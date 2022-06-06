Спортивный врач Пурига рассказала, как меняется наш организм через каждые 10 лет

С 20 до 30 лет

В период с 22 до 26 лет перестает развиваться скелет, но для укрепления костей все еще нужны витамин D и кальций. Так что не забываем пить добавки, если вам их прописал врач.

Снижается выработка коллагена, замедляется работа потовых желез. В то же время укрепляются нейронные связи, продолжает развиваться лобная доля мозга, ответственная за логическое мышление. Гормоны уравновешиваются после переходного возраста.

До 30 лет растут коренные зубы мудрости (обычно этот процесс начинается уже с 16 лет). Кстати, они могут так и не появиться: из-за рафинированной пищи необходимость в зубах мудрости у современного человека отпадает и у некоторых людей они отсутствуют даже в зачатке.