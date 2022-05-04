Как отмечает врач-невролог Александр Комаров, пульсирующая головная боль — веский повод обратиться к врачу и пройти обследование: этот симптом нередко указывает на серьезные проблемы со здоровьем.

Например, такая боль может появляться на фоне внутримозговой аневризмы. Особенно часто такой симптом появляется у гипертоников.

Кроме того, рассказал невролог порталу «Москва24» , если локальная головная боль сопровождается потерей сознания и эписиндромом, то человеку стоит проверить на наличие опухоли мозга. Если проигнорировать тревожные симптомы, то можно упустить время и не успеть начать своевременную терапию. Кроме того, подобная головная боль может быть предвестником инсульта.

Комаров подчеркнул: не нужно терпеть головную боль, лучше обратиться за помощью к врачу и установить причины проблемы.