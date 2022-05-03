Ишемический инсульт возникает, когда нарушается кровоснабжение части головного мозга — его клетки начинают отмирать, не получая необходимые им кислород и питательные вещества. На него приходится около 85 процентов всех инсультов.

Для профилактики инсульта советуют следить за питанием и образом жизни, проходить регулярные обследования. Но также важно знать симптомы смертельно опасного состояния и возможные предвестники, чтобы не упустить драгоценное время.

Китайские специалисты назвали 4 сигнала, которые может подавать организм при приближении ишемического инсульта. Если появится хоть один из них, лучше заранее обратиться к врачу и проверить здоровье.

Скованность в шейном отделе позвоночника

Перед приступом ишемического инсульта руки и ноги начинают плохо слушаться — это явные симптомы, которые невозможно не заметить. Однако есть и менее заметные. Например, вы не проводили много времени в сидячем положении, но чувствуете, что шейный отдел позвоночника малоподвижен, а нижняя челюсть не может дотянуться до верхней части груди, даже если вы опустите голову. Как пишет издание Sina, это тоже тревожный сигнал, который может указывать на риск сосудистой катастрофы.

Неповоротливость языка

Если вы заметили, что язык начинает напрягаться, а речь становится невнятной, скорее всего, кровеносные сосуды в мозге уже поражены. Недостаточное кровоснабжение влияет на контроль мозга над лицевым нервом — а это, в свою очередь, вызывает скованность лицевых мышц, языка и невнятную речь.

Потемнение в глазах

Потемнение в глазах в этих случаях обычно длится недолго — через несколько минут или даже секунд все восстанавливается. Это временное ухудшение зрения может проходить без каких-либо последствий. Но часто оно бывает и перед ишемическим инсультом, что связано с образованием тромбов в стволе головного мозга, мозжечке или варолиевом мосту. Поэтому если такое случается, желательно перестраховаться и обратиться к врачу.

Ночные кровотечения из носа

Если со слизистой оболочкой носа все в порядке и в организме нет дефицита воды, частые носовые кровотечения по ночам — тоже один из возможных предвестников ишемического инсульта. Ночью кровь по сосудам течет медленнее и артериальное давление стабильно. Если случается внезапное кровотечение, это может говорить о скачках давления, которые приводят к повреждению капилляров в носовой полости. Основная же причина может заключаться в закупорке сосудов, снабжающих кровью головной мозг, что и вызывает рост артериального давления.