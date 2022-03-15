Чаще всего горло першит, когда мы простужены. Обычно респираторные вирусы (например, ОРВИ) поражают верхние и нижние дыхательные пути. К верхним относятся полость носа, носоглотка, горло, а к нижним — гортань, трахея, бронхи. Кроме того страдают и главные дыхательные органы — легкие. Каскад воспалений в дыхательных путях раздражает особые рецепторы, которые отвечают за кашель. Они крайне чувствительны, поэтому любой поток воздуха (особенно сухого или не слишком чистого) способен вызвать першение и кашель.
По мере выздоровления першение уходит вместе с инфекцией. Поэтому нужно просто запастись терпением, лечить вирус и постараться увлажнять воздух всеми возможными способами. Но это не единственная причина першения в горле. Откуда оно берется, «Доктор Питер» разбирался вместе с ведущим отоларингологом «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Марией Мишкорез.
1. Воспалительные процессы в полости носа
Першение может быть связано и с ринитом — если по-простому, с насморком. И с синуситом, когда очаг воспаления находится в околоносовых пазухах. Причем человека могут не беспокоить другие типичные симптомы этих заболеваний: сильный насморк, температура или головная боль. В воспаленной полости носа или пазух формируются выделения. Стекая по задней стенке глотки, они раздражают горло и провоцируют кашель с першением. В этом случае — ищите причину в носу и записывайтесь на прием к врачу-отоларингологу.
2. Аденоиды и другие образования носоглотки
Першение в глотке и сухой кашель бывают и единственными симптомами воспаленных аденоидов, когда ткань их отекает и покрывается слизистыми выделениями. Захлебнуться такой слизью нельзя, но горло она раздражает с легкостью. К слову, по такому же принципу кашель вызывают и различные новообразования носоглотки. Например, кисты.
При воспалении аденоидов приступы кашля чаще всего начинаются, когда человек ложится спать, после чего постепенно стихают, а затем возвращаются при утреннем подъеме. То есть кашель мучает нас или в горизонтальном положении, или при смене положения головы и тела.
3. Хронические воспалительные заболевания
Кашель и першение в горле — верный спутник таких хронических болезней горла как тонзиллит, фарингит и ларингит. Иногда вызвать кашель, першение и ощущение инородного тела в глотке могут даже крупные казеозные пробки. Это плотные образования из гнойных масс, образующиеся на миндалинах.
4. Опухоли в дыхательных путях
Иногда першение в горле может свидетельствовать и о более серьезных заболеваниях. В частности, о злокачественных новообразованиях. Опухоль прорастает в толщину тканей, поражая мышцы, нервные окончания, сосуды и даже костную ткань. Если в зону поражения попадают определенные нервы, это может спровоцировать першение и приступы сухого кашля. Его еще называют рефлекторным кашлем.
5. Инородное тело в полости носа, глотке, гортани
По аналогичной схеме кашель формируется и при инородном теле в глотке, гортани или носу, когда к першению приводит раздражение соответствующих нервных окончаний.
6. Не поверите! Ухо
В наши ушах тоже есть нервные окончания, связанные с нервами в грудной полости. Например, блуждающий нерв. При малейшем раздражении его веточек раздражается весь нерв — и, пожалуйста, приступ першения в глотке обеспечен. Если вы когда-либо чистили уши ватными палочками, такой эффект вам может быть знаком. А еще першение может спровоцировать серная пробка или инородное тело в ухе.
7. Проблемы в нижних дыхательных путях
При воспалении в нижних дыхательных путях принцип возникновения першения тот же: все дело в нервных окончаниях. А вот, если речь идет об инородном теле, то здесь кашель становится самым настоящим защитным механизмом, направленным на то, чтобы освободить дыхательные пути.
8. Гастроэзофагеальный рефлюкс или ларингофарингеальный рефлюкс
Этим сложным термином называют процесс, когда содержимое нашего желудка (а порой и кишечника) оказывается в гортани, глотке или даже носу. В результате оболочка органов дыхательных путей получает химический ожог, так как ее уровень кислотности совершенно не приспособлен к той агрессивной соляной кислоте и другим ферментам (надо сказать, тоже довольно агрессивным), которые содержатся в желудочном соке. Итогом становится инфекционное воспаление слизистой оболочки, отек и раздражение рецепторов с сопутствующим першением и кашлем. Одновременно, пытаясь хоть как-то защититься, носоглотка и гортань начинают вырабатывать слизь.
9. Аллергия
Легкий кашель и першение в горле — распространенные симптомы аллергии. В этом случае кашлевые рецепты раздражаются при выделении гистамина. Это вещество играет роль посредника при аллергических воспалениях. Кашель может усугубиться, если аллергия спровоцирует отек слизистой оболочки глотки.
10. Атрофические состояния слизистой оболочки дыхательных путей
Такие состояния могут сопутствовать и острым воспалительным процессам, и системным заболеваниям. Например, хронической анемии.
11. Другие инфекционные заболевания
Першение в горле может сопровождать и множество других острых инфекций. Например, спазмы кашля мучают человека при коклюше и микоплазмозе — заболевании, возбудителями которого являются особые микроорганизмы — гибриды бактерий и грибков. А еще респираторный хламидиоз, при котором дыхательные пути поражает один из видов паразитов-хламидий.
12. Прием лекарственных препаратов
Иногда першение может становиться побочным эффектом от приема лекарств. Например, группы препаратов — ингибиторов АПФ, используемых для снижения артериального давления у пациентов с гипертонической болезнью.
13. Некачественный воздух
Нередко причину першения нужно искать вне нашего организма. И, прежде всего, в том воздухе, которым мы дышим. Например, воздух может содержать различные загрязнения. Или просто быть слишком сухим.
14. Психические заболевания
На фоне сильных эмоциональных потрясений, продолжительных стрессов и психических расстройств у человека может начаться так называемый нервный кашель и першение. Нервная система становится чрезмерно активной, кровь атакуют выбросы адреналина, а в нашем мозгу активируется особый центр, ответственный за кашлевой рефлекс.