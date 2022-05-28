Ученые США выяснили, избыток каких полезных веществ в разы увеличивает риск развития рака легкого
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Ежегодно только в России рак забирает около 300 тысяч жизней. За последние два года это число увеличилось, существенную роль в этом сыграла пандемия коронавируса: люди стали реже посещать врачей из-за загруженности медучреждений или же простой боязни заразиться.

Лидерами по распространенности как в России, так и в мире стали: 

  • рак легкого,

  • рак желудка и кишечника,

  • рак груди,

  • рак шейки матки.

Несмотря на то, что сейчас опасное заболевание на ранней стадии практически всегда поддается лечению, смертность продолжает оставаться высокой. Одна из главных причин такой печальной статистики — слишком позднее обращение к врачу. Люди часто игнорируют симптомы, а на прием к специалисту идут, когда уже «совсем нет сил терпеть».

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Что выяснили ученые

Назначать себе самостоятельно витамины — плохая идея. Ведь избыток чего-то также плох, как и дефицит. Так, обилие каких-либо витаминов и минералов может стать причиной развития серьезных патологий, в том числе и рака легкого. Это доказывает исследование, опубликованное в Американском журнале эпидемиологии. Ученые США выяснили, что бесконтрольный прием трех натуральных добавок связан с повышенным риском появления рака легких. Речь идет о:

  • бета-каротине — желто-оранжевом растительном пигменте, одном из 600 природных каротиноидов. Он считаестя предшественником витамина А и является мощным антиоксидантом;

  • ретиноле — жирорастворимом витамине, также известном как витамин А. Его избыток также может спровоцировать увеличение печени, сухость кожи, во время беременности навредить плоду;

  • лютеине —  природный пигмент, он полезен для глаз, в особенности для сетчатки, отвечает за зоркость и предотвращает некоторые возрастные глазные заболевания.

Так, люди, которые в течение нескольких лет пили эти витаминные добавки без назначения врача, чаще страдали от рака легких в будущем. Однако если человек много курит, возможно, ему понадобится дополнительная доза витамина А в целях профилактики опасного заболевания. Опять же, это только гипотеза, исследования еще будут проводиться.

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Онкологи рекомендуют обратить внимание на следующие симптомы, которые могут быть проявлением рака легкого:

  • постоянный кашель(в том числе с кровью);

  • одышка;

  • боль в грудной клетке (без предшествующей травмы);

  • осиплость голоса;

  • потеря веса и общее недомогание.

Кстати

Рак легких якобы можно диагностировать с помощью простого теста на пальцах: сложить указательные пальцы ногтями друг к другу и посмотреть, есть ли зазор в виде ромба. Работает ли этот тест на практике? Разбираемся вместе с онкологами.

Софья Хромова