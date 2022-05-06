Нередко пациенты кардиологов — это хронические трудоголики, которые тянут бизнес, обеспечивают семью и совершенно не знают, что такое отдых и расслабление.

Стрессы, хронический груз ответственности, работа чуть ли не в круглосуточном режиме, стремление контролировать все и всех, и полное отсутствие заботы о самих себе очень быстро приводит к серьезным сбоям в организме.

Об одном из таких пациентов рассказала врач-кардиолог, и объяснила, почему так часто люди забывают о своих базовых потребностях.