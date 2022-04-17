«Материнство никого не омолаживает и не оздоравливает»: чем опасны для женщины 3 и более беременностей

- Очень часто мы, гинекологи, слышим такую фразу: беременность и материнство омолаживают и оздоравливают женский организм. Но, увы, это утверждение далеко от истины, — рассказала «Доктору Питеру» врач-акушер-гинеколог-эндокринолог Лариса Попова. — Собираясь стать матерью, женщина редко задумывается о рисках для своего здоровья. Да и мы, гинекологи, не любим о них говорить, это правда! Но говорить о них надо, тогда женщина будет более осознанно и ответственно относиться к своей беременности и понимать, что нужно для того, чтобы родить здорового и умного малыша с минимальными рисками для здоровья.

Беременность и рождение ребенка — это прекрасный период в жизни женщины, если только она физически и психологически готова к этому периоду.

- Природа так задумала, чтобы женщина беременела, рожала, кормила грудью, вновь беременела — и так вплоть до наступления климакса, — поясняет врач-гинеколог. — Наши прабабушки в прошлом веке так и делали — большую часть жизни они проводили в состоянии беременности и лактации, имея более 10 детей. Поэтому многие гинекологические заболевания, такие как эндометриоз, миома матки, мастопатия, дисменорея и предменструальный синдром у них практически отсутствовали.

Многодетность и риски

Но и многократные роды (не менее 3-5) порой связаны с риском развития различных осложнений. Прежде всего это: