Слетают с катушек: психолог объяснила, почему мужчинам стресс вредит сильнее, чем женщинам

Если о различных соматических заболеваниях, метаболических расстройствах или инфекциях обычные люди знают достаточно много, то в отношении проблем с психикой не все просто. Эти болезни сложно определить даже врачам, а уж обычные люди не всегда могут провести границу между экзальтированным и вызывающим поведением и серьезной психической патологией.
Среди самых известных психических расстройств можно выделить депрессию и неврозы. Но даже этими относительно известными патологиями люди болеют по-разному, особенно — в зависимости от пола. «Доктор Питер» обсудил проблемы гендерной психиатрии с психотерапевтом Екатериной Домбровской.
Психолог, психотерапевт, сексолог, специалист по межличностным взаимоотношениям
Стресс для мужчин — гораздо опаснее
В медицинском сообществе годами складывалось традиционное мнение, что именно женщины страдают от стрессов сильнее мужчин. Считалось, что особенности гормонального фона, эмоциональность и поведение представительниц прекрасного пола создают условия для негативных влияний стресса. Мужчины же по природе более «толстокожие» и не так страдают от стрессорных факторов.
Однако в последние десятилетия мнение стало меняться, чему способствовали новые исследования. Было показано, что именно мужчины страдают от стрессов и различных нервно-психических расстройств сильнее женщин. Причем ученые даже нашли те механизмы, которые объяснили данный феномен.
Все дело в генах и хромосомах
Наши гены кодируют не только предрасположенность к артритам, язвенной болезни иди диабету. Особенности реагирования психики и склонность к развитию тех или иных нервных и психических патологий тоже заложена на генетическом уровне. Так, определено, что не женщины, а именно мужчины чаще страдают от таких психических расстройств как неврозы, апатия или депрессия.
Ученые из Мериленда определили, что женская психика более устойчива к стрессам и негативным психическим стимулам, нежели мужская. Это запрограммировано на уровне особого гена — OGT, который они обнаружили на половой Х-хромосоме. Кроме того, на устойчивость психики в дальнейшей жизни влияет уровень особого соединения в плаценте — H3K27me3. От этого вещества также зависит и пол эмбриона.
Стрессы «портят психику» сперматозоидов
Есть также данные о том, что стрессы в жизни мужчин могут негативно отразиться не только на нем самом, но и на его потомках. Так, ученые определили влияние стресса на последующую провокацию таких патологий как аутизм и шизофрения. По данным исследований, постоянное влияние тяжелых стрессов может менять строение половых клеток мужчины — сперматозоидов. Соответственно, в их генах будут кодироваться определенные изменения, которые отрицательно отражаются на формировании мозга будущего ребенка.
Женщины чаще лечатся
Данные европейских ученых показывают, что женщины на 40% чаще мужчин получают диагноз психического расстройства. Это вязано с тем, что нагрузка на их психику выше, и обращаются к специалистам они чаще. Кроме того, есть определенные диагнозы, которые женщинам выставляют в несколько раз чаще, нежели представителям сильного пола. Среди самых распространенных психических диагнозов выделяются:
Различные виды депрессии, включая послеродовую форму.
Приступы панических атак.
Различные фобии — немотивированные страхи высоты, пауков, замкнутых пространств и т.д.
Бессонница, связанная с проблемами психики и стрессом.
Расстройства пищевого поведения.
Дисморфофобии — неадекватное восприятие собственного тела, недовольство внешностью.
ПТСР — различные варианты посттравматических стрессовых расстройств.
Мужчины имеют свои особенности
Психические расстройства у мужчин также имеют свою гендерную особенность. Так, среди них гораздо чаще определяются следующие патологии:
Агрессивное поведение, вспышки гнева с аффективными эпизодами.
Наркотическая зависимость.
Игромания.
Также среди мужчин чаще регистрируется шизофрения, особенно в достаточно тяжелых ее формах с проявлениями — бредовыми идеями, развитием галлюцинаций, потерей логического мышления. В периоды обострений мужчины чаще совершают социально-опасные поступки, вплоть до убийств и нанесения увечий окружающим (или себе).
Достаточно часто мужчины страдают диссоциативным расстройством личности или проще говоря — социопатией. Для нее типичны «мужские» черты — эксцентричность с чрезмерной жестокостью, стремление к безграничной власти, доминированию за счет подавления окружающих. Такие люди или становятся жестокими лидерами, подчиняя себя окружающих, или попадают в клиники после совершения жестоких преступлений.
Маньяки бывают обоих полов
Известно, что серийными маньяками чаще бывают мужчины. Но и женщины могут страдать от подобных расстройств психики, толкающих на преступления. Причем, если мужчины выбирают физический способ насилия — оружие, удушение, то женщины предпочитали яды. Есть и различия в отношении объектов насилия — мужчины предпочитают незнакомых жертв, которых они выслеживают и преследуют, женщины же обращают свою агрессию на родственников, знакомых и близких людей.