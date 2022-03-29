Современные лаборатории в муниципальных или частных клиниках способны проводить несколько сотен разных видов лабораторных исследований или проще говоря — анализов. Мы все привыкли к тому, что для анализов нужно сдавать кровь или мочу, реже — кал. Но сегодня при диагностике тех или иных заболеваний можно изучать практически любые биологические жидкости человеческого тела. Это вагинальные секреты, сперма, сок простаты, желудочный сок, спинномозговая жидкость, слизь из носа, мокрота из легких, пот, слезы и т.д.

Чтобы результаты исследований были максимально точными, не приходилось переделывать тесты несколько раз, важно правильно подготовиться к забору материала с последующим его исследованием. Есть ситуации, когда исследование не зависит от внешних условий или особенностей жизнедеятельности. Но для большинства исследований соблюдение правил подготовки — залог верного результата. «Доктор Питер» разбирался в нюансах подготовки вместе с Александрой Яковлевой, гастроэнтерологом, терапевтом, гепатологом «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.