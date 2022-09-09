За что?

Этот вопрос, который часто задают себе те, с кем резко прекратили общение. Некоторых «отвергнутых» может какое-то время преследовать гнев, растерянность или беспомощность в попытке понять причину.

- Самая большая проблема в том, что покинутый гостером ищет причину случившегося в себе. Эта ситуация проживается как отвержение, что травмирует, обрушивает самооценку. Клиенты печально говорят: «Я не достоин даже того, чтобы со мной попрощались». Много лет люди живут с незавершенным гештальтом и большинство так никогда и не узнает «за что», — говорит Анна Аронштам.

Однако, по мнению психолога, здесь все ровно наоборот — проблема на самом деле не на стороне покинутого, а на стороне гостера.

4 причины, почему с вами резко прекратили общаться

Эксперт назвала самые частые причины гостинга, по которым другой человек буквально исчезает из вашей жизни.

1. Боязнь близости

Человек не выдерживает зарождающейся привязанности и решает резко отстраниться. Чтобы не давать отношениям ни малейшего шанса, он не выходит на связь вообще. Чтобы из простого «Прощай» не развязался разговор, который заставил бы его передумать.

2. Неумение брать на себя ответственность

Человек не выдерживает конфликтов, не любит «выяснять отношения». Его стратегия — не решать проблему, а избегать ее.

3. Страх перед сильными чувствами другого

Человек не выдерживает обиды, гнева, печали — тех чувств, которые возникают в ответ на его решение прекратить общение. Ведь редко кто с энтузиазмом реагирует на новость о расставании. Чтобы не встречаться со сложным состоянием другого, проще исчезнуть и заблокировать контакт.

4. Отсутствие эмпатии, обесценивание отношений

Человеку кажется, что если он сам для себя решил закончить отношения, этого достаточно: «для меня уже все закончено, и это главное». Ему не хочется тратить время и силы на то, что уже не имеет ценности. И не важно, что приятное и хорошее тоже было — все обнуляется.