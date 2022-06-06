6 фраз, которые сходу выдают плохого врача

«Странное какое-то лечение вам назначили»

Не унижать коллег, даже если они не правы — золотое правило любого врача. Если доктор, к которому вы обратились, так делает, это может выдать в нем не очень уверенного в своих способностях человека, а вам — навредить, потому что вы начнете переживать, что потратили кучу времени на неправильное лечение.

«Если доктор обесценивает лечение предыдущих коллег, которое, на его взгляд, было неправильным, это дискредитирует в первую очередь профессионализм самого врача», — подчеркнула в беседе с Psychologies Ольга Гофман.

«По анализам все в порядке, не вижу причин для беспокойства»

Эксперт напоминает: еще во времена Гиппократа было принято в первую очередь обращать внимание на симптомы пациента. Современные врачи, избалованные огромным количеством всевозможных способов диагностик, смотрят исключительно на результаты анализов и исследований, а жалобы пациента списывают на ипохондрию.

«Компетентный врач использует комплексный подход: не только изучает полученные данные, но и выслушивает жалобы, интересуется историей болезни и жизни, — говорит Ольга Гофман. — Только так устанавливаются связи между всеми сигналами пациента, которые помогут назначить верное лечение».

«По моему профилю проблем нет, давайте попробуем обследоваться у эндокринолога и гастроэнтеролога»

Эта фраза, произнесенная через 5-10 минут после начала приема, должна насторожить. Либо вас пытаются «развести» на большое количество обследований, либо вы попали к неопытному врачу. Хороший специалист не перекладывает ответственность на коллег и не отправляет к ним на прием, пока не убедится, что это действительно необходимо. А за несколько минут он это понять просто не сможет.