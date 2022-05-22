Сезон отключения воды вот-вот настанет, а в некоторых регионах нашей страны он уже начался. А это значит, что вскоре предстоит эпопея с нагреванием воды для купания в тазах и ведрах.
А что, если вам утром нужно срочно помыть голову, а времени для подогрева воды совсем нет? Может, можно привести волосы в порядок с помощью холодной воды? Врачи предупреждают: это плохая идея.
Врач-трихолог, главный врач клиники по пересадке волос FUE Clinic, транспантолог
- «Держи голову в холоде, живот — в голоде, а ноги — в тепле», — так звучит народная мудрость, авторство которой приписывают Александру Васильевичу Суворову. Насколько был прав великий полководец и насколько фраза получилась иносказательной, нам предстоит разобраться.
Ноги действительно нужно держать именно в тепле и сухости, это вам скажет любой врач. А вот под «холодной головой» подразумевались не любимые детворой и многими модницами прогулки без шапки, а лишь холодный разум, с которым стоит подходить к делу, чтобы не натворить бед.
Давайте и мы подойдем с холодной головой к процессу мытья волос, чтобы не создать проблем, с которыми потом нам сможет помочь только трихолог.
«А будет ли целебный эффект?», «Это похоже на закаливание?», «Волосы будут расти лучше?», «Я читал, что это защищает корни волос. Они от холода закрываются?» — эти и десятки других вопросов определяют актуальность темы мытья волос в холодной воде, ведь красота и здоровье всегда будут идти рука об руку.
Так мыть или не мыть голову в холодной воде? Можно ли навредить подобной процедурой? Волосам вы практически не нанесете никакого вреда, но спасительного и целебного эффекта тоже не произойдет.
Но если за окном холодно, да еще и иммунитет дает сбой, то можно простудиться. Волшебного результата от мытья в холодной воде не добиться.
Все современные средства по уходу за волосами и кожей головы разработаны так, что они наиболее эффективны именно в теплой воде. Без ее воздействия ваши волосы будут плохо промываться, а значит, на них будут оставаться частички косметического средства.
Кожа головы может начать шелушиться, появится дискомфорт, а в итоге все это приведет к утрате блеска волос, и голова будет казаться неухоженной.
Что произойдет, если начать регулярно мыть голову в холодной воде?
Возрастет риск отитов и гайморитов;
Волосы станут плохо промываться;
Прическа приобретет неухоженный вид;
Волосы будут быстрее пачкаться.
Казалось бы, положительных моментов и вовсе не существует, но это не так! Если ополаскивать волосы прохладным отваром целебных трав, после того как их тщательно промыли в теплой воде, то это обеспечит дополнительный уход, вернет здоровый блеск волосам и стимулирует кровообращение кожи головы.
Врач-дерматолог, трихолог международного центра «Согаз»
Слишком горячая вода усиливает выделение кожного сала, из-за чего волосы быстрее становятся жирными. Высокие температуры агрессивно воздействуют на чувствительную кожу головы. В результате повреждаются волосяные фолликулы, корни волос становятся слабыми, а сами волосы — ломкими и пористыми. Горячая вода может нарушить уровень pH кожи и волос, что приводит к шелушению, перхоти и появлению зуда.
Но для мытья головы не подходит и очень холодная вода. Мытье волос слишком холодной водой в течение длительного времени может вызвать спазм сосудов, поэтому противопоказано людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как:
Стенокардия;
Ишемическая болезнь сердца;
Тромбоз.
Воздействие холодных температур также может спровоцировать головную боль.
Оптимальная температура воды для мытья головы — около 30 градусов.
Для волос полезен «контрастный душ», то есть чередование умеренно горячей и холодной воды. Дело в том, что горячая вода открывает поры и эффективно убирает загрязнения, а холодная — закрывает и делает волосы более гладкими.
Холодной водой невозможно тщательно промыть волосы от кожного сала, большинство шампуней не предназначено для мытья холодной водой. Поэтому лучше начинать процедуру очищения волос водой более высокой температуры, а завершать — более низкой. Главное, чтобы она была комфортной для вас.