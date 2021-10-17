Многие женщины отправляются на осмотр к гинекологу, когда в этом появляется явная необходимость: беременность, серьезные боли, воспаление. Диспансеризация в этот список не входит. И зря. Как оказалось, многие серьезные заболевания, итогом которых может стать даже летальный исход, протекают абсолютно без симптомов. А когда они появляются, болезнь заходит так далеко, что прогнозы могут быть неблагоприятными.
Какие гинекологические заболевания не дают о себе знать? Почему они возникают? И возможно ли их вылечить? На вопросы «Доктора Питера» ответила акушер-гинеколог, репродуктолог Центра планирования семьи и репродукции Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России («НМИЦ ЛРЦ») Екатерина Степцова.
Екатерина Степцова
Медицина
Акушер-гинеколог, репродуктолог Центра планирования семьи и репродукции НМИЦ ЛРЦ
Эрозия шейки матки
Цилиндрический эпителий, который выстилает канал шейки матки располагается на влагалищной поверхности. Внешне он выглядит как красное пятно вокруг наружного отверстия канала. Диагностируется в среднем у каждой четвертой девушки. Может иметь травматический характер, быть спровоцирована вирусами, бактериями, либо гормональным дисбалансом. При своевременной диагностике, если есть необходимость, легко поддается лечению.
Рак эндометрия
Злокачественная опухоль, которая развивается из эпителиальных клеток слизистой оболочки матки. Занимает первое место среди злокачественных новообразований женских половых органов, а в структуре всей женской онкопатологии — промежуточное место между раком молочной железы и раком шейки матки.
Рост заболеваемости раком эндометрия объясняется тем, что увеличивается общее количество времени нахождения женщины в постменопаузе. Также играет роль стремительный рост таких патологий, как ановуляция, хроническая гиперэстрогения, бесплодие, миома матки, эндометриоз и другие. Чаще рак эндометрия развивается как раз таки у женщин перименопаузального (пременопауза, менопауза и 2 года постменопаузы) и постменопаузального периода.
Рак яичников
Как и многие онкологические заболевания, ничем себя не проявляет в начале своего развития. Хотя диагностика включает в себя самые простые и доступные методы: гинекологический осмотр, влагалищное исследование, УЗИ. При обследовании органов малого таза можно обнаружить образование яичника, для точной верификации диагноза проводится КТ.
Причины развития рака яичников рассматривают с позиции 3-х гипотез: гормональная, раннее наступление менархе (первых месячных), генетическая.
Рак шейки матки
На первых стадиях развития совершенно не имеет никаких симптомов и проявлений, лишь на более поздних начинает давать о себе знать. На этих стадиях рак уже может дать местастазы в другие органы, избавиться от него может быть практически невозможно. Для лечения часто применяют комбинированную терапию: химио-, лучевую терапию.
Причиной перерождения клеток в злокачественные может быть ВПЧ (вирус папилломы человека), определенные его типы могут носить высокий онкогенный характер.
Миома матки
Доброкачественное гормональнозависимое новообразование матки, разнообразное по строению, развитию, расположению, особенностям роста. Миома матки способна к росту или к полному исчезновению в менопаузу.
Это одно из самых распространенных заболеванием у женщин и может длительно протекать бессимптомно. Вы можете даже не подозревать о ее наличии.
Кстати
Не только женские, но и венерические и воспалительные заболевания у женщин могут протекать незаметно — в отличие от мужчин. Если вовремя эти инфекции выявить, то вылечить их можно быстро и бесследно. Но если не обследоваться регулярно, инфекция выявляется уже в хронической форме, бороться с которой, хоть и можно, но сложно. А любая запущенная инфекция — это серьезные последствия, к примеру, бесплодие или воспаление органов малого таза.
При всей своей опасности и серьезности заболеваний их разрушительная роль может быть сведена на нет, если правильно и вовремя проводить диагностику. Для этого достаточно посещать гинеколога и проходить минимальное обследование хотя бы раз в год:
консультация и осмотр акушера-гинеколога с осмотром молочных желез,
мазки на флору и степень чистоты,
исследование с шейки матки на онкоцитологию,
колькоскопия,
определение методом ПЦР онкогенных вирусов папилломы человека,
исследование онкомаркеров,
ультразвуковое исследование органов малого таза, молочных желез или маммография.
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