Ученые США выяснили, избыток каких полезных веществ в разы увеличивает риск развития рака легкого

Ежегодно только в России рак забирает около 300 тысяч жизней. За последние два года это число увеличилось, существенную роль в этом сыграла пандемия коронавируса: люди стали реже посещать врачей из-за загруженности медучреждений или же простой боязни заразиться.

Лидерами по распространенности как в России, так и в мире стали:

рак легкого,

рак желудка и кишечника,

рак груди,

рак шейки матки.

Несмотря на то, что сейчас опасное заболевание на ранней стадии практически всегда поддается лечению, смертность продолжает оставаться высокой. Одна из главных причин такой печальной статистики — слишком позднее обращение к врачу. Люди часто игнорируют симптомы, а на прием к специалисту идут, когда уже «совсем нет сил терпеть».