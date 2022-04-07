Какая головная боль сигналит, что вы заразились омикроном: 6 главных признаков

Головная боль — это тот вид боли, который точно знаком каждому. Чаще всего она появляется в самый неподходящий момент, довольно быстро усиливается, заставляет отвлечься от всех дел. В некоторых случаях мы догадываемся о ее причинах: недосып, стресс, проблемы на работе или в семье. Хорошо, если боль быстро купируется анальгетиками и потом долго вас не беспокоит. И совсем другая история, когда боли разного характера мучают вас чуть ли не каждый день.
Ковид и головная боль
О том, что головная боль может быть симптомом ковида, стало известно еще во вторую волну пандемии. Несмотря на то, что вирус постоянно мутировал и появлялась новая симптоматика, например, чудовищная усталость, сыпь, заболевшие продолжали жаловаться врачам на сильные головные боли. У кого-то они появлялись через несколько дней после постановки диагноза, а у кого выливались в постковидный синдром.
Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании провели исследование, чтобы выяснить: какая головная боль может появиться в первые дни заражения? Оказывается, по определенным признакам действительно можно понять, что вы заболели ковидом,
Заподозрить ковидную головную боль помогут следующие симптомы:
боль из умеренной резко становится слишком болезненной, в голове как будто что-то взрывается;
боль сопровождается пульсацией или появляется ощущение покалывания;
ковидные головные боли охватывают всю голову, а не одну часть, как это бывает чаще всего при мигренях;
такую боль сложно или вообще невозможно купировать анальгетиками;
она длится дольше 3 дней;
боль появляется, когда вы чувствуете себя отлично, еще несколько дней вас может ничего не беспокоить. Остальные симптомы обычно запаздывают.
Ковидная головная боль чаще всего длится от 3 до 5 дней, говорят британские медики. Потом она может пройти или ослабнуть, а у вас могут появиться и другие симптомы инфекции: одышка, боль в горле, слезоточивость, температура, потеря аппетита, диарея, апатия, ломота в мышцах.
Болезнь уходит, боль остается
Плохие новости для переболевших ковидом: после болезни головная боль может стать хронической. К такому выводу пришла группа испанских ученых, их исследование
Так, группа исследователей изучила медкарты 905 переболевших ковидом. Возраст испытуемых — от 45 до 65 лет, 52% имели хроническую головную боль в анамнезе. Ученые наблюдали за мужчинами и женщинами в течение 9 месяцев, каждый из них также прошел полное неврологическое обследование.
Результаты показали: через 3 месяца после выздоровления от головной боли страдали 19% участников, через 9 месяцев — 16%. Средняя продолжительность приступа — около 2 недель. Однако у одной пятой испытуемых головная боль стала хронической, люди страдали от нее ежедневно, заключили исследователи.