Спортивный врач Пурига рассказала, как меняется наш организм через каждые 10 лет

Наш организм — это сложная система, которая не прекращает работать ни на секунду. С самого первого дня жизни сердце качает кровь, легкие помогают нам дышать, мозг посылает сигналы телу. Все команды слажены, четко отработаны и помогают нам жить: есть, спать, ходить, общаться, дружить, любить.
Однако после 26 лет рост прекращается, организм начинает медленно, но верно стареть. Какие изменения в нем происходят каждое десятилетие? Рассказывает спортивный врач.
С 20 до 30 лет
В период с 22 до 26 лет перестает развиваться скелет, но для укрепления костей все еще нужны витамин D и кальций. Так что не забываем пить добавки, если вам их прописал врач.
Снижается выработка коллагена, замедляется работа потовых желез. В то же время укрепляются нейронные связи, продолжает развиваться лобная доля мозга, ответственная за логическое мышление. Гормоны уравновешиваются после переходного возраста.
До 30 лет растут коренные зубы мудрости (обычно этот процесс начинается уже с 16 лет). Кстати, они могут так и не появиться: из-за рафинированной пищи необходимость в зубах мудрости у современного человека отпадает и у некоторых людей они отсутствуют даже в зачатке.
С 30 до 40 лет
В этот период кровеносные сосуды постепенно теряют эластичность, повышается давление. Снижается мышечный тонус, поэтому физической нагрузки нужно больше, а эффект от нее становится не таким выраженным и продолжительным. Если вы не занимаетесь спортом, то объем мышечной массы уменьшается.
«Меняется гормональный фон, количество жировой ткани увеличивается, растут жировые депо. Уменьшается костная масса, появляются первые признаки остеопороза, кальций вымывается из костей», — рассказывает Александра Пурига.
Помимо этого, появляется седина, так как из-за снижения активности вырабатывающих пигмент клеток меланоцитов. Еще одно изменение — пигментация на коже из-за накопленного оксидативного стресса.
Замедляется работа слюнных желез, увеличивается количество зубного налета, возрастает риск развития кариеса.
Белки коллагена и эластина теряют влагу и разрушаются под воздействием ультрафиолета, усвоение аминокислот ухудшается, для эффективности строительства клеточного материкам необходим дополнительный прием витамина С.
С 40 до 50 лет
На пятом десятке жизни человеческий мозг теряет до десяти тысяч нервных клеток ежедневно, а мышечной массы — порядка 1–2% в год.
«У женщин значительно понижается уровень эстрогена. Из-за изменения обмена веществ организм активно накапливает жир в депо — живот, руки, бедра. Именно в этом возрасте некоторые замечают заметное ухудшение зрения», — рассказывает спортивный врач.
Чтобы замедлить эти процессы, организму нужна постоянна двигательная активность. Не обязательно ходить в спортзал: научное издание British Journal of Sports Medicine
Можно заняться:
теннисом,
бадминтоном,
танцами,
ходить в бассейн,
кататься на велосипеде.
С 50 до 60 лет
В этом возрасте на первый план выходят резкое снижение зрения, риск развитие катаракты и дистрофии сетчатки глаз.
Также снижаются когнитивные способности, особенно страдает память, сложнее обучаться новому.
«Для поддержания функций важно не прекращать интеллектуальные занятия: читать и приобретать новые навыки, например, готовить по неизвестным ранее кулинарным рецептам, учиться играть на музыкальном инструменте или изучать иностранный язык», — поясняет эксперт.
Важная деталь: наступает момент, когда прогрессирующую потерю эластичности кожи можно приостановить при помощи сбалансированного питания. Помимо кожи страдают также связки и суставы. Вполне оправдан прием аминокислот, витаминов, минералов — их вам должен назначить врач, опираясь на результаты анализов.
С 60 до 70
Клетки отмирают, скорость образования новых не покрывает потребности организма, поэтому заметно страдают рецепторы — человек хуже различает запахи, вкусы, организму тяжелее поддерживать стабильную температуру тела, поэтому могут мерзнуть руки и ноги в жару или, наоборот, человек не ощущается холод.
К 70-и «усталость» тканей доходит до гортани и голосовых связок, голос садится и начинает хрипеть.
После 70
В этом возрасте значительно снижается объем подкожно-жировой клетчатки, отсюда сухая фактура, человек, который был полным, может резко похудеть.
Снижается регенерация тканей, очень плохо заживают ссадины и раны. Увядают уже все системы организма без исключения.
«Если мы говорим о человеке, которому 90 и больше лет, то это уже долгожитель. Прекрасно, если он в здравом уме и может сам себя обслуживать. Напомню, на сегодня официальная продолжительность биологического вида „человек“ — 150 лет», — заключила Александра Пурига.