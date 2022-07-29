Феномен «Дверь в лицо»: психолог Долгов рассказал об эффективной технике манипуляции

- Роберт Чалдини рассказывал, как однажды на улице к нему подошел мальчик и предложил купить билеты на какое-то мероприятие. Один билет стоил 5 долларов. Чалдини отказался. Тогда мальчик предложил ему купить плитки шоколада всего лишь по доллару за штуку. После того как Чалдини купил пару плиток, он осознал, что им манипулировали, так как:

он не любит шоколад и ему нужны деньги;

он остался с двумя ненужными ему шоколадками и без денег.

Чалдини отправился на встречу с коллегами, с которыми обсудил произошедшее. В результате была разработана серия экспериментов, позже ставшая классической, — рассказал в своем телеграм-канале Денис Долгов.

Суть феномена, по словам клинического психолога, заключается в следующем. Люди склонны идти на уступку и соглашаться с малопривлекательным предложением в том случае, если оно им предлагается сразу после их отказа от другой, более тяжелой или даже иногда сюрреалистичной просьбы. И дело здесь может быть в чувстве вины, которую многие испытывают в такой ситуации. По сути — человек вас о чем-то попросил, а вы «захлопнули перед его лицом дверь».

- Как только от того же человека, перед которым вы уже подсознательно испытываете вину за отказ (захлопнули дверь перед лицом) поступает более или менее вменяемое предложение, вы с радостью соглашаетесь, чтобы скомпенсировать чувство вины, — объясняет специалист.

Причем, как заметили психологи, чем ближе и значимее для вас человек, которому вы отказали, тем сильнее на вас подействует манипуляция.

- В общем, если хотите щенка, просите пони. А лучше — жеребца, — заключил психолог.