Жжение в ладонях оказалось признаком генетической болезни, сгубившей несколько поколений одной семьи

С самого детства Екатерина Токарева, ее сестра и брат из города Полевского Свердловской области жаловались на неприятные ощущения в ладонях. Руки как будто горели огнем, их жгло изнутри.

«Врачи выписывали нам гели, мази, но они не могли унять эту боль, — рассказала новосибирскому порталу E1.RU Екатерина. — Мы думали, это семейная особенность».

Женщина признается: они просто привыкли. Как и к тому, что очень плохо переносят жару. Дети Екатерины — 13-летний Рома и 11-летний Алексей — тоже предпочитали зиму лету и никогда не просились летом на юг, на море.