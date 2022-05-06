Нередко пациенты кардиологов — это хронические трудоголики, которые тянут бизнес, обеспечивают семью и совершенно не знают, что такое отдых и расслабление.
Стрессы, хронический груз ответственности, работа чуть ли не в круглосуточном режиме, стремление контролировать все и всех, и полное отсутствие заботы о самих себе очень быстро приводит к серьезным сбоям в организме.
Об одном из таких пациентов рассказала врач-кардиолог, и объяснила, почему так часто люди забывают о своих базовых потребностях.
История пациента-трудоголика
- Мужчина, 62 года, муж и отец большого семейства, занимает высокую должность на работе, незаменимый и очень ценный работник, часто бывает в командировках, допоздна задерживается на работе, в редкие выходные решает вопросы близких и дальних родственников, содержит жену и 3 взрослых детей, маму, тещу и семью младшего брата, —
Продолжение этой истории, к сожалению, оказалось трагическим. После первого инфаркта мужчина вновь вернулся на работу, снова в бешеном темпе трудился, ездил в командировки, помогал близким. Он пил таблетки, исправно соблюдал все назначения кардиолога, ходил к врачам, но через два года его настиг второй инфаркт и мужчина умер.
- О причинах первого и второго инфаркта врачи говорят уверенно — дело в повышенном холестерине, давлении, ну и возраст, конечно, плюс наследственность. Отец тоже рано сгорел — в 53 года, всю войну прошел, и умер на работе, страну ведь надо было поднимать, — говорит Анна Кореневич.⠀
Откуда берутся холестерин с давлением
- Но повышенный холестерин и давление просто так сами по себе не появляются, — объясняет эксперт. — Скорее, сбой случается от хронического груза ответственности за других людей и постоянного игнорирования собственных базовых потребностей в личном пространстве, личном времени, душевном комфорте, спокойствии, принятии и любви к себе в первую очередь и, наконец, элементарном отдыхе и сне.
Вредные установки из детства
Кардиолог считает, что вот эти три фразы, установки из детства, знакомые многим, запросто могут довести до инфаркта.
Общественные интересы выше личных.
Я — последняя буква в алфавите.
Любить себя — значит быть эгоистом.
- Родители и учителя в школе свято верили в эти постулаты и навязывали их нам, — говорит Анна Кореневич. — А мы продолжаем эту традицию и передаем эти установки дальше — нашим детям и внукам, тем самым закладывая основательный фундамент для будущих болезней. В итоге игнорирование личных интересов и потребностей ведет к хроническим болезням. В священных заповедях сказано: возлюби ближнего как самого себя. Это означает, что сначала полюби себя, а потом и ближнего полюби, точно так же, как и себя. Сначала обозначь свои границы, свое личное время, расти и развивайся сам, возьми себе паузу, отдых, личное время, когда это нужно тебе, займись собой, а уже потом сделай что-то для других, иначе получится, как всегда, стандартно: умер на работе. Кто от этого выиграл?
Как полюбить себя
На самом деле, измениться и вспомнить о своих желаниях и потребностях так просто, как кажется. Нас сдерживают вбитые в голову с самого детства правила, признает врач. По ее словам, главная задача любого потенциального пациента кардиолога — поменять вредные установки и найти здоровый баланс между любовью к себе и интересами окружающих.
- Очень хорошо работают современные методы психотерапии под общим названием процессинг, — поясняет Анна Кореневич. — Это — исследование самого себя, эффективная техника работы с подсознанием, собственным умом, духом и телом, которая помогает гармонизировать отношения с самим собой, с окружающим миром и другими людьми.