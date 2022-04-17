«Материнство никого не омолаживает и не оздоравливает»: чем опасны для женщины 3 и более беременностей

многодетная беременность риски
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Есть такое мнение, что беременность действует на женщину как сыворотка молодости. Такой физиологический эффект якобы дают именно вынашивание ребенка и те процессы, которые происходят в этот момент в организме беременной женщины.

Но согласитесь ли вы с утверждением, что чем больше детей у женщины, тем она выглядит моложе?

На самом ли деле беременность омолаживает организм? Как влияют на женщину три или больше беременностей и родов? Отвечает врач-гинеколог.

Лариса Попова
Лариса Попова
медицина, гинекология

врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, врач ультразвуковой диагностики, врач гинеколог-эндокринолог Центра «Элизион»

- Очень часто мы, гинекологи, слышим такую фразу: беременность и материнство омолаживают и оздоравливают женский организм. Но, увы, это утверждение далеко от истины, — рассказала «Доктору Питеру» врач-акушер-гинеколог-эндокринолог Лариса Попова. — Собираясь стать матерью, женщина редко задумывается о рисках для своего здоровья. Да и мы, гинекологи, не любим о них говорить, это правда! Но говорить о них надо, тогда женщина будет более осознанно и ответственно относиться к своей беременности и понимать, что нужно для того, чтобы родить здорового и умного малыша с минимальными рисками для здоровья.

Беременность и рождение ребенка — это прекрасный период в жизни женщины, если только она физически и психологически готова к этому периоду.

- Природа так задумала, чтобы женщина беременела, рожала, кормила грудью, вновь беременела — и так вплоть до наступления климакса, — поясняет врач-гинеколог. — Наши прабабушки в прошлом веке так и делали — большую часть жизни они проводили в состоянии беременности и лактации, имея более 10 детей. Поэтому многие гинекологические заболевания, такие как эндометриоз, миома матки, мастопатия, дисменорея и предменструальный синдром у них практически отсутствовали.

Многодетность и риски

Но и многократные роды (не менее 3-5) порой связаны с риском развития различных осложнений. Прежде всего это:

  • анемия матери (низкий гемоглобин), что также отрицательно влияет на состояние ребенка,

  • риск развития заболеваний почек. На этот орган падает очень большая нагрузка при вынашивании,

  • риск развития артериальной гипертензии, варикозной болезни из-за напряжения сердечно‑сосудистой системы. Все это благоприятный фон для развития осложнений в родах,

  • повышенная вероятность осложнений объясняется еще и иногда немолодым возрастом матери. Возраст родителей старше 35-40 лет увеличивает риск возникновения у плода генетических аномалий на 30% (синдром Дауна и др.).

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Небольшой временной промежуток между родами (менее двух лет) также оказывает неблагоприятное влияние на течение беременности, отмечает врач.

- У таких женщин высока вероятность отслойки плаценты, быстрых родов и мертворождения, — говорит Лариса Попова. — Также у женщин, рожающих малыша-погодку, чаще роды происходят стремительно, что опасно разрывом промежности.

Также есть и отрицательная зависимость между количеством родов и состоянием новорожденных.

- Дети много рожавших (более 5 раз) женщин чаще появляются на свет в состоянии кислородного голодания, с более низкой массой тела и нуждаются в интенсивной помощи врачей‑неонатологов сразу после рождения, — поясняет гинеколог.

«Материнство никого не омолаживает и не оздоравливает»: чем опасны для женщины 3 и более беременностей
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Как избежать рисков

После многократных родов необходимо тщательно планировать очередную беременность, она не должна быть ранее, чем через 2 года после предыдущей, предупреждает эксперт.

- Также после зачатия женщине важно правильно и полноценно питаться, не допускать дефицита белка, макро‑ и микроэлементов, особенно железа, йода и кальция. Во время беременности целесообразно наблюдаться у акушера‑гинеколога, проходить обследования — УЗИ, допплерометрия, кар­дио­токографию, генетический паспорт. Много рожавшая женщина должна быть заранее госпитализирована в родильный дом, — рекомендует гинеколог Лариса Попова.

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Как рожать после кесарева

Отдельный вопрос, который часто задают женщины, уже перенесшие кесарево сечение — как рожать следующего ребенка?

- С одной стороны, естественные роды всегда лучше операции, и многие будущие мамы успешно переносят их после кесарева сечения без малейших осложнений, — объясняет врач. — С другой — при подобных родах существует риск (хотя и очень небольшой) разрыва матки на месте рубца, оставшегося после кесарева сечения. Но при быстром реагировании врачей и при моментально проведенной после угрозы разрыва экстренной операции проблем можно избежать. Поэтому обязательно принимайте во внимание мнение вашего врача.

Если есть возможность родить самостоятельно, то надо быть к этому психологически готовой, то есть женщина еще и сама должна хотеть родить самостоятельно, отмечает доктор. Ведь процесс родов — это именно ее работа, на которую роженица должна быть настроена.

- В любом случае, какой бы способ родоразрешения ни был показан, рожать после повторного кесарева сечения надо только в роддоме, который специализируется на родах после кесарева сечения, — рекомендует гинеколог.

Рожаем третьего в 35

Известно, что возраст женщины влияет на степень риска различных осложнений при беременности. Но в чем именно риски?

Юлия Вербовая
медицина

акушер-гинеколог, врач высшей категории семейной клиники «Роддом на Фурштатской»

rd2.ru/

- Физиологически для женщины оптимальным периодом для зачатия и вынашивания ребенка считается возраст с 20 до 35 лет. В это время большинство рисков осложнений со стороны матери и плода сведены к минимуму, — рассказала врач-гинеколог Юлия Вербовая. — Беременные старше 35 лет больше подвержены акушерскому риску за счет возможного обострения ранее приобретенных и хронических заболеваний.

Научно доказано, что после 35 лет возникает особый риск аномалий на генетическом уровне, т.е. чем женщина старше, тем выше риск хромосомных пороков у будущего ребенка. Увеличивается частота таких осложнений:

Стоит ли решаться на рождение малыша после 35 лет? Конечно, да! Рожать можно и нужно, но важно планировать беременность. Решение, в каком возрасте беременеть, остается за самой женщиной.

Как подготовиться к поздней беременности

- Необходима адекватная прегравидарная подготовка женщины в течение 3-6 месяцев, — говорит Юлия Вербовая. — В этот период проводится ряд мероприятий по выявлению, лечению и профилактике факторов риска и хронических заболеваний: медико-генетическое консультирование, выявление и лекарственная коррекция хронических заболеваний по рекомендации профильных специалистов на период планирования, а далее на период вынашивания беременности, а также отказ от вредных привычек не менее чем за 6-12 месяцев до планируемой беременности.

Анна Майская