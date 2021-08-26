150 тысяч человек в мире ежегодно убивает рак яичников. Погибших в России — 7 тысяч женщин. Заболевает каждый год каждая 58 женщина. Картина удручающая, при этом смертность от этого вида онкологии довольно высокая. При этом пациентки, которым проводили ЭКО, на 37 процентов чаще страдали от рака яичников. Выяснили это британские ученые в ходе масштабных исследований.
Почему же так происходит? И на что обратить внимание женщинам, чтобы не упустить момент? На вопросы ответил врач онколог-гинеколог гинекологического отделения Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ Иван Соболев.
Рак яичников в большинстве случаев протекает бессимптомно. И в 60 процентах случаев диагностируется на 3 или 4 стадии, когда уже есть выраженные клинические проявления этого состояния.
Вторая причина поздней диагностики — в том, что отсутствуют объективные скрининговые программы, которые предназначены для рака яичников. Те методы исследования, которые есть на данный момент, не позволяют широко использовать их в популяции.
Кто больше других рискует получить рак яичников?
Нарушение овариально-менструального цикла. Если у женщины повышен уровень эстрогенов, это повышает и риск заболеть раком яичников.
Эндометриоз. Доказано, что цикл развития эндометриоза может сопровождаться перерождением в злокачественную опухоль.
Наследственность. Наличие мутации в гене BRCA в семье на 60 процентов повышает риск заболеть раком молочных желез или раком яичников.
Эндокринные нарушения. Ожирение повышает риск для всех видов онкологических заболеваний.
Онкологические заболевания. Наличие одного повышает риск развития онкологии в других органах.
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