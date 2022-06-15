Вирусная природа: 4 вида рака, которыми можно заразиться

О том, что рак может быть заразен, говорят с середины XIX века. Но по-настоящему инфекционная онкология известна в данный момент только в животном мире — у собак, двустворчатых моллюсков и тасманийских дьяволов (популяцию последних, кстати, болезнь практически изничтожила). Близко контактируя друг с другом, эти особи могут передавать друг другу опухолевые клетки.

Среди людей рак таким образом не распространяется. Заразиться онкологией через еду, секс, поцелуи невозможно. Раковые клетки не приживутся даже, если их насильно трансплантировать здоровому человеку.