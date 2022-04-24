Вы придумываете другого себя

- Социальные сети, модные блогеры, модели и навязанный фотошоп заставляют людей сомневаться в себе. Но вы должны понять то, что с вами все в порядке — именно такими, какие вы есть, — рассказывает психолог Юлия Чуприкова. — Если вам кажется, что на вас смотрят и думают, что вы не такая модная, или не такой успешный, возможно, воображение настолько исказило ваш образ собственного Я, что вы перестали видеть вещи в реальном свете. Постоянное разочарование — это признак того, что цели, которые мы ставим, нереальны, а наше представление о себе неадекватно.

Больше всех мучаются и страдают люди, которые из кожи лезут вон, стремясь доказать себе и другим, что они не такие, какие есть на самом деле.

Завышаете значимости проблемы

- Иногда мы придаем слишком большое значение вещам, событиям, из-за чего заставляем себя волноваться, переживать, повышается давление, начинаем себя накручивать, — считает психолог. — В основном, те, кто имеет повышенное давление, живут в формате «ох! и ах!» К событиям надо относиться так, как будто бы мимо пролетел воробей. Было и было, случилось, да, кто-то ушел, кто-то остался.

Все события нас чему-то учат, надо просто сделать вывод и идти дальше.

- Игроки в баскетбол, когда учатся закидывать мяч в кольцо, совершают сотни промахов. По логике, они должны стать чемпионами по промахам, но нет, неудачи позволяют кидать точнее и попадать точно в кольцо, — говорит Юлия Чуприкова.