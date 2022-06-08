Подумайте о себе

- Женщине, у которой пьет муж, и мужчине, страдающего от запоев жены, стоит посмотреть на самих себя — от чего зависите вы, к чему приклеены ментально, а может быть и физически, без чего жизнь кажется невыносимой, что вы хотите обязательно контролировать или — кого? Скорее всего, ваш партнер отражает ваши темы через своё пристрастие к алкоголю, — считает психолог. — Чаще всего, это — зацепки за правильность, стабильность, в том числе финансовую, долженствование другого человека перед вами, чужая ответственность, непринятие ненормальности и хаотичности самой жизни.

Кроме того, употребление алкоголя — это еще и способ расслабиться. Рядом с напряженной, затянутой в правила и долженствования женщиной, мужчина не находит места для отдыха и перезагрузки между социальными и рабочими сражениями. И он сбегает в выпивку, чтобы разрядиться и разрядить обстановку, хотя этот способ весьма токсичен. Некоторые выбирают рыбалку или любовницу, но суть на самом деле одна. Поэтому задумайтесь — а как релаксируете вы? Какие способы знаете, и не висит ли в подсознании страх, что расслабление — это опасная потеря контроля?

Конечно, не обязательно оставаться в отношениях, чтобы разобраться со своими внутренними психологическими проблемами, особенно, если жизнь вместе становится опасной, а назревающие эмоции перекрывают вам возможность слышать самого себя. Разойдитесь. Найдите специалиста по душе и вместе разберитесь — но ради себя, а не ради возобновления отношений или изменения партнера.