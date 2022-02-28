В мозге переболевших COVID-19 обнаружили «аномальную активность»

Как уже известно, коронавирусная инфекция сопровождается воспалительными и дегенеративными реакциями в мозге. Они могут объяснять, почему переболевшие нередко жалуются на потерю обоняния, затуманенное сознание, сложности с концентрацией, нарушения сна, заторможенность и другие неврологические симптомы. Группа ученых НИТУ «МИСиС», Механико-математического факультета МГУ им. Ломоносова вместе с экспертами Сбера применили разработанный нейроинтерфейс на основе электроэнцефалографии (ЭЭГ), чтобы оценить особенности электрической активности мозга перенесших COVID-19.

Ученые сравнили показатели 32 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, и 40 человек, до того не встречавшихся с вирусом. Участникам испытаний дали речевую задачу: в течение 3-х секунд на экране показывали слова, которые они должны были прочитать про себя. Показатели электрической активности мозга во время эксперимента анализировали методом ЭЭГ и записывали с помощью нейроинтерфейса.