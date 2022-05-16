Простуда во время беременности стала причиной серьезного порока сердца у ребенка

- И это оказалось не единственной проблемой, сокращаясь с большой частотой, сердце ребенка не могло полноценно выполнять свои функции, быстро развивались серьезные изменения в физиологии кровообращения, что привело к тяжелой сердечной недостаточности, — сообщили специалисты НМИЦ им. В. А. Алмазова.

Только слаженная работа всех специалистов позволила спасти малыша. В первую очередь организовали неотложную телемедицинскую консультацию с главным внештатным специалистом — детским кардиологом Северо-Западного федерального округа Еленой Васечкиной, директором Института перинатологии и педиатрии Татьяной Первуниной, научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории оперативной гинекологии, фетальным хирургом, врачом УЗИ-диагностики Валентиной Цибизовой. Консилиум принял решение, что женщине срочно нужна помощь.