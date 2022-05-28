Ученые США выяснили, избыток каких полезных веществ в разы увеличивает риск развития рака легкого

Ежегодно только в России рак забирает около 300 тысяч жизней. За последние два года это число увеличилось, существенную роль в этом сыграла пандемия коронавируса: люди стали реже посещать врачей из-за загруженности медучреждений или же простой боязни заразиться.
Лидерами по распространенности как в России, так и в мире стали:
рак легкого,
рак желудка и кишечника,
рак груди,
рак шейки матки.
Несмотря на то, что сейчас опасное заболевание на ранней стадии практически всегда поддается лечению, смертность продолжает оставаться высокой. Одна из главных причин такой печальной статистики — слишком позднее обращение к врачу. Люди часто игнорируют симптомы, а на прием к специалисту идут, когда уже «совсем нет сил терпеть».
Что выяснили ученые
Назначать себе самостоятельно витамины — плохая идея. Ведь избыток чего-то также плох, как и дефицит. Так, обилие каких-либо витаминов и минералов может стать причиной развития серьезных патологий, в том числе и рака легкого. Это доказывает исследование, опубликованное в
бета-каротине — желто-оранжевом растительном пигменте, одном из 600 природных каротиноидов. Он считаестя предшественником витамина А и является мощным антиоксидантом;
ретиноле — жирорастворимом витамине, также известном как витамин А. Его избыток также может спровоцировать увеличение печени, сухость кожи, во время беременности навредить плоду;
лютеине — природный пигмент, он полезен для глаз, в особенности для сетчатки, отвечает за зоркость и предотвращает некоторые возрастные глазные заболевания.
Так, люди, которые в течение нескольких лет пили эти витаминные добавки без назначения врача, чаще страдали от рака легких в будущем. Однако если человек много курит, возможно, ему понадобится дополнительная доза витамина А в целях профилактики опасного заболевания. Опять же, это только гипотеза, исследования еще будут проводиться.
Онкологи рекомендуют обратить внимание на следующие симптомы, которые могут быть проявлением рака легкого:
постоянный кашель(в том числе с кровью);
одышка;
боль в грудной клетке (без предшествующей травмы);
осиплость голоса;
потеря веса и общее недомогание.
Кстати
Рак легких якобы можно диагностировать с помощью простого теста на пальцах: сложить указательные пальцы ногтями друг к другу и посмотреть, есть ли зазор в виде ромба. Работает ли этот тест на практике? Разбираемся вместе с онкологами.