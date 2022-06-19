Нередко женщинам навязывают неверные представления о гормонах, буквально их демонизируя. Многие женщины, сталкивающиеся с определенными проблемами здоровья, немедленно отправляются к гинекологу с желанием определить уровень тестостерона и начать тут же его снижать. Это связано с тем, что в головах женщин формируется неверная связь — «тестостерон — плохо, это прыщи, волосы на теле и бесплодие». Но в реальности все не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Чтобы женское тело работало правильно, женщины могли зачать и выносить младенца, кормить его грудью, сохранять красоту и здоровье, тестостерон необходим. Рецепторы к этому активному стероидному гормону есть во всех тканях тела. Он работает в тесной связке с женскими половыми гормонами и должен быть в определенном балансе. «Доктор Питер» совместно с Кристиной Потрясаевой, врачом гинекологом-эндокринологом клиники «АБИА» определили признаки, при наличии которых стоит пройти обследование и оценить уровень тестостерона.
Врач гинеколог-эндокринолог первой категории, врач УЗДvk.com/abia_clinika
Тестостерон — не только для мужчин
Хотя принято считать этот гормон «мужским», но тестостерон — архиважный гормон женской гормональной системы! Казалось бы, да зачем он нам, женщинам, нужен? А в реальности тестостерон нам необходим! Этот половой гормон отвечает за уровень либидо, нашу бодрость, великолепное настроение — формирует ощущение благополучия и уверенности в себе.
Кроме того, тестостерон помогает набирать мышечную массу, поддерживает здоровье костной ткани, работу сальных желез, регулирует менструальный цикл. Но во всем, включая уровень тестостерона, важен баланс: повышенный уровень тестостерона так же плох, как и его дефицит — недостаточная выработка женским телом. Поэтому важно внимательно следить за своим здоровьем, при выявлении тревожных признаков нехватки или избытка гормона — обращаться к врачу.
Если тестостерона слишком много
Врачи выделяют определенные признаки, при наличии которых женщине надо проверить уровень тестостерона. Это могут быть одно или несколько проявлений:
появление акне или его упорное течение;
рост волос на теле по мужскому типу — это толстые стержневые волосы над верхней губой, на нижней части лица, на спине, бедрах;
повышенная жирность кожи на лице и на теле, сальность волос;
чрезмерная вспыльчивость, агрессивность;
повышенное выпадение волос;
нарушение менструального цикла — длительные задержки;
состояние повышенной тревожности,
депрессивное состояние,
избыточная масса тела (на 10% больше нормы) или даже клиническое ожирение.
Все эти признаки вместе или их комбинация — это повод для посещения гинеколога и прохождения гормонального обследования.
Однако опасным будет и низкий уровень тестостерона. Для него типичны:
сильное снижение либидо,
усталость,
быстрая утомляемость.
Низкий тестостерон — это тоже плохо
Не стоит думать, что если тестостерона много и это плохо, то обратная ситуация — это хорошо. Низкий тестостерон негативно отражается на здоровье. Такое состояние так же часто является причиной и других состояний: это анемия, дефицит железа, сниженная работа щитовидной железы, депрессия.
Пониженный уровень тестостерона чаще всего в практике встречается у женщин в менопаузе (климаксе), так как перестают вырабатываться собственные гормоны, но можно назначить заместительную гормональную терапию и жизнь вновь заиграет красками!
Как определить уровень тестостерона?
Диагностика отклонений в уровне тестостерона — сложная! На данный момент самое точное исследование гормонального фона — это исследование крови методом масс-спектрометрии. Исследование методом ИФА — иммуноферментный анализ, это самое банальное исследование крови, уже уходит на второй план, поскольку не всегда дает точные и правильные результаты.
При признаках повышенного тестостерона необходимо определять:
свободный тестостерон,
17 ОН прогестерон,
ДГЭА-с,
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны).
При недостатке:
свободный тестостерон,
ТТГ,
клинический анализ крови,
ферритин.
Также отметим, что для нормальной работы гормональной системы женщины необходим полноценный сон. Это соблюдение циркадных ритмов по синтезу гормонов — нужно ложиться спать до 23.00, просыпаться в 7-8.00 утра, потреблять полезные жиры 2г на 1 кг массы тела и Вашей гормональной системе будет намного проще работать!
Если же возникают проблемы с гормональным фоном, нужно как можно быстрее посетить врача, и сдать все рекомендованные анализы и проводить коррекцию.