1. Воспалительные процессы в полости носа

Першение может быть связано и с ринитом — если по-простому, с насморком. И с синуситом, когда очаг воспаления находится в околоносовых пазухах. Причем человека могут не беспокоить другие типичные симптомы этих заболеваний: сильный насморк, температура или головная боль. В воспаленной полости носа или пазух формируются выделения. Стекая по задней стенке глотки, они раздражают горло и провоцируют кашель с першением. В этом случае — ищите причину в носу и записывайтесь на прием к врачу-отоларингологу.

2. Аденоиды и другие образования носоглотки

Першение в глотке и сухой кашель бывают и единственными симптомами воспаленных аденоидов, когда ткань их отекает и покрывается слизистыми выделениями. Захлебнуться такой слизью нельзя, но горло она раздражает с легкостью. К слову, по такому же принципу кашель вызывают и различные новообразования носоглотки. Например, кисты.

При воспалении аденоидов приступы кашля чаще всего начинаются, когда человек ложится спать, после чего постепенно стихают, а затем возвращаются при утреннем подъеме. То есть кашель мучает нас или в горизонтальном положении, или при смене положения головы и тела.