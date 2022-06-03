Онколог Бокин объяснил, почему у женщин больше шансов победить рак, чем у мужчин

По статистике, чаще всего в мире умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте — онкология. Ежегодно только в России рак забирает около 300 тысяч жизней. В 2020 году эти цифры выросли из-за пандемии — COVID-19 в некоторых случаях усугубил течение основной болезни, а в некоторых люди оказались попросту лишены своевременной помощи.

За последние 15-20 лет врачи стали чаще диагностировать злокачественные образования (частота увеличилась примерно на 30%). Это связано с тем, что улучшилась диагностика, к тому же люди в целом стали более ответственно относиться к своему здоровью. Уже доказано, что обязательная диспансеризация помогает выявить онкологические заболевания на ранних стадиях почти в восемь раз чаще.