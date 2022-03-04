По словам Мальченко, кашель при «омикроне» появляется из-за раздражения нервных окончаний глотки и гортани. Вирус поражает сам нерв. Кроме того, коронавирус провоцирует воспаление верхних дыхательных путей и раздражение слизистой, что тоже оказывает влияние на нервные окончания.

Для того чтобы избавиться от такого кашля, пояснил врач, нужны лекарства, которые будут подавлять приступы. Муколитические средства, вызывающие мокроту, в этом случае точно не помогут. С приступами помогут справиться и ингаляции: для этих целей отлично подойдет минеральная вода. Она поможет смягчить слизистую, увлажнить ее и снять раздражение.

Впрочем, нужно быть готовым к тому, что при «омикроне» кашель задержится надолго — до трех недель. Причем остальные симптомы могут уже пропасть, человек может выглядеть полностью здоровым, на осмотре врач не найдет следов воспаления, однако приступы еще будут продолжаться некоторое время.