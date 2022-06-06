6 фраз, которые сходу выдают плохого врача

Треть россиян не обращаются к врачам, когда им нужна медицинская помощь — это подтверждает и статистика Росстата, и другие независимые исследования. Одна из причин такого пренебрежения к собственному здоровью — страх столкнуться с некомпетентным врачом. Какие признаки и фразы могут выдать не слишком хорошего специалиста — объясняет эксперт.
Врач-педиатр, невролог
«Странное какое-то лечение вам назначили»
Не унижать коллег, даже если они не правы — золотое правило любого врача. Если доктор, к которому вы обратились, так делает, это может выдать в нем не очень уверенного в своих способностях человека, а вам — навредить, потому что вы начнете переживать, что потратили кучу времени на неправильное лечение.
«Если доктор обесценивает лечение предыдущих коллег, которое, на его взгляд, было неправильным, это дискредитирует в первую очередь профессионализм самого врача», — подчеркнула в беседе с
«По анализам все в порядке, не вижу причин для беспокойства»
Эксперт напоминает: еще во времена Гиппократа было принято в первую очередь обращать внимание на симптомы пациента. Современные врачи, избалованные огромным количеством всевозможных способов диагностик, смотрят исключительно на результаты анализов и исследований, а жалобы пациента списывают на ипохондрию.
«Компетентный врач использует комплексный подход: не только изучает полученные данные, но и выслушивает жалобы, интересуется историей болезни и жизни, — говорит Ольга Гофман. — Только так устанавливаются связи между всеми сигналами пациента, которые помогут назначить верное лечение».
«По моему профилю проблем нет, давайте попробуем обследоваться у эндокринолога и гастроэнтеролога»
Эта фраза, произнесенная через 5-10 минут после начала приема, должна насторожить. Либо вас пытаются «развести» на большое количество обследований, либо вы попали к неопытному врачу. Хороший специалист не перекладывает ответственность на коллег и не отправляет к ним на прием, пока не убедится, что это действительно необходимо. А за несколько минут он это понять просто не сможет.
«Мы обязательно все это вылечим»
Ни один надежный врач не пообещает полного выздоровления, максимум, что он скажет — «мы постараемся, будем верить, что получится».
«Выздоровление минимум на 50% зависит от самого пациента, — напоминает эксперт. — Врач не может контролировать человека круглосуточно: все ли он принял лекарства, не ест ли запрещенные продукты. Доктор, который обещает гарантированно вылечить от всех болезней, — обещает невозможное».
«Не думаю, что вам нужен мой телефон, просто запишитесь на следующий прием»
Хороший врач всегда сам даст контакт для связи. Это нужно, чтобы вы сообщили, например, о возникшей аллергии или других побочных эффектах на лекарства.
«Это не касается врачей, у которых большой поток пациентов, например, участковых терапевтов (хотя и многие из них оставляют личный номер), — предупреждает эксперт. — Но если это особая зона ответственности, например, дело касается ребенка или сложного случая, то врачу лучше бы оперативно узнавать о внезапных изменениях в состоянии пациента».
«Где же вы такую ерунду вычитали?»
Не всем дано быть врачами, но многие образованные люди могут разобраться в доступной медицинской информации, распознать те или иные симптомы. Хороший врач принимает и уважает осведомленность пациента даже в тех случаях, когда тот пытается советовать доктору, как его лечить. Он не будет высмеивать его знания, а аргументированно поправит и объяснит, в каких моментах пациент неправ.