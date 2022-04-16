Диагноз «рак» не самое простое, что придется пережить в жизни тем, кто его услышит. Но бояться его и всячески избегать — тоже не выход. Из-за этого можно упустить время, которое в случае с онкологией работает против вас. Чем раньше заболевание выявят, чем раньше начнут лечение, тем больше шансов, что все закончится хорошо.
Поэтому врачи так ратуют за ежегодный скрининг. И настоятельно рекомендуют обращаться к врачу, если вы чувствуете что-то неладное со здоровьем, чтобы исключить серьезные диагнозы. Но часто люди пренебрегают этими советами, потому что боятся услышать диагноз.
Генеральный директор Научно-медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, директор Онкологического института им. П.А.Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН, академик РАО, доктор медицинских наукt.me/ADKaprin
- В психологии это явление называется канцерофобией — боязнью заболеть раком, — объяснил главный онколог России Андрей Каприн. — Чаще всего, с канцерофобией сталкиваются люди с повышенным синдромом тревожности и мнительности, а также те, в чьих семьях уже были случаи заболевания раком.
Иногда боязнь рака тоже идет из семьи, только связана она с тем, что тревожные родители слишком часто водили детей по врачам.
- Человек приучается внимательно следить за своим здоровьем, но постоянная тревога может в итоге перерасти, в том числе, и в канцерофобию, — предупреждает Каприн.
Два пути
Чаще всего канцерофобия развивается по двум направлениям:
человек чрезмерно занимается профилактикой, часто ходит по врачам, зациклен на здоровом образе жизни, проводит «очищение организма», «выводит» шлаки и так далее;
из-за боязни услышать диагноз, человек отказывается идти к врачам, даже если на то, уже есть веские основания.
- В моей практике, к сожалению, были такие пациенты, которые годами «растили» у себя опухоль, но списывали болезнь на какие-то несерьезные диагнозы, — рассказал онколог Каприн. — Одна пациентка обратилась к нам в Центр уже с процессом распада опухоли на молочной железе. Тревожные симптомы начали беспокоить ее еще 20 лет назад, но за это время она ни разу не обратилась к врачу. И у нас на приеме, когда мы увидели ужасающую картину, она жаловалась только лишь на зуд и неприятный запах.
Как справиться с канцерофобией
Легкая степень канцерофобии может пройти сама. Произойдет это тогда, кто человек обратится к врачу, пройдет обследование, поймет, что все в порядке и успокоится. Хотя страх может возвращаться, из-за разговоров о том, что кто-то заболел раком или о рисках. Но беспокойство довольно быстро пройдет.
Но бывает канферофобия, которая действительно является фобией. Тогда без помощи психотерапевта не обойтись. Необходима она в случае если у вас есть следующие симптомы:
Эмоциональные — мысли о раке посещают вас каждый день и иногда не один раз. Они вызывают подавленность, или напротив излишнее возбуждение, настроение постоянно сниженное, есть признаки депрессии.
Физиологические — бессонница, гипертония, тахикардия, головокружение, панические атаки при мыслях о раке.
Поведенческие — постоянный поиск симптомов рака, самодиагностика, поиски информации в Интернете, частое посещение врача.
- В таких случаях обращение к психотерапевту необходимо, он научит вас справляться с тревогой и собственным страхом, — порекомендовал Андрей Каприн. — Тревожные состояния нас истощают и делают беспомощными.