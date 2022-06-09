Как проходит обычная неделя у женщины? С понедельника по пятницу — работа, готовка и забота о детях, в выходные — стирка, уборка. Ученые предупреждают, так делать категорически нельзя. Вопрос даже не в надвигающемся выгорании — есть риск довести себя до проблем с психикой.

По данным исследования, которое провели в Бингемтонском университете (Нью-Йорк, США), женщины чувствуют себя менее напряженными по выходным, когда у них есть свободное время.