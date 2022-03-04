кашель чем лечить
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Один из самых распространенных симптомов заражения «омикроном» — мучительный кашель, который не проходит даже после выздоровления. Однако лечить его с помощью привычных лекарств бесполезно, рассказывает врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-Клиники» Ольга Мальченко.

Симптомы омикрона:

  1. Сильная усталость

  2. Высокая температура

  3. Ломота в теле

  4. Потливость по ночам

  5. Головная боль

  6. Насморк

  7. «Царапающая» боль в горле

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По словам Мальченко, кашель при «омикроне» появляется из-за раздражения нервных окончаний глотки и гортани. Вирус поражает сам нерв. Кроме того, коронавирус провоцирует воспаление верхних дыхательных путей и раздражение слизистой, что тоже оказывает влияние на нервные окончания.

Для того чтобы избавиться от такого кашля, пояснил врач, нужны лекарства, которые будут подавлять приступы. Муколитические средства, вызывающие мокроту, в этом случае точно не помогут. С приступами помогут справиться и ингаляции: для этих целей отлично подойдет минеральная вода. Она поможет смягчить слизистую, увлажнить ее и снять раздражение.

Впрочем, нужно быть готовым к тому, что при «омикроне» кашель задержится надолго — до трех недель. Причем остальные симптомы могут уже пропасть, человек может выглядеть полностью здоровым, на осмотре врач не найдет следов воспаления, однако приступы еще будут продолжаться некоторое время.

- Нервные окончания рефлекторно еще провоцируют этот кашель, — отметила Мальченко в беседе с изданием Ura.ru.

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Почему человек еще может кашлять

Порой человек может страдать от надрывного кашля даже без коронавируса и ОРВИ. Как отмечает терапевт Вера Сухова, кашель может возникать из-за болезней бронхов и легких — например, на фоне туберкулеза, бронхита, пневмонии и раковых опухолей.

Кроме того, кашлять может человек, который страдает от гайморита, синусита, трахеита, коклюша и хронической сердечной недостаточности.

Наконец, кашель нередко терзает курильщиков, тех, кто часто проводит время в помещениях в сухим воздухом и тех, у кого имеется врожденная патология органов средостения.

7 продуктов, которые помогут избавиться от кашля:

  • Имбирь;

  • Чеснок;

  • Куриный бульон;

  • Цитрусовые;

  • Молоко с куркумой;

  • Сардины;

  • Грибы.

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Кстати

В отличие от других штаммов, «омикрон» может проявляться и через насморк. Более того, это один из самых распространенных симптомов заражения. Врачи предупреждают, не стоит относиться к нему легкомысленно и махать рукой — «за неделю сам пройдет». Последствия могут быть весьма неприятными. О том, как лечить такой насморк, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова