Назван витамин, дефицит которого может привести к частичной потере памяти и зрения

Про дефицит

Так, некоторые начинают жаловаться на провалы в памяти. И возраст тут не при чем. Забывать события прошлых дней, предстоящие дела может заставлять дефицит витамина В12, пишет британское издание Express.

«Дефицит витамина B12 может привести к самым разным проблемам, от головных болей и раздражительности до анемии и потери памяти. Сыпь, появившиеся синяки, медленно заживающие раны, мышечная слабость и покалывание в конечностях также являются признаками того, что вам не хватает витамина B», — пояснил диетолог Алекс Гловер.

Если же дефицит достиг серьезных масштабов, то наряду с проблемами с памятью и головокружением и у человека может начать снижаться зрение.

«Существует много различных типов витаминов группы В, каждый из которых выполняет свою функцию. Так, витамин B12, производит эритроциты и регулирует нервную систему, B6 — помогает организму преобразовывать пищу в энергию, а B1 и B2 отвечают за здоровье кожи, волос и ногтей», — рассказывает эксперт по уходу за кожей Карл Кристиан.

Что мешает усвоению В12

Одной из причин дефицита В12 может быть алкогольная интоксикация (сопровождающаяся токсическим поражением слизистой оболочки).

Также ухудшает всасывание витамина В12 атрофический гастрит, терминальный илеит, тяжелый хронический энтерит, дивертикулез тонкого кишечника, возникновение слепой петли тонкой кишки после операций на ней, а также болезнь Крона.