Удалять нельзя оставить: 12 вопросов гинекологу о миоме матки

«Помню женщину с гемоглобином 50, всю бледную, с головными болями, головокружениями, слабостью, у которой матка из-за миомы достигла размеров 17 недель беременности. Поэтому подчеркну, что очень важно вовремя диагностировать и наблюдать за миомой, а не надеяться на авось», — подчеркивает в беседе с «Доктором Питером» акушер-гинеколог клиники «Медицина» Макка Магомедкеримова.

Еще из грозных осложнений миомы — перекрут ножки и некроз миоматозного узла. Чаще всего такое осложнение характерно для субсерозных миом. Поэтому, если у вас начались острые боли в животе и в анамнезе имелся миоматозный узел, то врачи, скорее всего, могут подозревать это осложнение.