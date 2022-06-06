Названа типичная ошибка во время мытья головы, которая приводит к потере волос

Густые, послушные и блестящие волосы — мечта каждой девушки. Некоторым представительницам прекрасного пола повезло больше: с самого рождения у них густые и крепкие локоны, за которыми не надо тщательно ухаживать, тратя на это приличные суммы. Другие же пытаются спасти тонкие и ломкие волосы, используя многочисленные маски, кондиционеры и масла. Безусловно, эффект от этих процедур есть. Однако вы можете сами того не осознавая вредить вашим волосам, говорит трихолог Анабель Кингсли.
Так, очень важный момент, про который почему-то забывает большинство женщин: не ЧЕМ, а КАК вы моете голову. Казалось бы, здесь нет ничего сложного. Намочил волосы водой, нанес шампунь, вспенил, смыл. Затем в ход идет кондиционер, который нужно немного подержать на волосах, а затем смыть. И вот здесь, на последнем этапе, подстерегает типичная ошибка: некоторые очень любят ополаскивать волосы холодной водой.
«Ополаскивание волос действительно может бодрить, но оно точно не поможет сделать волосы блестящими и не „закроет“ их непослушные чешуйки», — цитирует британское издание
Эффект, наоборот, нанесет локонам лишь вред: холодная вода сужает кровеносные сосуды в коже головы, которые в противном случае доставляли бы питательные вещества к каждому фолликулу. Без достаточного количества питательных веществ может произойти выпадение волос. То есть чем чаще вы моете голову, тем больше риск, что такой процедурой вы делаете своим волосам только хуже, говорит эксперт.
«Будучи второстепенной тканью, волосы первыми отказываются от питательных веществ и последними получают пользу от витаминов и минералов, которые поступают в организм», — добавила трихолог.
Поэтому откажитесь от этой привычки, если она у вас имеется. И волосы, и тело надо мыть теплой водой. Резкие перепады температур возможны, если вы практикуете закаливание, но и здесь нужно быть осторожным. Для некоторых горячие ванны и контрастный душ — серьезное испытание, говорят врачи.
Как сделать волосы гуще и сильнее
Даже если ваши волосы совсем не похожи на локоны девушек из рекламы шампуня, то не спешите расстраиваться, говорит доктор Берг. Это можно исправить. Заполучить густые и блестящие волосы — очень даже реально, достаточно знать некоторые правила. Подробная бьюти-инструкция находится ЗДЕСЬ.
И, конечно же, не стоит забывать про грамотный подбор шампуней и кондиционеров. Несмотря на то, что из России продолжают уходить любимые многими бренды, отчаиваться не стоит. Среди отечественных производителей тоже есть достойные, вы точно сможете найти подходящий вам шампунь и кондиционер для волос. Ведь главное знать, где искать. Косметолог Ксения Титова составила рейтинг уходовой косметики для волос — вам осталось только ознакомиться со списком и решить, какой бренд лучше подойдет по характеристикам и цене.