- «Держи голову в холоде, живот — в голоде, а ноги — в тепле», — так звучит народная мудрость, авторство которой приписывают Александру Васильевичу Суворову. Насколько был прав великий полководец и насколько фраза получилась иносказательной, нам предстоит разобраться.

Ноги действительно нужно держать именно в тепле и сухости, это вам скажет любой врач. А вот под «холодной головой» подразумевались не любимые детворой и многими модницами прогулки без шапки, а лишь холодный разум, с которым стоит подходить к делу, чтобы не натворить бед.

Давайте и мы подойдем с холодной головой к процессу мытья волос, чтобы не создать проблем, с которыми потом нам сможет помочь только трихолог.

«А будет ли целебный эффект?», «Это похоже на закаливание?», «Волосы будут расти лучше?», «Я читал, что это защищает корни волос. Они от холода закрываются?» — эти и десятки других вопросов определяют актуальность темы мытья волос в холодной воде, ведь красота и здоровье всегда будут идти рука об руку.

Так мыть или не мыть голову в холодной воде? Можно ли навредить подобной процедурой? Волосам вы практически не нанесете никакого вреда, но спасительного и целебного эффекта тоже не произойдет.

Но если за окном холодно, да еще и иммунитет дает сбой, то можно простудиться. Волшебного результата от мытья в холодной воде не добиться.