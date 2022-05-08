Онкологические заболевания не относятся к наследственным. Но от родственников могут передаться генетические мутации, которые увеличивают риск возникновения рака.
Так, например, согласно
Генетическая предрасположенность к раку возрастает в нескольких случаях: если как минимум у двух близких родственников был рак, а также если у одного близкого родственника диагностировали 2 разных онкозаболевания, либо всего одно, но в молодом возрасте.
В общем, если у кого-то из ваших родственников был диагностирован рак, у вас определенно есть причины для беспокойств. О том, как обезопасить себя и снизить риски возникновения рака, рассказывает врач-онколог, выпускница Высшей школы онкологии фонда «Не напрасно» Татьяна Бобровицкая.
Врач-онколог, выпускница Высшей школы онкологии фонда «Не напрасно»
Если кто-то из ваших родных столкнулся с онкологией, вам стоит быть особенно внимательным к своему здоровью. Есть несколько простых советов, которые помогут вам снизить возможные риски.
Своевременно проходите обследования
Как известно, чем раньше рак был диагностирован, тем выше шансы на успешную терапию. Поэтому так важно постоянно проверять себя. Разберемся, какие обследования нужно проходить в зависимости от того, риск какой онкологии повышен.
Рак груди
Абсолютно всем, даже тем, у кого нет наследственного фактора развития рака, рекомендуется регулярно проходить обследования, чтобы снизить риски развития рака груди. Так, например, всем женщинам после 40 лет важно делать маммографию:
в возрасте 40-45 лет она необходима 1 раз в 2 года,
45-54 лет — 1 раз в год,
в 55+ — 1 раз в 2 года.
Если же у вас есть подозрение на наследственность, то стоит сделать МРТ молочных желез.
Рак легкого
Если вы выкуриваете по пачке сигарет в день в течение более 30 лет, необходимо проводить низкодозное КТ органов грудной клетки с 55 до 75 лет ежегодно. Тут стоит отметить, что этот вид обследования не входит в программу ОМС, его можно сделать только платно, в отличие от флюорографии, которая более популярна в России. Но флюорография не снижает смертность от рака и туберкулеза, гораздо менее эффективна по сравнению с низкодозным КТ.
Рак толстой кишки
Чтобы иметь возможность вовремя предотвратить развитие рака толстой кишки, всем мужчинам и женщинам с 45 до 75 лет стоит делать фиброколоноскопию 1 раз в 10 лет. Также можно сдать кал на скрытую кровь или сделать KT-колонографию, но последняя нечасто используется в России и не всегда точно определяет заболевание.
Вирус папилломы человека
Что касается рака шейки матки, то основная его причина — это вирус папилломы человека. Более 90 % случаев этого заболевания связаны именно с этим вирусом. Обезопасить себя в этом случае можно при помощи онкоцитологии по Папа-Николау — это тест, с помощью которого можно определить предраковые и раковые клетки во влагалище и шейке матке. С 21 года до 29 лет достаточно делать только этот тест 1 раз в 3 года. Дальше, с 30 до 65, стоит к онколоцитологии добавить анализ на сам ВПЧ (тест ПЦР), который стоит проводить 1 раз в 5 лет.
Рак предстательной железы
А вот от рака предстательной железы и рака желудка обезопасить себя труднее: для этих случаев нет скрининга с доказанной эффективностью. Человеку, который сильно беспокоится о своем здоровье, стоит обратиться за консультацией к онкологу.
Кроме регулярных обследований, нужно еще и скорректировать свой образ жизни — чтобы максимально обезопасить себя от возможного развития заболевания. Вот 6 вещей, которые стоит сделать, чтобы избежать онкологии.
Откажитесь от вредных привычек
В первую очередь — от курения. Курение стоит на первом месте среди причин развития рака легкого: примерно у 80% мужчин и 50% женщин, больных раком легкого, заболевание обусловлено курением. Риск возникновения рака полости рта и глотки у курящих повышен в 2-3 раза по сравнению с некурящими, а у тех, кто курит более одной пачки сигарет в день, относительный риск достигает 10.
Риск возникновения рака гортани и легкого у курильщиков очень высок. В большинстве исследований отмечена дозовая зависимость между возрастом начала курения, длительностью курения, количеством сигарет, выкуриваемых в день, и показателем относительного риска.
Например, по данным исследования английских врачей, относительный риск (ОР) возникновения рака легкого равен 7,9 у курящих 1-14 сигарет, 12,7 — у выкуривающих 15-24 сигареты и 25 — у тех, кто курит более 25 сигарет в день.
Результаты исследований, проведенных в разных странах, доказывают важную роль возраста начала курения. Наибольший относительный риск рака легкого отмечен у мужчин, которые начали курить до 15 лет (15,0). У мужчин, начавших курить в возрасте 15-19, 20-24 и более 25 лет, ОР был равен 12,8; 9,7 и 3,2 соответственно.
Следите за весом
Избыточный вес и ожирение — доминирующие факторы риска для рака эндометрия. Выявлено, что вероятность появления этой болезни увеличивается примерно в три раза при повышении весоростового индекса с 20 до 35. Весоростовый индекс (ВРИ) рассчитывается из соотношения веса и роста по формуле: масса тела в кг разделить на квадрат роста см2.
Кроме того, избыточный вес повышает риск рака толстой кишки, рака молочной железы (в менопаузе), почки и аденокарциномы кардиального отдела пищевода и желудка.
Связь между избыточным весом и раком молочной железы показана более чем в 100 эпидемиологических исследованиях. Избыточный вес оказывает аналогичный эффект на риск рака почки, а также кардиального отдела пищевода и желудка. Кроме того, ученые установили связь между избыточным весом и раком щитовидной железы, желчного пузыря.
На основании результатов эпидемиологических исследований, проведенных в Западной Европе, сделано заключение, что избыточный вес и ожирение являются причиной:
11% рака толстой кишки;
9% рака молочной железы;
39% рака эндометрия;
37% аденокарциномы кардиального отдела пищевода;
25% рака почки и 24% рака желчного пузыря
Занимайтесь спортом
Повышенная физическая активность, как профессиональная, так и связанная со спортивными занятиями, снижает риск развития рака ободочной кишки, молочной железы, эндометрия и простаты. Чем выше физическая активность, тем ниже риск.
Суммирование результатов эпидемиологических исследований показало, что спорт снижает риск рака на 60%.
Сделайте прививку
Вакцинация позволяет снизить риски возникновения ВПЧ — заболевания, которое передается половым путем, вызывает онкологические заболевания органов головы и шеи, а также гениталий. Длительное течение ВПЧ может вызывать рак шейки матки.
Примерно 70% случаев рака шейки матки вызваны 16 и 18 штаммами, 20 % — 31,33,45,52, 58 штаммами.В России в рамках ОМС есть вакцина Гардасил (Gardasil), которая защищает от 4 штаммов (6, 11, 16, 18). Также существуют зарубежные вакцины Гардасил-9 (Gardasil-9) и Церварикс (Сervari).
Еще в рамках ОМС можно пройти вакцинацию от вирусного гепатита B, который может привести к развитию гепатоцелюллярного рака, то есть рака печени.
Скрининг на гепатоцеллюлярный рак печени проводится в группах риска среди вирусоносителей гепатитов В и С и больных циррозом печени, а также в эпидемических по этому вида рака странах, в число которых входит Россия.
Предохраняйтесь
ВИЧ-инфекция увеличивает риски развития лимфом (особенно неходжкинских и лимфомы ЦНС, саркомы Капоши, рака шейки матки, рака анального канала и других). Поэтому важным способом профилактики онкологических заболеваний также можно назвать барьерную контрацепцию, обследования на ВИЧ 1-2 раза в год и, конечно, отказ от сомнительных инъекций.