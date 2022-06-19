Нередко женщинам навязывают неверные представления о гормонах, буквально их демонизируя. Многие женщины, сталкивающиеся с определенными проблемами здоровья, немедленно отправляются к гинекологу с желанием определить уровень тестостерона и начать тут же его снижать. Это связано с тем, что в головах женщин формируется неверная связь — «тестостерон — плохо, это прыщи, волосы на теле и бесплодие». Но в реальности все не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Чтобы женское тело работало правильно, женщины могли зачать и выносить младенца, кормить его грудью, сохранять красоту и здоровье, тестостерон необходим. Рецепторы к этому активному стероидному гормону есть во всех тканях тела. Он работает в тесной связке с женскими половыми гормонами и должен быть в определенном балансе. «Доктор Питер» совместно с Кристиной Потрясаевой, врачом гинекологом-эндокринологом клиники «АБИА» определили признаки, при наличии которых стоит пройти обследование и оценить уровень тестостерона.