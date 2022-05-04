Многие люди не воспринимают головную боль как серьезную проблему и просто заглушают неприятные ощущения с помощью таблеток. Однако на самом деле делать так не стоит: если голова болит постоянно — есть вероятность, что так себя проявляет серьезное заболевание.
Продукты, которые помогут от головной боли:
Шпинат;
Капуста;
Кресс-салат;
Капуста кале;
Укроп;
Петрушка.
Как отмечает врач-невролог Александр Комаров, пульсирующая головная боль — веский повод обратиться к врачу и пройти обследование: этот симптом нередко указывает на серьезные проблемы со здоровьем.
Например, такая боль может появляться на фоне внутримозговой аневризмы. Особенно часто такой симптом появляется у гипертоников.
Кроме того, рассказал невролог порталу
Комаров подчеркнул: не нужно терпеть головную боль, лучше обратиться за помощью к врачу и установить причины проблемы.
Какой бывает головная боль
Характер головной боли нередко помогает установить ее первопричины. Например, если вы ощущаете тупую боль, которая усиливается при наклоне головы или когда вы ложитесь, значит, неприятные ощущения могли возникнуть на фоне воспаления синусов. А если вы столкнулись с громоподобной головной болью, которая поражает мгновенно и сопровождается тошнотой и рвотой, есть риск, что у вас аневризма головного мозга или инсульт. Подробнее о том, какие виды головной боли существуют, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кстати
Порой бывает так, что головная боль мучает не из-за каких-то болезней, а из-за привычек и образа жизни человека. Например, нередко неприятные ощущения появляются у тех, кто пьет слишком много кофе или слишком часто использует обезболивающие таблетки. О том, какие еще привычки могут провоцировать приступы мучительной головной боли, можно прочитать ЗДЕСЬ.