Это явление получило название «гостинг» (от английского ghost — призрак), и в последнее время оно стало популярным — например, в соцсетях или на сайтах знакомств сделать это проще простого. Как правило, такое случается в романтических отношениях, хотя и в обычной жизни не такая уж редкость: абонент перестает отвечать на ваши звонки и сообщения, а иногда вы можете случайно обнаружить себя в списке заблокированных контактов.
По словам психолога Анны Аронштам, уметь завершать отношения — это навык, но ему никто особо не учит.
Психолог, немедицинский психотерапевт, член Ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов
- Появление соцсетей и мессенджеров позволило людям еще легче выходить из контакта. С 2010 года нам стал известен термин «гостинг» — резкое прекращение общения без объяснения причин. Общения не только романтического, но и делового, дружеского. Никаких звоночков — просто наступает следующий день, и человек не выходит на связь. В начале работы с клиентами я договариваюсь с ними о последней встрече: если вы решили закончить терапию, не делайте это по ватсапу — приходите попрощаться. Но даже при такой договоренности есть процент клиентов, которые уходят по-английски, хотя у нас сложились хорошие отношения, — рассказала психолог.
За что?
Этот вопрос, который часто задают себе те, с кем резко прекратили общение. Некоторых «отвергнутых» может какое-то время преследовать гнев, растерянность или беспомощность в попытке понять причину.
- Самая большая проблема в том, что покинутый гостером ищет причину случившегося в себе. Эта ситуация проживается как отвержение, что травмирует, обрушивает самооценку. Клиенты печально говорят: «Я не достоин даже того, чтобы со мной попрощались». Много лет люди живут с незавершенным гештальтом и большинство так никогда и не узнает «за что», — говорит Анна Аронштам.
Однако, по мнению психолога, здесь все ровно наоборот — проблема на самом деле не на стороне покинутого, а на стороне гостера.
4 причины, почему с вами резко прекратили общаться
Эксперт назвала самые частые причины гостинга, по которым другой человек буквально исчезает из вашей жизни.
1. Боязнь близости
Человек не выдерживает зарождающейся привязанности и решает резко отстраниться. Чтобы не давать отношениям ни малейшего шанса, он не выходит на связь вообще. Чтобы из простого «Прощай» не развязался разговор, который заставил бы его передумать.
2. Неумение брать на себя ответственность
Человек не выдерживает конфликтов, не любит «выяснять отношения». Его стратегия — не решать проблему, а избегать ее.
3. Страх перед сильными чувствами другого
Человек не выдерживает обиды, гнева, печали — тех чувств, которые возникают в ответ на его решение прекратить общение. Ведь редко кто с энтузиазмом реагирует на новость о расставании. Чтобы не встречаться со сложным состоянием другого, проще исчезнуть и заблокировать контакт.
4. Отсутствие эмпатии, обесценивание отношений
Человеку кажется, что если он сам для себя решил закончить отношения, этого достаточно: «для меня уже все закончено, и это главное». Ему не хочется тратить время и силы на то, что уже не имеет ценности. И не важно, что приятное и хорошее тоже было — все обнуляется.
С вами все в порядке
Психолог уверена, что в таких ситуациях нет смысла мучить себя вопросом «что я сделал не так» или думать, что «если бы вот тут я поступил иначе, отношения бы удалось сохранить».
- Это иллюзия. С вами все в порядке. Человек ушел, потому что не справился со своими процессами, а не потому, что вы спугнули его неправильным поступком, — объясняет специалист.
Заранее распознать гостера и уберечь себя от возможных неприятных эмоций тоже нереально — у таких людей, как правило, нет ничего необычного в поведении. Единственное, что может помочь — просто знать, что так бывает, что ваш болезненный опыт не уникален и не связан с вашей личностью.
- Самое главное — восстановить свое доверие и открыться новым отношениям. Не все люди будут исчезать из вашей жизни. Это не про то, что у вас какая-то тяжелая судьба. Это статистически возможно — столкнуться с таким человеком — как, например, попасть к неквалифицированному врачу. Сложно, но лучше постараться увидеть в ситуации какой-то опыт для себя. Например, убедиться, что зона отношений — та территория, где у нас очень мало контроля. И как бы мы ни старались, какими бы бережными, хорошими мы ни были, отношения могут заканчиваться. Потому что в них участвует две стороны, и та, вторая — отдельный, неподвластный нам человек, — заключила психолог.
А что говорят ученые
По словам Анны Аронштам, исследования показывают, что мужчины чаще прибегают к такой тактике, чем женщины. Не секрет, что они в принципе плохо переносят разговоры про отношения. Часто женщины, пытаясь обсудить со второй половинкой проблемы в паре слышат: «не выноси мне мозги», «ты все усложняешь», «ну начинается!». А если решение о расставании уже принято, добровольно идти на разбор полетов у мужчин совсем желания нет.
Недавно еще одно исследование на эту тему провели американцы. Они пытались узнать главную причину, которая заставляет людей прибегать к гостингу в романтических отношениях.
Как
В итоге выяснилось, что чаще люди предпочитали использовать гостинг из соображений безопасности — например, опасались реакции второго человека на открытый отказ. Причем, так делали как мужчины, так и женщины.