Когда причиной рака могут стать обследования

Сейчас диагностика рака перешла на новый уровень, но не в плане новых возможностей: обнаружив у себя хоть какое-то, даже незначительное нарушение в работе организма, принято подозревать рак . И на врачей ложится бремя назначать различные варианты диагностики, чтобы опровергнуть это распространенное убеждение. Дневная сонливость, бессонница, усталость — даже эти состояния могут заставить подозревать у себя рак.

- Хочется еще раз подчеркнуть — у рака нет специфических симптомов, — говорит Давид Заридзе. — Болезней, кроме рака, тьма. Гиперобследования — это результат неграмотности. И это очень плохо, что врачи и клиники очень часто предлагают исследования, в которых абсолютно нет необходимости. Бесконечные ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография), КТ (компьютерная томография), особенно КТ всего тела — это абсолютно бессмысленная диагностика. Надо больше думать о том, что визуализационные методы исследований, исключая МРТ, сопровождаются ионизирующим облучением . И основная опасность влияния радиации идет от этих методов. Все это может привести к печальным последствиям.

Действительно, с появлением новых возможностей диагностики и с достаточно широкой их доступностью, КТ используют довольно часто. Например, в стоматологии для уточнения каких-то параметров могут назначить даже не один снимок, а 3-5, делать их чуть ли не на каждом приеме у стоматолога-ортопеда.