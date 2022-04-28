Удалять нельзя оставить: 12 вопросов гинекологу о миоме матки

Так в чем же заключается опасность миомы? Эта опухоль вызывает более обильные менструальные кровотечения, и соответственно женщина теряет больше крови, чем это положено. Ее спутником по жизни становится железодефицитная анемия. Некоторые дамы не обращаются вовремя за помощью, выращивая внутри себя огромные миомы, терпя постоянные кровотечения, и в таких ситуациях итог может быть плачевным. Не раз врачи были свидетелями того, как женщинам приходилось капать препараты железа, а иногда и компоненты крови, для того чтобы можно было взять их на операционный стол.
«Помню женщину с гемоглобином 50, всю бледную, с головными болями, головокружениями, слабостью, у которой матка из-за миомы достигла размеров 17 недель беременности. Поэтому подчеркну, что очень важно вовремя диагностировать и наблюдать за миомой, а не надеяться на авось», — подчеркивает в беседе с «Доктором Питером» акушер-гинеколог клиники «Медицина» Макка Магомедкеримова.
Еще из грозных осложнений миомы — перекрут ножки и некроз миоматозного узла. Чаще всего такое осложнение характерно для субсерозных миом. Поэтому, если у вас начались острые боли в животе и в анамнезе имелся миоматозный узел, то врачи, скорее всего, могут подозревать это осложнение.
Каковы причины возникновения миом?
Причин и теорий возникновения миом очень много. Основное внимание уделяется гормональному сбою, а именно избытку эстрогенов в организме женщины. Чаще всего в период менопаузы миомы могут самостоятельно регрессировать из-за снижения количества эстрогенов.
Воспалительные заболевания органов малого таза, хирургические вмешательства, нарушение обмена веществ, стресс, наследственная предрасположенность, эндокринные нарушения, избыточный вес — все это также может спровоцировать появление и рост миоматозных узлов.
Как проявляется миома?
Клинические проявления зависят от размеров миом и их расположения.
Миомы маленьких размеров могут себя абсолютно никак не проявлять и быть случайно находкой при ультразвуковом исследовании.
Если же миома субмукозная (из внутреннего слоя матки) или интерстициальная, больших размеров, то основными проявлениями будут нарушения менструального цикла:
обильные маточные кровотечения во время менструаций,
увеличение их продолжительности,
также могут наблюдаться коричневые выделения в середине цикла, до и после менструаций.
Ещё к проявлениям можно отнести хроническую тазовую боль и нарушение работы соседних органов при их сдавлении узлом.
Чем так опасна миома? Это рак?
Нет, миома — это не рак. Это доброкачественная опухоль из мышечных клеток, которая образуется в матке. В зависимости от того, в каком из трех слоев матки она растет, различают несколько видов.
Субмукозная миома — самый коварный вид, она растет во внутреннем слое матки, деформирует ее полость, вызывает кровотечения, обильные менструации, мешает вынашиванию беременности. Нахождение такой миомы по УЗИ — прямое показание к операции. Удаляют этот вид миом через влагалищный доступ с помощью гистерорезектоскопа. Не всегда получается удалить миому полностью (за одну операцию), в таких ситуациях срезают видимую и доступную часть, и отправляют женщину домой. Спустя какое-то время оставшаяся часть миомы должна «родиться», вылупиться в полость матки, после чего вторым этапом ее также удаляют.
Второй вид — миомы, которые располагаются в среднем (мышечном) слое матки. Это наиболее частая их локализация, и если они не превышают в размере 4 см, и не вызывают симптомов, то с ними ничего делать не надо. Просто периодически проходить ультразвуковое исследование и наблюдать.
Третий тип миом — субсерозные миомы. Они располагаются на матке, обращены в брюшную полость. Это наиболее благоприятный вид, так как они не вызывают практически никаких симптомов.
Случай из практики
«В моей практике была пациентка, которая планировала беременность с восьмисантиметровым субсерозным миоматозным узлом. Все началось с того, что она планировала сначала удаление узла, а затем беременность, но прямо накануне операции узнала, что уже в положении. Беременность протекала без осложнений, узел вел себя абсолютно спокойно, пациентка выносила и родила в срок через естественные родовые пути малыша», — поделилась Макка Асеновна.
Можно ли не удалять миому?
Если миома не доставляет никаких проблем, никак не проявляется, маленьких размеров — то да, достаточно просто наблюдение за ней. Операция не требуется.
Кому обязательно нужно удаление миомы?
Показания следующие:
миоматозные узлы большие (размеры матки больше 12 недель беременности);
появились осложнения миомы;
из-за обильных менструаций происходит постоянная анемизация женщины;
узел субмукозный (расположен внутри полости матки);
хронический болевой синдром в тазовой области;
быстрый рост опухоли (более 4 недель беременности за год);
происходит нарушение репродуктивной функции (если другие факторы исключены).
В остальных случаях за миомой необходимо просто наблюдать.
Кому категорически нельзя делать операцию?
Повторим, если миома маленькая и никаких клинических ее проявлений нет, то и нет показаний к оперативному вмешательству.
Какая операция будет — с разрезами или с проколами?
Вид операции и операционный доступ к матке зависит от размеров и расположения опухоли. Если узлы одиночные, расположены субсерозно или интерстициально, в доступном месте, то возможно проведение лапароскопии с удалением отдельно узлов (консервативная миомэктомия). Если же узел субмукозный — доступ через влагалище и шейку матки.
Если узлов много, они больших размеров, матка деформирована — то в такой ситуации, скорее всего, придется проводить удаление всей матки. Такая операция проводится через разрез на брюшной полости (либо продольный, либо в форме улыбки в надлобковой области).
Как долго придется восстанавливаться после операции?
Восстановление напрямую зависит от исходных данных женщины, типа операции, каким доступом она была проведена и т.д. Если это консервативная миомэктомия лапароскопическим доступом (через проколы в передней брюшной стенке) — то восстановление проходит быстрей.
Если же была проведена лапаротомия, удалена матка с миоматозными узлами, то реабилитация после операции может затянуться. И в той, и в другой ситуации пациентка выписывается из стационара чаще всего на 7-8 сутки после операции. Остальная реабилитация проходит дома.
Миому удаляют вместе с маткой?
Если женщина уже выполнила репродуктивную функцию, больше детей не планирует, а миома множественная, больших размеров, деформирует матку, то наилучшим методом в такой ситуации будет ампутация всей матки с узлами. Если же женщина планирует еще беременность, то скорее всего, по возможности врачи удалят отдельно узлы, сохранив матку.
Есть ли вероятность, что узлы снова вырастут?
Да, к сожалению есть такая возможность. Удаление одних узлов не предотвращает появление новых.
Могу я после операции забеременеть?
Если была проведена консервативная миомэктомия, то проблем с беременностью быть не должно. Иногда наоборот, миома мешает беременности, и ее удаление решает проблему зачатия и вынашивания.
«У меня была пациентка с несколькими выкидышами в анамнезе. После обследования у нее выявили субмукозную миому матки, которая мешала развиваться беременности и вызывала постоянные кровотечения. После удаления пациентка благополучно выносила малыша», — делится опытом врач.
Нужно ли после операции пить какие-то гормоны или другие препараты?
В послеоперационном периоде женщина получает необходимые препараты в больнице. Гормональные препараты не рекомендуют всем подряд, так как после удаления миомы нет необходимости в их приеме. Иногда их назначают в дооперационном периоде, для уменьшения размеров миомы или же снижения ее клинических проявлений.