупреждает эндокринолог Павлова.
Получается, что даже если ты живешь на юге и правильно питаешься, витамина D тебе может не хватать, так как он не сможет активироваться.
Омега-3
Любимый витамин многих кардиологов, так как он позволяет улучшать состояние сердечно-сосудистой системы. Некоторым людям его рекомендуют и вовсе пить пожизненно. Также Омега-3 способна защитить от депрессии. Из-за нарушения баланса гормонов, особенно стероидных (половых), может появляться подавленное состояние, когда все надоело и ничего не хочется.
- Стероидные гормоны дают ощущение счастья, радости, потому что плотно взаимосвязаны с нейротрансмиттерами — веществами, которые орудуют в головном мозге и создают определенный эмоциональный фон, — объяснила доктор Павлова. — Тут может очень помочь Омега-3, которая способствует нормальному балансу гормона радости серотонина.
Фактически Омега-3 дает нам стимул жить и строить планы.
Поливитамины
Только представьте, часто у пожилых людей развивается остеопороз. Чтобы снизить или остановить процесс вымывания кальция, врачи назначают препараты кальция вместе с витамином D3, потому что они взаимосвязаны, без одного не усвоится другое. Витамин D образует белок, которые является переносчиком кальция и других важных витаминов — К, группы В.
- Когда ты начинаешь раскручивать эту цепочку, ты понимаешь: здесь еще нужен витамин В6, а чтобы он усвоился, нужен еще один витамин. А чтобы тот усвоился, нужен минерал, — объясняет, как это работает Зухра Павлова. — Поэтому возникает необходимость в комплексных витаминах.
Пить все это отдельно — давать огромную нагрузку на печень, поэтому врачи часто прописывают именно поливитамины.
- В этих таблетках все устроено так, что одна часть растворится раньше, другая позже, несовместимые витамины не вступят во взаимодействие, если все пить отдельно, то легко напутать, либо вообще не получить пользы, либо, в худшем случае, заработать лекарственный гепатит, — предупреждает эндокринолог.
Из поливитаминов врач рекомендует присмотреться к витаминам для беременных, потому что они максимально безопасны и максимально сбалансированы.
Как принимать витамины
Наука эта несложная, но надо учитывать несколько правил:
не запивать витамины чаем-кофе-какао, так как часть активного вещества может связывать и выводить танин;
принимать в первой половине дня, так как витамины — это стимулирующие вещества, особенно если они содержат элеутерококк, женьшень;
если у вас несбалансированное питание, то может добавить масло или сливки, чтобы хорошо усвоились жирорастворимые витамины, но обычно достаточно того, что мы употребляем с пищей;
не пить витамины натощак, чтобы не вызвать проблем со слизистой пищевода и желудка.