Читай по глазам: ученые научились предсказывать инфаркт за годы до приступа

В наши дни от инфаркта в России умирают в 10 раз реже, чем 50 лет назад. Тем не менее, сердечно-сосудистые заболевания в лидерах среди смертельных болезней. И ученые всего мира ищут возможность предотвратить их развитие.
На шаг ближе к цели стали ученые из Эдинбургского университета. Они проанализировали данные британского биобанка — в нем содержатся записи о состоянии здоровья и образе жизни 500 тысяч человек. Их интересовали людей, которые перенесли инфаркт миокарда.
Исследовали учитывали такие факторы, как возраст, пол, индекс массы тела пациента, его артериальное давление, курит он или нет. Затем они добавили к этим данным информацию о структуре кровеносных сосудов сетчатки глаза — это самое простое неинвазивное обследование, которое может пройти у офтальмолога любой пациент.
И оказалось, что в совокупности эти данные позволяют заранее определить риск сердечного приступа. Причем составленная модель давала прогноз за пять и более лет до наступления инфаркта.
«Это поразительное открытие, —
Ученые надеются, что в скором будущем простого обследования сетчатки будет достаточно, чтобы рассчитать персональные риски. Это поможет врачам вовремя скорректировать план ведения такого пациента, даже если в данный момент еще ничего не предвещает проблем.
Сейчас же сотрудники университета планируют проводить дальнейшие исследования. Во-первых, они хотят проверить, улучшает ли прогноз дополнительная классификация по признаку пола. Во-вторых, планируют выяснить, может ли сетчатка рассказать и о других возможных заболеваниях. Сейчас ученые полагают, что для многих из них есть свой уникальный профиль структуры сетчатки.
«Хорошо известно, что сетчатка предоставляет уникальную возможность непосредственно визуализировать сосуды и оценивать здоровье сосудов, — говорит кардиолог, лектор по геномной медицине в Имперском колледже Лондона и исследователь Совета медицинских исследований, доктор Джеймс Уэр. — Подобные подходы, которые используют компьютерное зрение или машинное обучение для обнаружения сосудистых особенностей, предсказывающих будущее здоровье сердца, кажутся многообещающими».