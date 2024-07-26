Хуже сладких соков и газировки: напитки в жару, незаметно разрушающие зубы

Не все летние напитки одинаково полезны для нашего здоровья, особенно для зубов. «Доктор Питер» поговорил со стоматологами и узнал, как летние напитки могут повлиять на здоровье зубов и что можно сделать, чтобы избежать проблем.
Стоматолог-терапевт авторской стоматологии Delfi Clinic
Много сахара — много кариеса
Летняя пора подразумевает большое количество прохладительных напитков, лимонадов, газировок, коктейлей, которые содержат огромное количество сахара. А сахар, как мы знаем, является главным субстратом для микроорганизмов, вызывающих кариес.
«Микробы преобразуют сахар в кислоту, которая приводит к деминерализации эмали, то есть убыли из эмали ее твердых компонентов. Таким образом, образуется кариозная полость. Поэтому любители сладких напитков рискуют получить множественный кариес», — говорит Кристина Маслова, стоматолог-терапевт авторской стоматологии Delfi Clinic.
Но летом опасны не только напитки вроде сладкой газировки и фруктового сока с сахаром.
Стоматолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, член Европейской ассоциации ЧЧЛХ, основательница центров инновационной стоматологии Regale
Опасные летние напитки
Лимонады и энергетики. Если в напитке есть лимонная кислота и другие кислоты, как в энергетиках, то он может агрессивно воздействовать на эмаль зубов.
Айс-кофе и кофе с мороженым. Кофе содержит кислоты и танин, которые могут окрашивать зубы, а мороженое добавляет сахар, что увеличивает риск кариеса.
Ледяные напитки. Могут вызвать микротрещины в зубной эмали из-за резкого температурного перепада. Это приводит к повышенной чувствительности зубов и делает их более уязвимыми для кариеса.
Алкоголь. Популярные летом освежающие коктейли с добавлением спиртного вроде «Мохито», «Космополитен» и «Дайкири» часто содержат сахар и кислоты. Кроме того, алкоголь вызывает сухость во рту, что снижает естественную защиту зубов от бактерий.
Как защитить зубы летом
Пейте больше воды. Она не только утоляет жажду, но и помогает смывать остатки пищи и сахара с зубов, способствует выработке слюны, которая защищает зубы от бактерий и предотвращает дегидрацию. Если вам не нравится пить просто воду, в крайнем случае замените ее на компот или чай без сахара.
Кладите меньше льда. Летние прохладительные напитки и коктейли содержат много льда. Он приводит к резким перепадам температур в полости рта, из-за чего на зубах могут образовываться микротрещины.
Долой красители! Наличие ярких красящих пигментов в напитках приводит к образованию налета. Но это самое безобидное, что может быть, ведь с этим может справиться хорошая домашняя гигиена, а также поход к стоматологу.
Используйте трубочки. Когда пьете сладкие, кислые или ледяные напитки, старайтесь использовать трубочку. Это поможет минимизировать контакт напитка с зубами и снизить риск разрушения эмали.
Ополаскивайте рот после еды и питья. После употребления сладких, кислых или холодных напитков ополаскивайте рот водой. Это поможет удалить остатки сахара и кислоты с поверхности зубов.
Не забывайте о гигиене полости рта. Регулярная чистка зубов после каждого приема пищи щеткой и зубной нитью поможет сохранить зубы здоровыми.
Избегайте ледяных напитков. Пить ледяные напитки стоит осторожно, чтобы не вызвать микротрещины в зубной эмали.