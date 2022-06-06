Названа типичная ошибка во время мытья головы, которая приводит к потере волос

Густые, послушные и блестящие волосы — мечта каждой девушки. Некоторым представительницам прекрасного пола повезло больше: с самого рождения у них густые и крепкие локоны, за которыми не надо тщательно ухаживать, тратя на это приличные суммы. Другие же пытаются спасти тонкие и ломкие волосы, используя многочисленные маски, кондиционеры и масла. Безусловно, эффект от этих процедур есть. Однако вы можете сами того не осознавая вредить вашим волосам, говорит трихолог Анабель Кингсли.

Так, очень важный момент, про который почему-то забывает большинство женщин: не ЧЕМ, а КАК вы моете голову. Казалось бы, здесь нет ничего сложного. Намочил волосы водой, нанес шампунь, вспенил, смыл. Затем в ход идет кондиционер, который нужно немного подержать на волосах, а затем смыть. И вот здесь, на последнем этапе, подстерегает типичная ошибка: некоторые очень любят ополаскивать волосы холодной водой.