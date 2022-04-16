Диагноз «рак» не самое простое, что придется пережить в жизни тем, кто его услышит. Но бояться его и всячески избегать — тоже не выход. Из-за этого можно упустить время, которое в случае с онкологией работает против вас. Чем раньше заболевание выявят, чем раньше начнут лечение, тем больше шансов, что все закончится хорошо.

Поэтому врачи так ратуют за ежегодный скрининг. И настоятельно рекомендуют обращаться к врачу, если вы чувствуете что-то неладное со здоровьем, чтобы исключить серьезные диагнозы. Но часто люди пренебрегают этими советами, потому что боятся услышать диагноз.