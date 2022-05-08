Если кто-то из ваших родных столкнулся с онкологией, вам стоит быть особенно внимательным к своему здоровью. Есть несколько простых советов, которые помогут вам снизить возможные риски.

Своевременно проходите обследования

Как известно, чем раньше рак был диагностирован, тем выше шансы на успешную терапию. Поэтому так важно постоянно проверять себя. Разберемся, какие обследования нужно проходить в зависимости от того, риск какой онкологии повышен.

Рак груди

Абсолютно всем, даже тем, у кого нет наследственного фактора развития рака, рекомендуется регулярно проходить обследования, чтобы снизить риски развития рака груди. Так, например, всем женщинам после 40 лет важно делать маммографию:

в возрасте 40-45 лет она необходима 1 раз в 2 года,

45-54 лет — 1 раз в год,

в 55+ — 1 раз в 2 года.

Если же у вас есть подозрение на наследственность, то стоит сделать МРТ молочных желез.

Рак легкого

Если вы выкуриваете по пачке сигарет в день в течение более 30 лет, необходимо проводить низкодозное КТ органов грудной клетки с 55 до 75 лет ежегодно. Тут стоит отметить, что этот вид обследования не входит в программу ОМС, его можно сделать только платно, в отличие от флюорографии, которая более популярна в России. Но флюорография не снижает смертность от рака и туберкулеза, гораздо менее эффективна по сравнению с низкодозным КТ.