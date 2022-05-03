Ишемический инсульт возникает, когда нарушается кровоснабжение части головного мозга — его клетки начинают отмирать, не получая необходимые им кислород и питательные вещества. На него приходится около 85 процентов всех инсультов.
Для профилактики инсульта советуют следить за питанием и образом жизни, проходить регулярные обследования. Но также важно знать симптомы смертельно опасного состояния и возможные предвестники, чтобы не упустить драгоценное время.
Китайские специалисты назвали 4 сигнала, которые может подавать организм при приближении ишемического инсульта. Если появится хоть один из них, лучше заранее обратиться к врачу и проверить здоровье.
Скованность в шейном отделе позвоночника
Перед приступом ишемического инсульта руки и ноги начинают плохо слушаться — это явные симптомы, которые невозможно не заметить. Однако есть и менее заметные. Например, вы не проводили много времени в сидячем положении, но чувствуете, что шейный отдел позвоночника малоподвижен, а нижняя челюсть не может дотянуться до верхней части груди, даже если вы опустите голову. Как
Неповоротливость языка
Если вы заметили, что язык начинает напрягаться, а речь становится невнятной, скорее всего, кровеносные сосуды в мозге уже поражены. Недостаточное кровоснабжение влияет на контроль мозга над лицевым нервом — а это, в свою очередь, вызывает скованность лицевых мышц, языка и невнятную речь.
Потемнение в глазах
Потемнение в глазах в этих случаях обычно длится недолго — через несколько минут или даже секунд все восстанавливается. Это временное ухудшение зрения может проходить без каких-либо последствий. Но часто оно бывает и перед ишемическим инсультом, что связано с образованием тромбов в стволе головного мозга, мозжечке или варолиевом мосту. Поэтому если такое случается, желательно перестраховаться и обратиться к врачу.
Ночные кровотечения из носа
Если со слизистой оболочкой носа все в порядке и в организме нет дефицита воды, частые носовые кровотечения по ночам — тоже один из возможных предвестников ишемического инсульта. Ночью кровь по сосудам течет медленнее и артериальное давление стабильно. Если случается внезапное кровотечение, это может говорить о скачках давления, которые приводят к повреждению капилляров в носовой полости. Основная же причина может заключаться в закупорке сосудов, снабжающих кровью головной мозг, что и вызывает рост артериального давления.
Другие признаки
Большинство инсультов распознается по признакам, включенным в тест FAST:
Face: лицо — появляется асимметрия, заметная при улыбке. Может опуститься веко, исказиться положение губ;
Arm: рука — слабость в руке или ноге, человек зачастую не в состоянии поднять обе руки одновременно, удержать их на весу;
Speech: речь — нарушение, «каша во рту»; человек не спит, но говорить не может, могут быть трудности с пониманием того, что ему говорят;
Touch: прикосновения — нарушение чувствительности, онемение в какой-либо из частей тела.
Ранее пользователь портала WeChat посоветовал людям с высоким артериальным давлением наблюдать за состоянием своих пальцев на руках. Он предупредил о трех «говорящих» признаках, которые могут указывать на повышенный риск инсульта. Это
скованность в движениях и побелевшие подушечки на пальцах, притом что вы находитесь в теплом помещении, — это вызвано нарушением периферического кровоснабжения,
вздутие сосудов на пальцах,
онемение пальцев, которое случается часто и долго не проходит.
А российские ученые выяснили, какая головная боль может быть предвестником ишемического инсульта. О том, что человеку грозит опасное заболевание, может сигнализировать сторожевая головная боль — она появляется за 3–4 дня до инсульта. В ходе эксперимента выяснилось, что у перенесших инсульт преобладали головные боли нового типа (такие, каких раньше никогда не было) и головные боли с измененными характеристиками (отличались интенсивностью, высокой частотой, продолжительностью, становились пульсирующими, сопровождались тошнотой, рвотой, свето- и звукобоязнью, плохо поддавались действию анальгетиков). Около 15% таких пациентов испытывали головную боль в течение последней недели перед инсультом, еще 15% — в начале инсульта.