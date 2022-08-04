Специалист назвал некоторые фразы, от которых точно стоит отказаться в разговоре с самим собой:

негативные оценочные суждения в собственный адрес : «я дурак», «я бестолковая», «я ни на что не гожусь». Вы разбираете свои конкретные действия в конкретной ситуации — ошибки время от времени совершают все, даже блестящие интеллектуалы и гении.

обобщения: «и во всем я такой», «у меня никогда ничего не получится».

Однако, по словам эксперта, самая разрушительная для самооценки и психологической стабильности фраза — «Я никогда себе этого не прощу!».

- Такими «непрощенными» заполнены приемные психологов, психотерапевтов и даже психиатров по всему миру. В каждом конкретном случае человек поступает наиболее оптимальным, доступным ему в тот момент и в тех условиях образом. Имея те ресурсы, знания, информацию, опыт, окружающие факторы, которые были в момент совершения действия, иначе он поступить просто не мог.