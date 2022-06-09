Как проходит обычная неделя у женщины? С понедельника по пятницу — работа, готовка и забота о детях, в выходные — стирка, уборка. Ученые предупреждают, так делать категорически нельзя. Вопрос даже не в надвигающемся выгорании — есть риск довести себя до проблем с психикой.
По данным исследования, которое провели в Бингемтонском университете (Нью-Йорк, США), женщины чувствуют себя менее напряженными по выходным, когда у них есть свободное время.
- Людям, которые испытывают сильные стрессовые перегрузки, просто необходим перерыв, — говорит доцент кафедры изучения здоровья и хорошего самочувствия Бингемтонского
Во время исследования, ученые анализировали данные от 48 человек, которые подробно записывали свой рацион, а также отвечали на вопросы об эмоциях и ощущениях в середине рабочей недели — среду, и в первый выходной — субботу. Как и ожидалось, пик негативных эмоций фиксировали в среду, а в субботу он значительно снижался.
- Женщины склонны совмещать несколько обязанностей, они многозадачны — так устроен их мозг. Но таким образом они усугубляют свое психическое состояние, — предупреждает Лина Бегдач. — Поэтому так важны перерывы, которые помогают успокоиться и предотвращают необходимость применять медикаменты.
Если же женщина отказывается от таких перерывов, планирует в выходные заботы о доме, даче, то ей очень сложно справиться со стрессом самостоятельно.
- Я понимаю, что иногда легче сказать, чем сделать, но надо прилагать усилия, чтобы не занимать работой выходные, — говорит Бегдаче. — Иногда может помочь делегирование задач или расстановка приоритетов, что важно сделать, а без чего вы сможете какое-то время обойтись.
Кстати, также во время этого исследования удалось выяснить, что физически активные люди легче и быстрее расслабляются. Поэтому ученые рекомендуют не только освобождать выходные, но и в будние дни уделить внимание спорту или хотя бы обычной утренней зарядке.