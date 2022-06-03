Онколог Бокин объяснил, почему у женщин больше шансов победить рак, чем у мужчин

По статистике, чаще всего в мире умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте — онкология. Ежегодно только в России рак забирает около 300 тысяч жизней. В 2020 году эти цифры выросли из-за пандемии — COVID-19 в некоторых случаях усугубил течение основной болезни, а в некоторых люди оказались попросту лишены своевременной помощи.
За последние 15-20 лет врачи стали чаще диагностировать злокачественные образования (частота увеличилась примерно на 30%). Это связано с тем, что улучшилась диагностика, к тому же люди в целом стали более ответственно относиться к своему здоровью. Уже доказано, что обязательная диспансеризация помогает выявить онкологические заболевания на ранних стадиях почти в восемь раз чаще.
Акушер-гинеколог, онколог, хирург, маммолог медицинской клиники НАКФФ
Мужчины чаще страдают от рака легкого, женщины — от рака груди
Среди всех существующих видов рака можно выделить лидеров: это рак легких, желудка, кожи, толстой кишки, а также молочной железы и тела матки — у женщин, предстательной железы — у мужчин, говорит онколог. Однако если мы посмотрим на гендерную статистику заболеваемости, то увидим, что существенные различия все же есть.
В России за 2020 год у мужчин чаще всего диагностировали:
опухоли предстательной железы;
рак кожи, кроме меланомы;
опухоли желудка;
пухоли ободочной кишки.
У женщин:
опухоли молочной железы;
рак кожи, кроме меланомы;
опухоли ободочной кишки;
опухоли шейки матки;
заболевания лимфатической системы, опухоли прямой кишки.
«Наличие у женщин репродуктивной системы предполагает формирование определенного гормонального фона, с которым связаны и развивающиеся патологии. Например, рак молочной железы у женщины входит в пятерку статистически значимых по заболеваемости, у мужчин же он встречается в 3-5% среди общей онкологической патологии, однако протекает болезнь гораздо агрессивнее», — пояснил врач.
Про гендерные виды рака
Рак груди у женщин в плане течения заболевания схож с раком предстательной железы у мужчин. И в том, и в другом случае присутствует гормональная составляющая, существуют пути отдаленного метастазирования и распространения болезни. Также как и рак молочной железы, рак простаты в некоторых случаях может поражать кости скелета. В лечении обоих видов применяется гормонотерапия.
«Рак шейки матки у женщин и рак полового члена у мужчин схожи и по течению заболевания, и по морфологической структуре опухоли — в обоих случаях чаще всего выявляется плоскоклеточная форма рака», — пояснил Иван Бокин.
В онкопатологиях яичников у женщин и яичек у мужчин тоже есть схожесть, но течение заболевания несколько отличается. Яичники находятся в брюшной полости, яички — в забрюшинном пространстве. Соответственно, при патологии рака яичников он проникает в брюшную полость, в то время как рак яичка распространяется гематогенно, то есть отдаленно метастазируя в печень или в легкие.
Почему женский организм сильнее
Природой так устроено, что организм женщины лучше защищен от различных воздействий окружающей среды и его сопротивляемость к заболеваниям выражена гораздо сильнее. Это относится ко всем патологиям, рак — не исключение. Почему так? Ответ на поверхности: женщина должна родить ребенка, соответственно, у организма должно хватить сил, чтобы этого ребенка выносить, дать ему шанс появиться на свет, а потом еще и прокормить.
«У женщин более выражены так называемые анатомические резервы: подкожная жировая клетчатка, белок, — восстановительных компонентов в организме женщины больше, чем в организме мужчины. Это все в последующем влияет на возможные репаративные функции, переносимость химиотерапии, длительность восстановительного периода. Из личной практики могу сказать, что и болевой порог у женщин более высокий. Женский организм закален самой природой, он лучше терпит и переносит боль», — пояснил онколог.
Про лечение
Каких-то специфических различий в планах лечения нет. Так, например, рак легкого, желудка или толстой кишки и у мужчин, и у женщин протекает одинаково. Гендерные различия можно заметить, если посмотреть на реакции организма на переносимость системного лечения, химиотерапии. Если человек не истощен онкологическим анамнезом, то, как правило, за счет резервов и возможностей организма женщины лучше переносят само лечение, в том числе и агрессивные методы, заключит эксперт.