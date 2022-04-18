«Доктор Питер» выслушал историю 47-летней петербурженки Марии, которая месяц ходила по врачам с жалобами на мучительную ноющую боль в шее и руке. Возможно, этот опыт окажется для кого-то полезным.
- Однажды воскресным утром я проснулась и поняла — с моей правой рукой что-то не так — предплечье ноет и отдает тяжестью, когда руку поднимаешь. Такого я никогда не испытывала — особо не жаловалась на здоровье, и что такое хондроз, знала довольно смутно.
Следующим утром дискомфорт в руке превратился в невыносимую боль. Чувство было такое, будто внутри — раскаленный металлический штырь, выжигающий мою руку резкой болью от шеи до локтя. Более менее она утихала, лишь когда я лежала с высокой подушкой под головой.
Первый невролог: «Ну, бывает»
Визит к врачу откладывать было невозможно. Правда, сначала меня отправили к хирургу — с подозрением на артрит плечевого сустава, но врач быстро разобрался, что он тут ни при чем, задав пару вопросов и ткнув в плечо.
Невролог же приняла меня с пониманием — сочувственно жала на болевые точки, поворачивала руку и вынесла вердикт: «Ну так остеохондроз у вас! Почему? Ну вот, случается — небось спортом совсем не занимаетесь. Лечение — блокада и таблетки».
Диагноз: ДДЗП, спондилогенная цервикобрахиалгия, миофасциальный болевой синдром.
Назначения: целебрекс, мидокалм, релиф-гель, нексиум.
Не ждите, что боль уйдет быстро
На мои просьбы сделать хоть что-то, чтобы ТАК не болело, врач ответила, что, как ни жаль, мучаться придется долго, и особенно рассчитывать на обезболивающие не стоит. Быстрый способ помочь — блокада. Предплечье и шею врач обколола лидокаином прямо в кабинете, выписала лекарства («покупайте дженерики, если не будет оригиналов») и отправила на рентген. На всякий случай.
Как я спала ночью, лучше не вспоминать. При малейшем движении рука ныла и отдавала болью, раскаленные штыри «размножились» и не унимались, блокада вообще никак не помогла. Меня ждал второй визит к неврологу.
Увидев мой рентген-снимок, врач присвистнула: «Да у вас шея в обратную сторону выгнута! Конечно, болеть будет». Сделала очередную бесполезную блокаду и отправила меня к физиотерапевту.
После двух визитов к врачу я была напугана, не понимала, что со мной происходит, что делать дальше, почему таблетки не снимают боль, и не получила почти никаких ответов на свои вопросы.
Второй невролог: «Плывите!»
В ожидании консультации по физиопроцедурам, я пошла к платному неврологу. Я хотела просто понять — что и куда у меня выгнуто, что с этим делать, почему такое случилось и как убрать невыносимую боль?
Рентген моей шеи невролога №2 не впечатлил, но и не напугал, как врача №1. «Красивая длинная женская шея», — задумчиво произнес он, рассматривая снимок, и стал методично простукивать меня неврологическим молоточком. Потом он проверил чувствительность рук острой иголочкой, попросил закрыть глаза и дотронуться до носа кончиком пальца (первый раз я сильно промахнулась, но вторая попытка была успешной), закинуть руку за спину, а также внимательно пропальпировал больную руку и шею. Диагноз он подтвердил, успокоил, что по неврологической части у меня никаких проблем не наблюдается, таблетки можно пить дальше, про физиопроцедуры высказался сдержанно.
- Если вы верите в их эффективность, польза, может, и будет, — признал врач. — Еще неплохо купить специальный воротник Шанца, он отлично снимает напряжение мышц шеи, правда, носить его надо не более часа. А лучше всего — бассейн. У меня был пациент, который как только делал перерывы и переставал плавать — тут же вновь начинал мучаться от сильных болей. Только плавать надо не по-лягушачьи, держа голову над водой, а по всем правилам — кролем, расслабляя мышцы. Не умеете? Надо учиться! И если надумаете идти к остеопатам и на массаж — строго после МРТ. Сначала надо исключить более серьезные заболевания.
Физиотерапевт довел до слез
Физиотерапевт оказался серьезным и немногословным пожилым мужчиной. В его кабинете я провела не больше пяти минут. Но того, что он лаконично и жестко мне высказал, было достаточно, чтобы я поняла, что все свои 47 лет жила неправильно, во всем виновата сама (особенно, что не ходила на спорт), поэтому жаловаться нечего и придется терпеть боль.
Приговор физиотерапевта — 5 сеансов магнитофореза кетонала — участь мою не облегчил. Боль не прошла, и наоборот — от процедуры стало еще хуже, огненные штыри «переселились» в позвоночник и пробивали болью чуть ли не до поясницы. Правда, был и один плюс — спустя неделю я уже начала к этой боли привыкать.
Третий невролог: больше обезболивающих
Через 10 дней жизни с ежеминутной болью я снова оказалась в кабинете невролога. О том, чтобы мне хоть чем-то помогли, я уже не просила. Я просто боялась, что это не остеохондроз, а что-то более серьезное.
Врач снова стучал молотком, невозмутимо изучал рентген, не удивлялся. Он был настроен общаться и отвечал даже на те вопросы, которые я ему не задавала.
- Изменения есть, — показывал мне невролог на «неправильные» позвонки. — Но возможно, вы живете с ними уже много лет, и, возможно, у вас даже есть и грыжа межпозвоночного диска, а обострение могли вызвать неправильная поза во сне, переохлаждение, стресс… На МРТ я вас не отправлю. Какая вам разница — есть грыжа или нет? Никто все равно оперировать вас не будет. Пейте витамины группы В и обезболивающие — они посильнее, принимайте их дополнительно к тем таблеткам, что вам уже выписали. Вы спросите — почему не уколы? Это просто способы доставки препарата в организм — ну как самолетом или поездом, разницы по итогу никакой.
Спасение утопающего — дело рук самого утопающего
У меня было ощущение, что походы к врачам — это бесполезная трата времени. Медики действуют строго по протоколу лечения — начинают с малого, потом добавляют препараты посильнее, а если не помогают — меняют на другие. И я решила взять все в свои руки. Давно заметила, что шея меньше болит и отдает в руку, когда я наклоняю голову к подбородку. Возможно, есть и другие упражнения, которые помогут растянуть спазмированные мышцы и облегчить боль?
Я стала аккуратно, очень медленно и осторожно растягивать свою измученную шею — несколько раз в день делала
Уже через два дня я почувствовала облегчение, а еще через день ночью впервые за три недели спала на боку. Боль стала уходить — и это такое счастье! Сейчас я собираюсь на массаж — закрепить эффект, записалась в бассейн, и не пью ни одной таблетки.
Семейный врач, пульмонолог, аллерголог, терапевт, педиатр, лимфолог, отоларинголог, иммунолог, клинический психолог
Остеохондроз — тема дискуссионная
- Такое заболевание как остеохондроз сейчас не фигурирует в медицинской документации, — рассказывает врач Валентин Шишкин. — Основное название всех повреждений позвоночника, которые раньше интерпретировали как остеохондроз, называются дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (ДДЗП). Это название сразу отражает сущность заболевания и механизм его развития. По сути дела, речь про разрушение (дегенерацию) вследствие нарушения питания (дистрофические механизмы). То есть из-за нарушения питания идет разрушение.
К ДДЗП относятся также различные протрузии, воспаления связок, экструзии дисков, грыжи межпозвоночных дисков.
- Как я всем объясняю, человеческий организм постоянно находится в процессе роста — даже если мы уже достаточно взрослые, — поясняет эксперт. — Рост, в основном, происходит в ночное время. Мы говорим не только про рост всех клеток, но и про опорно-двигательный аппарат, в том числе позвоночник — со всеми его структурами.
Суть роста у взрослых людей заключается в том, что идет разрушение и синтез новых молекулярных структур, которые и определяют сам субстрат органа. По сути дела, наши органы растут всю жизнь. Как только они перестают расти, человек умирает. Только вот интенсивность этого роста различается с возрастом — со временем она замедляется. Поэтому частота остеохондроза увеличивается по мере взросления людей — то есть идет преобладание процессов разрушения над процессами синтеза.
Причинами остеохондроза могут быть разные факторы — от генетической предрасположенности, формирования осанки в детском возрасте, особенностей питания, физических нагрузок, гиподинамии и лишнего веса, падения тонуса мышц до воздействия излучений, вибраций и тому подобного. То есть — все, что влияет на питание и рост тканей. А это все сферы нашей жизнедеятельности.
Как лечить остеохондроз
- В плане патогенеза выделяют две формы обострения заболевания — это компрессионная, когда за счет дистрофии, разрушения, происходит сдавливание структур периферической нервной системы — корешков и сосудов, которые питают нервы. Это приводит к боли, отеку, воспалению. Второй — тонический компонент (рефлекторная форма), когда за счет напряжения мышц при неправильной нагрузке возникают болевые ощущения в самих мышцах. Иногда бывают смешанные формы — из-за повышенного тонуса мышц возникает сдавливание, и наоборот, — говорит Валентин Шишкин.
Этот патогенез должен понимать доктор, который назначает терапию при развитии симптомов самого ДДЗП.
Почему навредила физиотерапия
- Если есть компрессия, и она связана с воспалением в суставах, тогда нужна противовоспалительная терапия, — рассказал врач. — Физиотерапия тоже может быть полезна, но у нее разнонаправленное действие — есть методики, которые снимают отек, есть те, которые усиливают кровообращение и дают обратный эффект — усиливают приток крови и способствуют отеку. И такая физиопроцедура будет вызывать ухудшение состояния, усиление болевых ощущений, воспалительной реакции, — говорит Валентин Шишкин.
Почему не помогли обезболивающие
- Если форма обострения компрессионная — обезболивающие не сработают. Здесь нужны препараты противоотечные — применяется различная гормональная терапия — блокады, системные и местные гормоны (мази). Плюс — различные ортопедические мероприятия, например, разгрузочные корсеты (но очень аккуратно, короткими курсами), — рекомендует доктор.
Помогут упражнения?
- Если мы говорим про рефлекторный механизм развития обострения и боли, то упражнения помогут, — признает Валентин Шишкин. — И в том числе помогут, если первопричина — гипотрофия мышц, снижение их массы (когда мышцы не держат позвоночник), тогда упражнения даже нужны. Если же есть компрессия, то любые упражнения, особенно если они в избытке, могут усугубить отек и обострение заболевания только усилится.
Как долго может болеть
- Беспокоить болевой синдром может очень долго, провоцироваться различными факторами — переохлаждением (мышца спазмируется, не может расслабиться из-за холода), неправильной осанкой (неправильной позой) и даже плохим настроением, — отмечает врач. — Самое главное при остеохондрозе — надо исключить другие болезни, которые могут вызывать боли — например, проекционные, связанные с заболеваниями внутренних органов.
Отдавать болью в спину могут поджелудочная, онкологические заболевания, болезни сердца. И нередко это приводит даже к диагностическим ошибкам при постановке диагноза инфаркт миокарда.
- Поэтому если длительно мучает болевой синдром, врач должен исключить заболевания, которые могут «имитировать» остеохондроз, — резюмирует врач.