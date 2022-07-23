Идеальный порядок: когда любовь к чистоте говорит о проблемах с психикой

Однако не стоит ежедневно по нескольку раз мыть полы и трижды протирать пыль, перемывать все игрушки, если они падают на пол и постоянно мыть малышу руки, лицо и тело. Аналогичным образом не стоит доходить до «скрипящей» чистоты в отношении собственного тела. Конечно, гигиена важна, и если вы вспотели и запачкались, работая в саду или делая ремонт, нужно помыться.
Но в отношении мыла и различных средств для душа эксперты советуют проявлять разумность — использовать их по мере необходимости. В противном случае стремление к идеальной чистоте тела и жилища может сыграть злую шутку с вашим здоровьем — физическим и психическим. Почему так — «Доктор Питер» обсудил с врачом-педиатром, патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой и клиническим психологом, психотерапевтом Анной Шерер.
Клинический психолог, психодинамический психотерапевт, член международного общества нейропсихоанализа, NPSAvk.com/annanepavlovnascherer
Психология одержимости чистотой
Есть отдельные молодые матери и вообще женщины, которые буквально одержимы стерильностью дома. Психотерапевты считают, что даже само понятие «одержимость чистотой» включает нотку психической патологии. Так, в самых серьезных случаях это может быть симптомом ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство) разной степени тяжести. Также стремление к чистоте может быть проявлением бреда при синдроме Котара.
Но у большинства таких женщин это, как правило, связано с высоким уровнем возбуждения ЦНС. Причины могут быть разные:
агрессия,
тревога,
У человека растет уровень дофамина, норадреналина, кортизола, а вот утилизировать эту энергию напрямую невозможно. Тогда развивается навязчивое поведение, которое помогает избавиться от напряжения. Еще играют роль внутренние установки, не все же отреагируют наведением порядка, а только те люди, у кого есть эта доминанта.
Рипофобия — навязчивое стремление к идеальной чистоте
Люди, страдающими этим видом расстройства, панически избегают любых видов загрязнений, боятся прикасаться к предметам, на улице или дома, маниакально одержимы наведением порядка и чистоты. Как любая форма фобии, причина рипофобии связана с нарушением психоэмоциональной регуляции.
Здесь важно отметить, что эмоции, несмотря на наше к ним пренебрежительное отношение, явление серьезное. Именно эмоции управляют регуляцией всего организма. Помните, все болезни от нервов — как раз об этом.
Дело в том, что каждая эмоция имеет свое представительство в подкорковых структурах головного мозга, в нейробиологии это называют базовый аффект. Каждый аффект имеет ведущий нейромедиатор, который запускает целый каскад реакций во всем организме, управляя гормональной регуляцией. Другими словами, эмоции это сложные нейробиологические реакции, которые имеют реальные, физиологические компоненты. Это важно для понимания механизма фобии.
Переживая сильную эмоцию, будь страх, агрессия или сексуальное возбуждение, мы не можем остановить эту реакцию просто так, по своему желанию.
Чтобы затормозить процесс, мы должны на эту эмоцию отреагировать. Другими словами, нужно признаться, что сейчас я злюсь, испытываю вожделение или очень сильно боюсь. Это удается не всегда, по разным причинам: неприлично, неприятно или человек страдает алексетимией — это сложности в развитии эмоциональной сферы.
Эмоция, которая не имеет возможности выхода наружу, создает определенный уровень возбуждения, который мы переживаем как тревогу. Тревога требует выхода и ищет подходящие для этого способы. Любые навязчивые состояния, то есть, фобии — это замещение эмоции действием.
Здесь возникает вопрос, а почему собственно уборка. Тревога, которая смещается на уборку и навязчивое стремление к чистоте, как правило является симптомом неприемлемых мыслей. Те есть, застрявшие эмоции мы расцениваем как плохие и стремимся их уничтожить, аннулировать. Состояние приобретает характер навязчивого повторения.
Смех над страхом
Проблема связана с механизмом сопротивления, который удерживает «неправильные» чувства за пределами сознания. Однако, если вы изрядно замучились с подобным типом поведения, можно использовать технику, разработанную Виктором Франклом — это «метод парадоксальной интенции».
Суть метода состоит в том, чтобы перестать избегать того, что вызывает навязчивые мысли и действия при помощи юмора. Да-да, именно юмор помогает разомкнуть подавленные чувства и связанные с ними идеи. Нужно представить то, чего вы избегаете, и в ироничной, гротескной форме, довести беспокоящую вас идею до абсурда.
Если речь идет о страхе быть грязнулей, представьте, как бы это выглядело, пустись вы во все тяжкие? В какой-то момент, если случится полет фантазии, вы обязательно засмеетесь, ну или улыбнетесь как минимум. В этот момент страх столкнется с юмором, произойдет та самая парадоксальная интенция и страх потеряет свою силу. Это может бороться с проблемой. Если же ничего не помогает — лучше пойти к специалисту.
Чистота в доме: во всем должна быть мера
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Конечно, уборка в доме — непременный ритуал для любой семьи. Особенно это важно, когда появляются дети. Но стремиться к стерильности, выдраивая все помещения до блеска, и затем падать без сил хозяйкам не стоит. Особенно, используя современные средства для уборки с массой различных химических компонентов, антибактериальных средств и кислот, щелочей. Это опасно для здоровья как детей, так и взрослых.
Самое очевидное, парами агрессивных средств для уборки можно банально отравиться, если они имеют вид спрея или летучей жидкости, используются в закрытом помещении (ванна, туалет). Второй неприятный момент — раздражение дыхательных путей и ожоги кожи, если игнорировать защитные средства (респиратор, перчатки). Поэтому использовать средства нужно строго по инструкции и не ежедневно.
Детский иммунитет и стерильность обстановки
Педиатры и иммунологи все чаще предупреждают — не нужно растить малыша в стерильной чистоте. Для того, чтобы иммунная система обучалась правильной работе, ей нужен контакт с микрофлорой, окружающей малыша. Если же у него будет крайне мало контактов, организм не может адекватно воспринимать различные раздражители. В этом случае возможно развитие аллергии, частых простуд и проблем с кишечником — ведь микрофлора в нем формируется тоже за счет внешней среды.
Гигиена важна, но правильная
Конечно, нужно учить малыша гигиене — руки перед едой и после туалета мыть нужно обязательно, ежедневно купать малыша. Но использовать мыло, если он не сильно запачкался, достаточно 2-3 раза в неделю. В остальное время достаточно теплой воды. Аналогично и со взрослыми: избыток мыла нарушает естественный гидролипидный слой, защищающий кожу от внешней агрессии. Возможна сухость, шелушение и даже дерматиты.