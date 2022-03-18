10 симптомов, которые могут указать на то, что у вас развивается малокровие

Кислород необходим нашему организму для множества метаболических процессов, например, митохондрии в клетках с его помощью как естественные аккумуляторы работают и вырабатывают энергию. Если организму перестанет хватать этого вещества, то в тканях начнет накапливается углекислый газ, в результате чего происходит закисление. Интоксикация в свою очередь приводит к нарушению работы клеток — возникает много стареющих или мутировавших.
Про заболевание
Важную роль в транспорте кислорода играют эритроциты. Именно эти красные кровяные тельца доставляют кислород к тканям и органам. Кроме того, они обладают защитной функцией, улучшая иммунную реакцию организма с помощью переноса иммуноглобулинов, а также участвуют в образовании гемоглобина в крови. Некоторые патологии могут «сломать» этот жизненно важный механизм, что может спровоцировать серьезные последствия. Один из таких диагнозов — мегалобластная анемия.
Справка
Мегалоблостные анемии — группа наследственных и приобретенных анемий. Связаны с нарушением синтеза ДНК и РНК, который обусловлен дефицитом цианокобаламина, фолиевой кислоты или же редкими врожденными нарушениями активных ферментов.
Если перевести с медицинского на русский, то в происхождении таких анемий виноваты клетки-предшественники (мегалобласты). В организме нарушается продукция эритроцитов. Такое состояние может быть спровоцировано некоторыми хроническими болезнями.
При мегалобластной анемии костный мозг производит аномально большие и незрелые эритроциты. Одна из частых причин такой патологии — дефицит витаминов В9 и В12 в организме, пишет издание
Нехватка этих микроэлементов чаще всего встречается у:
вегетарианцев;
людей, которые постоянно сидят на диетах;
тех, кто страдает от хронических патологий ЖКТ;
людей, которым поставлен диагноз «алкоголизм»;
людей, в организме которых поселились паразиты. Речь идет о заражении яйцами широкого лентеца, которое происходит через грязные руки, рыбу.
Как ее распознать
На развитие болезни могут указать следующие симптомы:
головокружение;
постоянная усталость;
диарея;
тошнота;
учащенное сердцебиение;
боль в мышцах;
бледность кожи;
затрудненное дыхание;
покалывание в пальцах;
нарушение чувствительности кожи;
При тяжелых формах происходит поражение нервной системы. Человек может начать страдать от провалов в памяти, галлюцинаций, проблем с координацией. В таком случае врач может назначить переливание эритроцитарной массы.
Однако чаще всего таких осложнений удается избежать. Пациенту назначают курс витамина В12, инъекции фолиевой кислоты и специальные добавки.
В каких продуктах много витаминов группы В
Чтобы не допустить дефицита любых витаминов и минералов, необходимо сбалансированное питание. Так, витамином В12 богаты:
говяжья, телячья и свиная печень;
почки;
молочные продукты;
яйца;
жирная рыба.
Витамин В9 или фолиевая кислота содержится в:
курином мясе;
сыре;
разных видах капусты;
фасоли;
шпинате;
грецких орехах;
помидорах;
бананах;
апельсинах.