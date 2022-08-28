Слетают с катушек: психолог объяснила, почему мужчинам стресс вредит сильнее, чем женщинам

Если о различных соматических заболеваниях, метаболических расстройствах или инфекциях обычные люди знают достаточно много, то в отношении проблем с психикой не все просто. Эти болезни сложно определить даже врачам, а уж обычные люди не всегда могут провести границу между экзальтированным и вызывающим поведением и серьезной психической патологией.

Среди самых известных психических расстройств можно выделить депрессию и неврозы. Но даже этими относительно известными патологиями люди болеют по-разному, особенно — в зависимости от пола. «Доктор Питер» обсудил проблемы гендерной психиатрии с психотерапевтом Екатериной Домбровской.