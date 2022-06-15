Вирусная природа: 4 вида рака, которыми можно заразиться

О том, что рак может быть заразен, говорят с середины XIX века. Но по-настоящему инфекционная онкология известна в данный момент только в животном мире — у собак, двустворчатых моллюсков и тасманийских дьяволов (популяцию последних, кстати, болезнь практически изничтожила). Близко контактируя друг с другом, эти особи могут передавать друг другу опухолевые клетки.
Среди людей рак таким образом не распространяется. Заразиться онкологией через еду, секс, поцелуи невозможно. Раковые клетки не приживутся даже, если их насильно трансплантировать здоровому человеку.
Но! Есть вирусы, которые помогают развиться хроническому воспалению, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. А это воспаление, в свою очередь, отличная среда для бесконтрольного деления раковых клеток. О каких вирусах идет речь, и какие виды онкологии они провоцируют, журналисты
Врач-онколог, врач-гематолог, врач-радиолог (лучевой терапевт) высшей категории, д.м.н., профессорwww.oncology-centr.ru/doctors/seryakov-aleksandr-pavlovich/
Вирус папилломы человека (ВПЧ) — рак шейки матки
Девочек не просто так предлагают вакцинировать от ВПЧ — это самый распространенный в мире вирус, который передается половым путем. Он может спровоцировать рак шейки матки, особенно если к нему есть генетическая предрасположенность.
«В идеале надо вакцинироваться до первого полового акта, — говорит Александр Серяков. — В таком случае вакцина предотвращает до 80% случаев развития онкозаболевания».
Кроме того врач советует регулярно делать ПАП-тест (тест Папаниколау) и пройти генетическое тестирование, если в роду у кого-то был такой рак. И, конечно, пользоваться барьерными методами контрацепции.
Вирусы гепатита B и С — рак печени
По словам врача, вирус гепатита В — замыкает тройку самых частых причин смерти от рака в мире.
«Он встраивается в геном человека и воспроизводит себя в клетках его печени, — предупреждает онколог. — В итоге канцерогенная активность внутри организма многократно возрастает. А вирус гепатита С чаще всего становится причиной гепатоцеллюлярной карциномы».
Важно!
Как объясняет врач-онколог, быстро заболевания, вызванные онкогенными вирусами не развиваются. Это занимает 5-10 лет, а в случае, например, гепатита С, и все 20-40, потому что вирус не может интегрироваться в геном. Поэтому если вовремя обращаться к врачам и проходить необходимую диагностику и лечение, можно либо вовсе не заполучить опасную болезнь, либо «поймать» ее на ранних стадиях, когда шансы на выздоровление выше.
Вирус Эпштейна-Барр — лимфому Беркитта и другие виды лимфом
Предотвратить заражение этим видом вируса очень сложно: он передается и бытовым путем, и по воздуху. При этом у кого-то может развиться инфекционный мононуклеоз, другие даже не заметят, что заразились.
Считается, что этот вирус провоцирует развития лимфом — эти виды рака поражают лимфоузлы. А лимфома Беркитта, как правило, вызывает кишечную непроходимость. Ее называют наиболее быстро растущей опухолью.
Полиомавирус — карциному Меркеля
Это редкая, но очень агрессивная разновидность рака кожи. Она развивается из клеток Меркеля, которые отвечают за осязание Сначала опухоль выглядит безобидно — узелок, который даже не болит. Но потом он начинает расти и появляются болезненные ощущения. При этом в большинстве случаев в клетках присутствует полиомавирус — на его долю приходится до 80% случаев.
Вы могли про такой вирус даже не слышать, его открыли относительно недавно — в 2008 году. При этом считается, что его носители — большинство людей, которые заразились еще в детстве или в подростковом возрасте.
Еще одним «агрессором» считается не вирус, но бактерия — хеликобактер пилори. По некоторым данным в редких случаях она может послужить «спусковым крючком» для рака желудка.