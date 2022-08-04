По словам клинического психолога Дениса Долгова, с самокритикой всегда надо быть аккуратным. Если вы решили проанализировать свои ошибки и сделать выводы, делайте это экологично — без создания саморазрушительных когнитивных и эмоциональных паттернов.
Специалист назвал некоторые фразы, от которых точно стоит отказаться в разговоре с самим собой:
негативные оценочные суждения в собственный адрес: «я дурак», «я бестолковая», «я ни на что не гожусь». Вы разбираете свои конкретные действия в конкретной ситуации — ошибки время от времени совершают все, даже блестящие интеллектуалы и гении.
обобщения: «и во всем я такой», «у меня никогда ничего не получится».
Однако, по словам эксперта, самая разрушительная для самооценки и психологической стабильности фраза — «Я никогда себе этого не прощу!».
- Такими «непрощенными» заполнены приемные психологов, психотерапевтов и даже психиатров по всему миру. В каждом конкретном случае человек поступает наиболее оптимальным, доступным ему в тот момент и в тех условиях образом. Имея те ресурсы, знания, информацию, опыт, окружающие факторы, которые были в момент совершения действия, иначе он поступить просто не мог.
Более того, та часть нашей личности, которая ответственна за совершение того или иного поступка, всегда имеет позитивное намерение в отношении личности в целом. Возможно, реализуемое неоптимальным образом. Так как же можно ругать и не прощать (а значит — наказывать) себя за то, что поступил единственно возможным в тот момент правильным способом, да еще и имея позитивное намерение? —
Как правильно делать работу над ошибками
Клинический психолог рассказал, как лучше проводить сеанс самокритики.
Подойдите к этому, как к разбору шахматной партии.
Не вовлекайтесь эмоционально. Эмоции все равно ничему не помогут и будут играть заведомо деструктивную роль. Используйте технику «взгляда со стороны».
Подумайте о себе в третьем лице. «В той ситуации он/она поступил так-то и так-то, потому-то. В следующий раз надо поступить вот так». Все.
Поблагодарите себя за конструктивный разбор, и никакой ненужной эмоциональной рефлексии.
- Иногда это может казаться сложным, но как и любой навык, по мере наработки, он закрепляется, а в конце концов, приобретает свойства автоматизма, — добавил специалист.
4 быстрых способа повысить самооценку
О них ранее рассказывал известный психолог Михаил Лабковский. По его словам, люди с низкой самооценкой часто продолжают делать то, что разрушает ее еще больше. Он перечислил 4 способа ее повысить прямо сейчас.
Откажитесь от контента, который понижает вашу самооценку. Это значит, стоит срочно отписаться от блогеров с идеальными телами и баснословными доходами, с которыми вы себя постоянно сравниваете.
Не общайтесь с теми, кто вас унижает. Если после общения с подругой или приятелем вы чувствуете, что вас задели, пытались уколоть и «уронить» вашу самооценку, ограничьте общение с этим человеком. При этом не обязательно «сжигать мосты» и блокировать в соцсетях.
Перестаньте себя изучать. Например, часами выискивать перед зеркалом морщины, придирчиво считать свои достижения и так далее.
Запретите спрашивать о себе чужое мнение. К примеру, «А мне идет?», «А я неглупый?», «А у меня нормальная машина?».