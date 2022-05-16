Простуда во время беременности стала причиной серьезного порока сердца у ребенка

Немного повысилась температура, появился легкий насморк, который прошел довольно быстро даже без лечения, казалось бы, как это может навредить будущему ребенку? Но даже легкое ОРВИ во время беременности может стать причиной гибели еще нерожденного ребенка. Так произошло в истории с будущей мамой, которая в третьем триместре перенесла респираторную инфекцию в легкой форме. Уже через несколько дней женщина заметила, что с малышом внутри что-то не так.
- Первые два триместра беременности протекали абсолютно благополучно, — подчеркнули в Центре Алмазова.
Никаких нарушений со стороны работы сердца на скринингах не фиксировали. А вот после ОРВИ мамы ребенок стал менее активным. Исследование показало, что сердечко малыша бьется значительно чаще нормы.
- И это оказалось не единственной проблемой, сокращаясь с большой частотой, сердце ребенка не могло полноценно выполнять свои функции, быстро развивались серьезные изменения в физиологии кровообращения, что привело к тяжелой сердечной недостаточности, — сообщили специалисты НМИЦ им. В. А. Алмазова.
Только слаженная работа всех специалистов позволила спасти малыша. В первую очередь организовали неотложную телемедицинскую консультацию с главным внештатным специалистом — детским кардиологом Северо-Западного федерального округа Еленой Васечкиной, директором Института перинатологии и педиатрии Татьяной Первуниной, научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории оперативной гинекологии, фетальным хирургом, врачом УЗИ-диагностики Валентиной Цибизовой. Консилиум принял решение, что женщине срочно нужна помощь.
- Беременную доставили в специализированный Перинатальный центр НМИЦ им. В. А. Алмазова, — сообщили врачи. — Состояние плода расценивалось как крайне тяжелое, практически критическое.
У малыша из-за нарушения сердечного ритма начала развиваться «водянка», появился отек кожи, накапливалась жидкость в грудной и брюшной полостях и сердечной сумке.
- При развитии таких осложнений, смертность детей достигает 38-40 процентов в ведущих медицинских учреждениях, а при промедлении в оказании помощи гибель плода во время беременности фактически близка к 100 процентам, — сообщили в Центре Алмазова.
Врачам необходимо было определиться с тем, как проводить терапию. Как вариант рассматривали срочные роды, это позволило бы действовать более направленно и активно, применять большее количество и перечень медикаментов. Однако это грозило тем, что недоношенный малыш с низкой массой тела и незрелыми органами просто не справится с болезнью.
Поэтому медики решили максимально продлить беременность и использовать все возможности терапии. Назначенные лекарства принимала будущая мама, а они, через плацентарный барьер должны были попадать к малышу. Но доходили они в низкой концентрации, поэтому терапия первой линии не принесла результатов.
- Пришлось перейти на альтернативные схемы, которые чаще приводят к побочным эффектам и у ребенка, и у матери, — рассказали врачи.
Ежедневно за здоровьем малыша и беременной женщины следили врачи — акушеры-гинекологи, врачи УЗИ, кардиологи.
- Действуя коллегиально нам удалось удержать под контролем выраженность побочных эффектов у будущей мамы и добиться нормализации ритма сердца у ребенка, — рассказали в Центре Алмазова.
Благодаря тому, что проявления сердечной недостаточности снизились, беременность продлили до 36 недель. После рождения малыш был в тяжелом состоянии, но за первые недели жизни врачам удалось его стабилизировать и справиться с осложнениями. На 24 сутки ребенка с мамой выписали домой. Теперь его будут наблюдать кардиологи по месту жительства.
- Лечение самых маленьких пациентов с тяжелыми нарушениями ритма сердца связано с высоким риском неблагоприятного исхода, — признали врачи Центра Алмазова. — Необходим индивидуальный подход в выборе тактики лечения, тщательный мониторинг, быстрое принятие решений и возможности для экстренной помощи на любом этапе лечения. А это возможно только в специализированном перинатальном центре.