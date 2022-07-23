Идеальный порядок: когда любовь к чистоте говорит о проблемах с психикой

Однако не стоит ежедневно по нескольку раз мыть полы и трижды протирать пыль, перемывать все игрушки, если они падают на пол и постоянно мыть малышу руки, лицо и тело. Аналогичным образом не стоит доходить до «скрипящей» чистоты в отношении собственного тела. Конечно, гигиена важна, и если вы вспотели и запачкались, работая в саду или делая ремонт, нужно помыться.

Но в отношении мыла и различных средств для душа эксперты советуют проявлять разумность — использовать их по мере необходимости. В противном случае стремление к идеальной чистоте тела и жилища может сыграть злую шутку с вашим здоровьем — физическим и психическим. Почему так — «Доктор Питер» обсудил с врачом-педиатром, патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой и клиническим психологом, психотерапевтом Анной Шерер.