Как и с любым другим маслом, в этом вопросе важно соблюдать норму. На жиры должно приходиться не более 10 процентов от суточного рациона человека.

- Сливочное масло — очень калорийный продукт, поэтому употреблять его следует с осторожностью, — объяснила эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника в Санкт-Петербурге», кандидат медицинских наук Оксана Панова. — В день здоровый человек может спокойно съедать 10–25 граммов . Однако при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, диабете или проблемах с лишним весом норму следует сократить минимум в два раза.

В чем же уникальность сливочного масла? Дело в том, что оно богато жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, аминокислотами и витаминами группы А, B, C, D, Е и К. Они — незаменимые источники энергии для человека, благотворно влияют на состояние кожи, укрепляют волосы и ногти, замедляют процессы старения в организме.

- Сливочное масло является источником ненасыщенных жиров, поддерживающих тонус кровеносных сосудов, — объяснил Оксана Панова. — Благодаря лауриновой кислоте продукт также дает защиту от грибковых и микробных инфекций.