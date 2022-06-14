Читай по глазам: ученые научились предсказывать инфаркт за годы до приступа

В наши дни от инфаркта в России умирают в 10 раз реже, чем 50 лет назад. Тем не менее, сердечно-сосудистые заболевания в лидерах среди смертельных болезней. И ученые всего мира ищут возможность предотвратить их развитие.

На шаг ближе к цели стали ученые из Эдинбургского университета. Они проанализировали данные британского биобанка — в нем содержатся записи о состоянии здоровья и образе жизни 500 тысяч человек. Их интересовали людей, которые перенесли инфаркт миокарда.

Исследовали учитывали такие факторы, как возраст, пол, индекс массы тела пациента, его артериальное давление, курит он или нет. Затем они добавили к этим данным информацию о структуре кровеносных сосудов сетчатки глаза — это самое простое неинвазивное обследование, которое может пройти у офтальмолога любой пациент.

И оказалось, что в совокупности эти данные позволяют заранее определить риск сердечного приступа. Причем составленная модель давала прогноз за пять и более лет до наступления инфаркта.