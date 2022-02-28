В мозге переболевших COVID-19 обнаружили «аномальную активность»

Как уже известно, коронавирусная инфекция сопровождается воспалительными и дегенеративными реакциями в мозге. Они могут объяснять, почему переболевшие нередко жалуются на потерю обоняния, затуманенное сознание, сложности с концентрацией, нарушения сна, заторможенность и другие неврологические симптомы. Группа ученых НИТУ «МИСиС», Механико-математического факультета МГУ им. Ломоносова вместе с экспертами Сбера применили разработанный нейроинтерфейс на основе электроэнцефалографии (ЭЭГ), чтобы оценить особенности электрической активности мозга перенесших COVID-19.
Ученые сравнили показатели 32 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, и 40 человек, до того не встречавшихся с вирусом. Участникам испытаний дали речевую задачу: в течение 3-х секунд на экране показывали слова, которые они должны были прочитать про себя. Показатели электрической активности мозга во время эксперимента анализировали методом ЭЭГ и записывали с помощью нейроинтерфейса.
«По итогам исследования, аномальные паттерны электрической активности, видимые на ЭЭГ, обнаружились почти у 80% испытуемых, ранее переболевших коронавирусом COVID-19», — сообщают ученые.
По словам авторов исследования, полученные данные подтверждают гипотезу, что у людей, перенесших новую коронавирусную инфекцию, есть неврологические нарушения, которые с высокой точностью возможно выявить методом ЭЭГ. В дальнейшем, как предполагают ученые, неинвазивный нейроинтерфейс для распознавания внутренней речи на основе ЭЭГ можно будет использовать для оценки и диагностики неврологических последствий COVID-19.
Пишите эссе
Как ранее рассказывал «Доктору Питеру» Денис Захаров, заведующий отделением реабилитации психоневрологических больных НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, постковидные нарушения в мозге можно сравнить с теми, что происходят после инсульта — нарушается микроциркуляция крови в сосудах органа. Но по сравнению с другими заболеваниями ковид «бьет» по голове не только пожилых, но и молодых, причем необязательно болевших тяжело. Чтобы ускорить восстановление мыслительных способностей, доктор советовал писать эссе: прочитали книгу, посмотрели фильм — сядьте и напишите, что вас впечатлило или хотя бы краткое содержание. По словам невролога, это упражнение позволяет человеку формулировать и оформлять свои мысли, и как раз в этот момент у него включаются разные участки мозга, отвечающие за внимание, память, познавательную деятельность.
По словам главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Петербурга и СЗФО Татьяны Трофимовой, возглавляющей пилотный проект по изучению поражений мозга при COVID-19, по воздействию на головной мозг у SARS-CoV-2 есть много общего с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). При обеих инфекциях страдают одни и те же участки — лобные и височные доли, мозолистое тело (сплетение нервных волокон, соединяющее правое и левое полушария мозга — прим. ред.). По словам специалиста, неврологические симптомы со структурными изменениями мозга встречаются примерно у 1-4% госпитализированных с COVID-19. Одно из самых частых и тяжелых осложнений — ишемический инсульт (инфаркт мозга).
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