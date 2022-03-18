10 симптомов, которые могут указать на то, что у вас развивается малокровие

В красных кровяных тельцах содержится гемоглобин, который связывает кислород в легких и транспортирует его в ткани. «Поломка» в кислородном обмене может серьезно отразиться на здоровье.