К общему анализу крови многие относятся как к чему-то несущественному, полагая, что серьезных нарушений в работе организма он выявить не сможет. Все уже привыкли, что максимум его возможностей — обнаружить воспалительный процесс. Однако это мнение ошибочное. Даже обычный анализ крови может обнаружить рак.
Общий анализ крови
Генеральный директор Научно-медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, директор Онкологического института им. П.А.Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН, академик РАО, доктор медицинских наукt.me/ADKaprin
- Общий анализ крови позволяет выявить патологические изменения в организме при различных заболеваниях инфекционной и неинфекционной природы, — объяснил главный онколог Минздрава России, директор «НМИЦ радиологии», хирург-онколог, академик Андрей Каприн. — Он показывает общее количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и других клеток в крови. Любое изменение в количестве гемоглобина, лейкоцитов, сахара в крови и СОЭ без видимой причины говорит о скрытой болезни.
Отклонения от нормы — повод обратиться к врачу. Общий анализ крови вам назначат и в том случае, если ваш врач подозревает онкологию.
Однако для ранней диагностики рака общий анализ крови не подходит, так как в самом начале развития опухоли в крови никаких изменений не наблюдается.
Какие показатели должны насторожить
Повышенный уровень СОЭ (скорость оседание эритроцитов);
любое изменение количества лейкоцитов;
большое количество незрелых клеток;
уменьшение количества других клеток;
много зернистых и не зрелых лейкоцитов;
лимфоцитоз — огромное количество лимфоцитов и лимфы в крови.
Биохимический анализ крови
- Он позволяет точнее судить о состоянии организма в целом, работе его отдельных систем и органов, — объяснил онколог. — Это довольно точный метод, который назначают при первом подозрении на онкологию.
Какие показатели должны насторожить
Низкий уровень сывороточного альбумина;
высокая активность альдолазы и лактатдегидрогеназы;
высокий уровень гамма- и альфа-2-глобулинов;
высокий уровень кальция;
высокий уровень кортизола. ⠀
Анализ крови на онкомаркеры
Эти анализы чаще всего назначают уже при лечении рака. Благодаря результатам обследования можно будет следить за развитием заболевания.
- Когда происходит мутация клеток и появляется злокачественное образование, опухоль выбрасывает в кровь определенные продукты жизнедеятельности, антигены и белки, именно они называются онкомаркерами, — объяснил суть анализа академик Каприн.
Оказавшись в крови эти онкомаркеры могут указать не только на то, что в организме развивается злокачественное новообразование, но и определить его место прикрепления, локализацию.
- Но надо учитывать, что анализ на онкомаркеры имеет вспомогательное значение, его нет никакого смысла сдавать просто так здоровому человеку, — предупредил врач.
Когда надо сдавать кровь на онкомаркеры
Необходимо уточнить диагноз, когда уже есть подозрение на опухоль.
Опухоль уже диагностировали, провели лечение, необходимо удостовериться, что нет рецидива.
- Но существует исключение, касается оно одного онкомаркера — ПСА, — рассказал Андрей Каприн. — Измерение уровня ПСА является скрининговым методом выявления рака предстательной железы.
Если концентрация ПСА в сыворотке крови выше 4 нг/мл, есть вероятность развития рака предстательной железы. Но повышение может быть вызвано и другими причинами.