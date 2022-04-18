Не ждите, что боль уйдет быстро

На мои просьбы сделать хоть что-то, чтобы ТАК не болело, врач ответила, что, как ни жаль, мучаться придется долго, и особенно рассчитывать на обезболивающие не стоит. Быстрый способ помочь — блокада. Предплечье и шею врач обколола лидокаином прямо в кабинете, выписала лекарства («покупайте дженерики, если не будет оригиналов») и отправила на рентген. На всякий случай.

Как я спала ночью, лучше не вспоминать. При малейшем движении рука ныла и отдавала болью, раскаленные штыри «размножились» и не унимались, блокада вообще никак не помогла. Меня ждал второй визит к неврологу.

Увидев мой рентген-снимок, врач присвистнула: «Да у вас шея в обратную сторону выгнута! Конечно, болеть будет». Сделала очередную бесполезную блокаду и отправила меня к физиотерапевту.

После двух визитов к врачу я была напугана, не понимала, что со мной происходит, что делать дальше, почему таблетки не снимают боль, и не получила почти никаких ответов на свои вопросы.

Второй невролог: «Плывите!»

В ожидании консультации по физиопроцедурам, я пошла к платному неврологу. Я хотела просто понять — что и куда у меня выгнуто, что с этим делать, почему такое случилось и как убрать невыносимую боль?

Рентген моей шеи невролога №2 не впечатлил, но и не напугал, как врача №1. «Красивая длинная женская шея», — задумчиво произнес он, рассматривая снимок, и стал методично простукивать меня неврологическим молоточком. Потом он проверил чувствительность рук острой иголочкой, попросил закрыть глаза и дотронуться до носа кончиком пальца (первый раз я сильно промахнулась, но вторая попытка была успешной), закинуть руку за спину, а также внимательно пропальпировал больную руку и шею. Диагноз он подтвердил, успокоил, что по неврологической части у меня никаких проблем не наблюдается, таблетки можно пить дальше, про физиопроцедуры высказался сдержанно.

- Если вы верите в их эффективность, польза, может, и будет, — признал врач. — Еще неплохо купить специальный воротник Шанца, он отлично снимает напряжение мышц шеи, правда, носить его надо не более часа. А лучше всего — бассейн. У меня был пациент, который как только делал перерывы и переставал плавать — тут же вновь начинал мучаться от сильных болей. Только плавать надо не по-лягушачьи, держа голову над водой, а по всем правилам — кролем, расслабляя мышцы. Не умеете? Надо учиться! И если надумаете идти к остеопатам и на массаж — строго после МРТ. Сначала надо исключить более серьезные заболевания.