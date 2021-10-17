Многие женщины отправляются на осмотр к гинекологу, когда в этом появляется явная необходимость: беременность, серьезные боли, воспаление. Диспансеризация в этот список не входит. И зря. Как оказалось, многие серьезные заболевания, итогом которых может стать даже летальный исход, протекают абсолютно без симптомов. А когда они появляются, болезнь заходит так далеко, что прогнозы могут быть неблагоприятными.

Какие гинекологические заболевания не дают о себе знать? Почему они возникают? И возможно ли их вылечить? На вопросы «Доктора Питера» ответила акушер-гинеколог, репродуктолог Центра планирования семьи и репродукции Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России («НМИЦ ЛРЦ») Екатерина Степцова.