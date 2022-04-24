Психологи признаются, что к ним часто приходят клиенты с таким запросом — хочу быть счастливым, но не могу. «Не получал кайфа от жизни со студенческих лет, верните мне это чувство!» — просят они.
Какие же установки мешают людям обрести счастье? Ответ на этот вопрос дают эксперты «Доктора Питера».
практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, сказкотерапевт, арт-терапевт.
Думать, что вы достойны любви, только когда делаете что-то лучше других
- Эта оценка, сформированная в процессе взросления требовательными родителями, мешает радоваться достижениям, — рассказывает практикующий психолог Петр Галигабаров. — Какую бы вершину не покорил человек, в голове его всегда будут звучат слова: «Но всегда можно и лучше!» То есть перед ним поставили планку, которая недостижима. Ведь «всегда» — это гиперобобщение и значит «никогда».
При такой установке человек превращается в белку в колесе. Он теряет возможность радоваться мелочам: пению птиц, солнечным лучам, спокойному вечеру.
В этом случае помочь может избавление от когнитивной ошибки долженствования «Я обязан всегда быть лучше других» и работа с глубинным убеждением, ее подпитывающим, отмечает эксперт.
- Это лишь один вид неадекватной реальности самооценки, но их может быть больше — кто-то в процессе взросления уясняет, что любить (уважать) его могут лишь за страдания, за бесконечный труд, за угождение другим людям и так далее, — говорит Петр Галигабаров.
Практический психолог, психологический консультант, физиогномист, психодиагност
Вы придумываете другого себя
- Социальные сети, модные блогеры, модели и навязанный фотошоп заставляют людей сомневаться в себе. Но вы должны понять то, что с вами все в порядке — именно такими, какие вы есть, — рассказывает психолог Юлия Чуприкова. — Если вам кажется, что на вас смотрят и думают, что вы не такая модная, или не такой успешный, возможно, воображение настолько исказило ваш образ собственного Я, что вы перестали видеть вещи в реальном свете. Постоянное разочарование — это признак того, что цели, которые мы ставим, нереальны, а наше представление о себе неадекватно.
Больше всех мучаются и страдают люди, которые из кожи лезут вон, стремясь доказать себе и другим, что они не такие, какие есть на самом деле.
Завышаете значимости проблемы
- Иногда мы придаем слишком большое значение вещам, событиям, из-за чего заставляем себя волноваться, переживать, повышается давление, начинаем себя накручивать, — считает психолог. — В основном, те, кто имеет повышенное давление, живут в формате «ох! и ах!» К событиям надо относиться так, как будто бы мимо пролетел воробей. Было и было, случилось, да, кто-то ушел, кто-то остался.
Все события нас чему-то учат, надо просто сделать вывод и идти дальше.
- Игроки в баскетбол, когда учатся закидывать мяч в кольцо, совершают сотни промахов. По логике, они должны стать чемпионами по промахам, но нет, неудачи позволяют кидать точнее и попадать точно в кольцо, — говорит Юлия Чуприкова.
Привычка переворачивать все с ног на голову
- Многие врачи убеждены, что главная причина неврозов — «путаница» в информационном потоке нашей нервной системы, — рассказывает эксперт. — Вы не в состоянии реагировать как следует, если информация, на которую вы опираетесь в своих действиях, неверна или искажена. Чтобы эффективно разделаться с проблемой, вы должны иметь определенное представление о ее истинном характере. В большинстве случаев в основе возникновения конфликтов между людьми лежит «неправильное понимание», недоразумение.
Очень часто возникает недоразумение, когда мы к фактам добавляем собственное мнение и в итоге приходим к неверному заключению, поясняет психолог.
- Например, муж имеет привычку с хрустом перебирать суставы пальцев рук. Жена уверена — он делает это нарочно, чтобы ее позлить, — рассказывает Юлия Чуприкова. — Или два приятеля шепчутся, а когда вы подходите, смущенно замолкают. Вы делаете вывод — они сплетничают о вас.
Эксперт считает, что ликвидировать подобное недоразумение и стать счастливее можно, если не воспринимать многие действия как личное оскорбление, а просто спокойно проанализировать ситуацию.
Сопротивление принятию
- Признавать, в чем ваша проблема, ваша ошибка, важно для того, чтобы принять трудные и неожиданные жизненные события и преодолеть их, —
Эксперт советует эти вопросы заменить на другие. Они позволят не застревать в негативе, выбраться из сложных обстоятельств и почувствовать себя счастливым
Как я могу двигаться вперед?
Что я могу извлечь из этого?
Каковы мои сильные стороны даже в этих трудных обстоятельствах?
К кому я могу обратиться за поддержкой или поговорить с тем, кто может меня понять?
Что надо изменить в себе, чтобы почувствовать себя счастливым
- Для начала стоит разобраться со своим мышлением, — рекомендует психолог Петр Галигабаров. — Понаблюдайте за мыслями, ведь они влияют на эмоции и на поведение, сформировавшее несчастливые привычки. Если взять за основу нейрофизиологию и добавить поведенческую терапию, то придётся вносить конкретные изменения в свой стиль жизни. Например, перфекционистам свойственно строить глобальные планы и прокрастинировать по пути к их реализации. В таком случае важно научиться разбивать цели на маленькие шаги и учить мозг радоваться каждому.
Ежедневная практика благодарности также позволяет перенастроить привычку мыслить несчастливо на новый, гармоничный лад.
- Если же вы вообще не помните, когда были счастливы, получали удовольствие от жизни — лучше пообщаться со специалистом на предмет наличия дистимии (это хроническое расстройство настроения), — отмечает эксперт. — Часто люди с высокоактивной депрессией живут в плену предубеждений, будто не испытывать радость — это нормально, у всех так. Не у всех! Наш мозг млекопитающего предусмотрел инструменты для стимулирования выживания через счастье.
- Весь секрет подлинной, то есть удовлетворяющей вас жизни, сводится, по сути, к следующему условию — вам необходимо иметь адекватное и реалистическое представление о себе, с которым вы можете жить, — говорит и психолог Юлия Чуприкова. — Вам нужно проникнуться здоровым уважением к самому себе, найти образ собственного Я, который вам примелем, которому вы можете доверять, которого вам не нужно стыдиться и который вы в состоянии без всякого стеснения творчески развивать, вместо того чтобы скрывать и маскировать. Ваш образ собственного Я должен соответствовать реальностям, чтобы позволить вам функционировать в реальном мире. Вы должны хорошо знать самого себя, быть честными как по отношению к своим достоинствам, так и к своим недостаткам.