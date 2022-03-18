10 симптомов, которые могут указать на то, что у вас развивается малокровие
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Кислород необходим нашему организму для множества метаболических процессов, например, митохондрии в клетках с его помощью как естественные аккумуляторы работают и вырабатывают энергию. Если организму перестанет хватать этого вещества, то в тканях начнет накапливается углекислый газ, в результате чего происходит закисление. Интоксикация в свою очередь приводит к нарушению работы клеток — возникает много стареющих или мутировавших.

Про заболевание

Важную роль в транспорте кислорода играют эритроциты. Именно эти красные кровяные тельца доставляют кислород к тканям и органам. Кроме того, они обладают защитной функцией, улучшая иммунную реакцию организма с помощью переноса иммуноглобулинов, а также участвуют в образовании гемоглобина в крови. Некоторые патологии могут «сломать» этот жизненно важный механизм, что может спровоцировать серьезные последствия. Один из таких диагнозов — мегалобластная анемия.

Справка

Мегалоблостные анемии — группа наследственных и приобретенных анемий. Связаны с нарушением синтеза ДНК и РНК, который обусловлен дефицитом цианокобаламина, фолиевой кислоты или же редкими врожденными нарушениями активных ферментов.

Если перевести с медицинского на русский, то в происхождении таких анемий виноваты клетки-предшественники (мегалобласты). В организме нарушается продукция эритроцитов. Такое состояние может быть спровоцировано некоторыми хроническими болезнями.

При мегалобластной анемии костный мозг производит аномально большие и незрелые эритроциты. Одна из частых причин такой патологии — дефицит витаминов В9 и В12 в организме, пишет издание Express.

Нехватка этих микроэлементов чаще всего встречается у:

  • вегетарианцев;

  • людей, которые постоянно сидят на диетах;

  • тех, кто страдает от хронических патологий ЖКТ;

  • людей, которым поставлен диагноз «алкоголизм»;

  • людей, в организме которых поселились паразиты. Речь идет о заражении яйцами широкого лентеца, которое происходит через грязные руки, рыбу.

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Как ее распознать

На развитие болезни могут указать следующие симптомы:

  1. головокружение;

  2. постоянная усталость;

  3. диарея;

  4. тошнота;

  5. учащенное сердцебиение;

  6. боль в мышцах;

  7. бледность кожи;

  8. затрудненное дыхание;

  9. покалывание в пальцах;

  10. нарушение чувствительности кожи;

При тяжелых формах происходит поражение нервной системы. Человек может начать страдать от провалов в памяти, галлюцинаций, проблем с координацией. В таком случае врач может назначить переливание эритроцитарной массы.

Однако чаще всего таких осложнений удается избежать. Пациенту назначают курс витамина В12, инъекции фолиевой кислоты и специальные добавки.

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В каких продуктах много витаминов группы В

Чтобы не допустить дефицита любых витаминов и минералов, необходимо сбалансированное питание. Так, витамином В12 богаты:

  • говяжья, телячья и свиная печень;

  • почки;

  • молочные продукты;

  • яйца;

  • жирная рыба.

Витамин В9 или фолиевая кислота содержится в:

  • курином мясе;

  • сыре;

  • разных видах капусты;

  • фасоли;

  • шпинате;

  • грецких орехах;

  • помидорах;

  • бананах;

  • апельсинах.

Софья Хромова