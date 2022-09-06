- Будьте очень внимательны при выборе тех, с кем вы, в силу тех или иных обстоятельств, постоянно или часто общаетесь, — советует психолог Денис Долгов. — У человека есть свойство так или иначе подстраиваться под свое окружение.

По правилам гигиены социального окружения, если вас окружают не те люди, ничего хорошего и у вас в перспективе не будет.

- Если это токсичные, унылые, депрессивные или просто не особо умные люди, они будут тянуть вас за собой , — предостерегает психолог Долгов.

Когда в вашем окружении позитивные, успешные люди, то и вы подспудно будете стараться им соответствовать, тянуться за ними, достигать новых высот. Это касается и социального, и интеллектуального, и духовного аспектов.