150 тысяч человек в мире ежегодно убивает рак яичников. Погибших в России — 7 тысяч женщин. Заболевает каждый год каждая 58 женщина. Картина удручающая, при этом смертность от этого вида онкологии довольно высокая. При этом пациентки, которым проводили ЭКО, на 37 процентов чаще страдали от рака яичников. Выяснили это британские ученые в ходе масштабных исследований.

Почему же так происходит? И на что обратить внимание женщинам, чтобы не упустить момент? На вопросы ответил врач онколог-гинеколог гинекологического отделения Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ Иван Соболев.