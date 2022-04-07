Диагност Малиновская назвала 6 простых анализов, которые помогут поймать опасные болезни

- Несмотря на привычку многих отправляться к врачу только в том случае, если что-то болит, лучше все же стараться взять за правило регулярно посещать профилактические осмотры. Статистика показывает, что они действительно помогают обнаружить заболевания на ранних стадиях, а хронические болезни обнаруживаются у каждого второго пациента, — говорит Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

Если вам 40 лет и больше, можно ограничиться диспансеризацией по полису ОМС— в этом возрасте ее рекомендуют проходить раз в год. Остальным, кто помоложе, такой «техосмотр» полагается раз в три года.

Что должно входить в ежегодный чек-ап?

Среди врачей, которых нужно проходить хотя бы раз в год, Ольга Малиновская назвала четырех специалистов:

терапевт,

стоматолог,

офтальмолог,

гинеколог — для женщин,

уролог — для мужчин.

Терапевт на приеме сможет проанализировать жалобы пациента и дать направление к узкому специалисту, назначить дополнительные обследования.

А вот 6 анализов, которые эксперт советует сдавать регулярно для общей проверки здоровья:

Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой. Это исследование оценит состояние пациента, поможет заподозрить анемию, воспаление, аллергическую реакцию и другие нарушения. Биохимический анализ крови. Его назначают, чтобы понять, как работают системы органов, и заподозрить скрытые нарушения. Отклонения от нормы часто становятся поводом для назначения развернутых анализов и проведения более масштабных исследований. Обследование печени (базовое). Его результаты укажут на возможные проблемы или помогут отследить эффективность уже назначенного лечения. Обследование щитовидной железы (скрининг). Его особенно важно пройти, если заметили изменение веса, скачки настроения, повышенную эмоциональность, сильную усталость. Определение коэффициента атерогенности. Оно позволит оценить вероятность развития атеросклероза или оценить влияние уже существующего заболевания на кровь и сосуды. Измерение гликированного гемоглобина. Этот анализ обычно назначается в случае, если в биохимическом анализе сахар крови оказался выше нормы. Исследование позволяет точнее определить уровень гликемии и считается более совершенным инструментом при диагностике, чем просто определение сахара в крови или в моче.

- Порой самые простые анализы могут дать немало информации о состоянии здоровья. Тем, кто хочет просто проверить свое состояние, а жалоб на самочувствие при этом не имеет, стоит хотя бы раз в год брать направления на базовые исследования. Полученные результаты обсуждать со специалистом — самостоятельно заниматься их интерпретацией не стоит, — напоминает Ольга Малиновская.

Также стоит помнить, что сдача любого анализа может потребовать специальной подготовки. Чтобы получить корректный результат и потом не пересдавать анализ, лучше заранее уточнить основные правила.