Хуже сладких соков и газировки: напитки в жару, незаметно разрушающие зубы

Пейте больше воды. Она не только утоляет жажду, но и помогает смывать остатки пищи и сахара с зубов, способствует выработке слюны, которая защищает зубы от бактерий и предотвращает дегидрацию. Если вам не нравится пить просто воду, в крайнем случае замените ее на компот или чай без сахара.