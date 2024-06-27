С широко закрытым ртом: почему болят зубы, если гигиена и питание ни при чем

К заболеванию зубов может привести внутренний конфликт между тем, что человек хочет сказать, выразить, и тем, что ему приходится говорить в реальности . Здесь играет роль подавление эмоций, которое сказывается на физическом состоянии организма. Конфликт между желанием быть свободным, независимым и необходимостью подчиняться, приводит к постоянному стрессу, напряжению. Невозможность отстоять свои интересы вызывает напряжение в области горла и ротовой полости, что, в свою очередь, сказывается и на здоровье зубов.