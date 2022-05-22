Даже быстрое объятие с любимым человеком перед волнительным событием — экзаменом или важным собеседованием помогает снизить уровень кортизола и немного успокоиться. Однако оказалось, что это средство против стресса на мужчин и женщин действует по-разному.

Ученые из Рурского университета изучили реакцию на объятия в молодых парах — возраст партнеров составлял от 19 до 32 лет. Все участники прошли стрессовый тест, в котором их попросили держать одну руку в ванне с ледяной водой в течение трех минут. А перед испытанием половину пар попросили обняться — для этого их оставили в комнате на 20 секунд. Далее у участников измерили уровень кортизола в образцах слюны, артериальное давление, провели опрос о настроении до и после эксперимента.

Как показали результаты, у женщин, которые обнимали своего партнера, уровень кортизола после выполнения задания был ниже, чем у женщин из контрольной группы. Исследователи предположили, что присутствие и поддержка других, особенно через прикосновение, может «действовать как буфер для реакции организма на стресс». Результаты работы были опубликованы в журнале PLOS ONE, пишет Daily Mail.

А вот у мужчин ученые не увидели никакой связи между объятием и уровнем стресса. По мнению авторов работы, это может быть связано с тем, что у мужчин объятия меньше стимулируют выработку окситоцина — одного из четырех гормонов «счастья», который отвечает за любовь и доверие. В то же время более высокие уровни окситоцина связаны со снижением выработки кортизола, поэтому и обнимашки не способны так сильно повлиять на их уровень стресса. При этом исследователи уточняют, что в своей работе они не рассматривали уровень окситоцина. Однако более ранние исследования показали, что женщинам нежные объятия приносят больше приятных эмоций, чем мужчинам, поэтому в ответ в их организме вырабатывается больше гормона счастья.