«Материнство никого не омолаживает и не оздоравливает»: чем опасны для женщины 3 и более беременностей

Есть такое мнение, что беременность действует на женщину как сыворотка молодости. Такой физиологический эффект якобы дают именно вынашивание ребенка и те процессы, которые происходят в этот момент в организме беременной женщины.
Но согласитесь ли вы с утверждением, что чем больше детей у женщины, тем она выглядит моложе?
На самом ли деле беременность омолаживает организм? Как влияют на женщину три или больше беременностей и родов? Отвечает врач-гинеколог.
врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, врач ультразвуковой диагностики, врач гинеколог-эндокринолог Центра «Элизион»
- Очень часто мы, гинекологи, слышим такую фразу: беременность и материнство омолаживают и оздоравливают женский организм. Но, увы, это утверждение далеко от истины, — рассказала «Доктору Питеру» врач-акушер-гинеколог-эндокринолог Лариса Попова. — Собираясь стать матерью, женщина редко задумывается о рисках для своего здоровья. Да и мы, гинекологи, не любим о них говорить, это правда! Но говорить о них надо, тогда женщина будет более осознанно и ответственно относиться к своей беременности и понимать, что нужно для того, чтобы родить здорового и умного малыша с минимальными рисками для здоровья.
Беременность и рождение ребенка — это прекрасный период в жизни женщины, если только она физически и психологически готова к этому периоду.
- Природа так задумала, чтобы женщина беременела, рожала, кормила грудью, вновь беременела — и так вплоть до наступления климакса, — поясняет врач-гинеколог. — Наши прабабушки в прошлом веке так и делали — большую часть жизни они проводили в состоянии беременности и лактации, имея более 10 детей. Поэтому многие гинекологические заболевания, такие как эндометриоз, миома матки, мастопатия, дисменорея и предменструальный синдром у них практически отсутствовали.
Многодетность и риски
Но и многократные роды (не менее 3-5) порой связаны с риском развития различных осложнений. Прежде всего это:
анемия матери (низкий гемоглобин), что также отрицательно влияет на состояние ребенка,
риск развития заболеваний почек. На этот орган падает очень большая нагрузка при вынашивании,
риск развития артериальной гипертензии, варикозной болезни из-за напряжения сердечно‑сосудистой системы. Все это благоприятный фон для развития осложнений в родах,
повышенная вероятность осложнений объясняется еще и иногда немолодым возрастом матери. Возраст родителей старше 35-40 лет увеличивает риск возникновения у плода генетических аномалий на 30% (синдром Дауна и др.).
Сначала мальчик, потом — сразу девочка
Небольшой временной промежуток между родами (менее двух лет) также оказывает неблагоприятное влияние на течение беременности, отмечает врач.
- У таких женщин высока вероятность отслойки плаценты, быстрых родов и мертворождения, — говорит Лариса Попова. — Также у женщин, рожающих малыша-погодку, чаще роды происходят стремительно, что опасно разрывом промежности.
Также есть и отрицательная зависимость между количеством родов и состоянием новорожденных.
- Дети много рожавших (более 5 раз) женщин чаще появляются на свет в состоянии кислородного голодания, с более низкой массой тела и нуждаются в интенсивной помощи врачей‑неонатологов сразу после рождения, — поясняет гинеколог.
Как избежать рисков
После многократных родов необходимо тщательно планировать очередную беременность, она не должна быть ранее, чем через 2 года после предыдущей, предупреждает эксперт.
- Также после зачатия женщине важно правильно и полноценно питаться, не допускать дефицита белка, макро‑ и микроэлементов, особенно железа, йода и кальция. Во время беременности целесообразно наблюдаться у акушера‑гинеколога, проходить обследования — УЗИ, допплерометрия, кардиотокографию, генетический паспорт. Много рожавшая женщина должна быть заранее госпитализирована в родильный дом, — рекомендует гинеколог Лариса Попова.
Как рожать после кесарева
Отдельный вопрос, который часто задают женщины, уже перенесшие кесарево сечение — как рожать следующего ребенка?
- С одной стороны, естественные роды всегда лучше операции, и многие будущие мамы успешно переносят их после кесарева сечения без малейших осложнений, — объясняет врач. — С другой — при подобных родах существует риск (хотя и очень небольшой) разрыва матки на месте рубца, оставшегося после кесарева сечения. Но при быстром реагировании врачей и при моментально проведенной после угрозы разрыва экстренной операции проблем можно избежать. Поэтому обязательно принимайте во внимание мнение вашего врача.
Если есть возможность родить самостоятельно, то надо быть к этому психологически готовой, то есть женщина еще и сама должна хотеть родить самостоятельно, отмечает доктор. Ведь процесс родов — это именно ее работа, на которую роженица должна быть настроена.
- В любом случае, какой бы способ родоразрешения ни был показан, рожать после повторного кесарева сечения надо только в роддоме, который специализируется на родах после кесарева сечения, — рекомендует гинеколог.
Рожаем третьего в 35
Известно, что возраст женщины влияет на степень риска различных осложнений при беременности. Но в чем именно риски?
акушер-гинеколог, врач высшей категории семейной клиники «Роддом на Фурштатской»rd2.ru/
- Физиологически для женщины оптимальным периодом для зачатия и вынашивания ребенка считается возраст с 20 до 35 лет. В это время большинство рисков осложнений со стороны матери и плода сведены к минимуму, — рассказала врач-гинеколог Юлия Вербовая. — Беременные старше 35 лет больше подвержены акушерскому риску за счет возможного обострения ранее приобретенных и хронических заболеваний.
Научно доказано, что после 35 лет возникает особый риск аномалий на генетическом уровне, т.е. чем женщина старше, тем выше риск хромосомных пороков у будущего ребенка. Увеличивается частота таких осложнений:
угрожающий выкидыш и преждевременные роды,
преэклампсия,
плацентарные нарушения.
Стоит ли решаться на рождение малыша после 35 лет? Конечно, да! Рожать можно и нужно, но важно планировать беременность. Решение, в каком возрасте беременеть, остается за самой женщиной.
Как подготовиться к поздней беременности
- Необходима адекватная прегравидарная подготовка женщины в течение 3-6 месяцев, — говорит Юлия Вербовая. — В этот период проводится ряд мероприятий по выявлению, лечению и профилактике факторов риска и хронических заболеваний: медико-генетическое консультирование, выявление и лекарственная коррекция хронических заболеваний по рекомендации профильных специалистов на период планирования, а далее на период вынашивания беременности, а также отказ от вредных привычек не менее чем за 6-12 месяцев до планируемой беременности.