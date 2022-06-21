По каким частям тела бьют наши эмоции

Позвоночник и голова

- Позвоночник символизирует опору и уверенность в себе, — поясняет психотерапевт. — В свою очередь, верхняя часть тела отвечает за движение вперед. И если человек ощущает боль в плечах и головную боль, это часто указывает на интеллектуальные конфликты , когда человек не может понять и осознать происходящее.

Боль в горле символизирует неспособность выразить свое мнение, что тоже мешает двигаться дальше.

Ноги

- Они отвечают за энергию прошлого и частично будущего, — считает Артем Толоконин. — То есть боли в ногах отражают страх и нежелание идти вперед по причине зацикленности на прошлом.

Женская репродуктивная система

- Женские болезни всегда связаны с межполовой сферой и возникают по причине психотравмы на этой почве или отсутствия счастья в личных отношениях, — говорит психотерапевт. — Обычно эти сложные переживания трансформируются в конкретные заболевания, которые приводят к бесплодию или болям.

Руки

- В восточной медицине ладони ― это проекция наших органов, — считает Артем Толоконин. — С точки зрения физиологии руки тесно связаны с мозгом, благодаря чему мы способны выполнять множество сложных и быстрых движений: играть на инструментах, писать, мастерить и т. д. Также руки служат средством самовыражения, поскольку мы активно используем их в жестикуляции.