Анализ крови на онкомаркеры

Эти анализы чаще всего назначают уже при лечении рака. Благодаря результатам обследования можно будет следить за развитием заболевания.

- Когда происходит мутация клеток и появляется злокачественное образование, опухоль выбрасывает в кровь определенные продукты жизнедеятельности, антигены и белки , именно они называются онкомаркерами, — объяснил суть анализа академик Каприн.

Оказавшись в крови эти онкомаркеры могут указать не только на то, что в организме развивается злокачественное новообразование, но и определить его место прикрепления, локализацию.

- Но надо учитывать, что анализ на онкомаркеры имеет вспомогательное значение, его нет никакого смысла сдавать просто так здоровому человеку, — предупредил врач.

Когда надо сдавать кровь на онкомаркеры

Необходимо уточнить диагноз, когда уже есть подозрение на опухоль.

Опухоль уже диагностировали, провели лечение, необходимо удостовериться, что нет рецидива.

- Но существует исключение, касается оно одного онкомаркера — ПСА, — рассказал Андрей Каприн. — Измерение уровня ПСА является скрининговым методом выявления рака предстательной железы.