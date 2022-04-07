Какая головная боль сигналит, что вы заразились омикроном: 6 главных признаков

Головная боль — это тот вид боли, который точно знаком каждому. Чаще всего она появляется в самый неподходящий момент, довольно быстро усиливается, заставляет отвлечься от всех дел. В некоторых случаях мы догадываемся о ее причинах: недосып, стресс, проблемы на работе или в семье. Хорошо, если боль быстро купируется анальгетиками и потом долго вас не беспокоит. И совсем другая история, когда боли разного характера мучают вас чуть ли не каждый день.

Ковид и головная боль

О том, что головная боль может быть симптомом ковида, стало известно еще во вторую волну пандемии. Несмотря на то, что вирус постоянно мутировал и появлялась новая симптоматика, например, чудовищная усталость, сыпь, заболевшие продолжали жаловаться врачам на сильные головные боли. У кого-то они появлялись через несколько дней после постановки диагноза, а у кого выливались в постковидный синдром.