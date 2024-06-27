С широко закрытым ртом: почему болят зубы, если гигиена и питание ни при чем

Мы привыкли, что болезни зубов связаны с недостаточной и неправильной гигиеной полости рта, травмами, вредными привычками, неправильным питанием. Тем не менее не стоит недооценивать роль психологического фактора. Александр Россинский, нейрофизиолог, эксперт по развитию мозга, помог «Доктору Питеру» разобраться в этом вопросе.
Нейрофизиолог, эксперт по развитию мозга
Не прожили эмоции
Часто на здоровье зубов влияют непрожитые эмоции. Вы можете сами загнать их глубоко внутрь, например, когда психика использует защитные механизмы. Либо вас подавляет в отношениях доминирующий партнер, и вы не можете при нем показывать и переживать эмоции в полную силу, что ведет к повышению внутреннего напряжения.
Стресс влияет на весь организм в целом, и зубы страдают от негативных факторов не меньше. Например, когда мы злимся, раздражены, мы можем с силой сжимать челюсти, скрипеть зубами, тем самым повреждая их. Гнев повышает кислотность в ротовой полости, следствием чего становится развитие кариеса, истончение эмали.
Внутренний конфликт
К заболеванию зубов может привести внутренний конфликт между тем, что человек хочет сказать, выразить, и тем, что ему приходится говорить в реальности. Здесь играет роль подавление эмоций, которое сказывается на физическом состоянии организма. Конфликт между желанием быть свободным, независимым и необходимостью подчиняться, приводит к постоянному стрессу, напряжению. Невозможность отстоять свои интересы вызывает напряжение в области горла и ротовой полости, что, в свою очередь, сказывается и на здоровье зубов.
Симптомы внутреннего конфликта: слезы, эмоциональные срывы, импульсивные желания уйти, уехать в другое место, сменить работу, выйти из отношений, потребность побыть в одиночестве.
Телесные проявления: выпадение волос из-за постоянного стресса, нервные тики, сухость кожи. Что делать? Научиться не бояться общения и социума помогут курсы ораторского мастерства, вокал.
Страхи и переживания
Еще одна причина, приводящая к болезням зубов, — страхи, связанные с социальной жизнью, дискомфорт при нахождении в обществе, отсутствие вкуса к жизни, отсутствие личной жизни, отсутствие возможности получать удовольствие от общения и секса.
Казалось бы, как это может быть связано? Когда вы чувствуете себя неуверенно, стремитесь стать незаметным среди людей, у вас изменяются осанка и походка, нарушается геометрия стопы, страдает костно-мышечная система.
Как определить вкус к жизни? Это ощущение комфорта, радость от бытия, когда с удовольствием просыпаешься с утра и встречаешь новый день, способность общаться, с легкостью заводить знакомства, поддерживать старые отношения. Наличие увлечений, ощущение полноты жизни. Это спокойное отношение к себе, принятие своих достоинств и недостатков, гармония в душе без постоянного поиска смысла жизни.
Зубы предназначены для того, чтобы откусывать, жевать, кусать. Болезни зубов связаны с проявлением трусости, страха за свою жизнь, отсутствием связи с собой. Нет удовлетворенности от жизни, человек не признает своих заслуг, постоянно не уверен в себе. Есть и обратная сторона — излишняя агрессивность, конфликтность, депрессивность, эмоциональность. Негативные эмоции заедаются, в том числе вредной пищей.
Что делать в этом случае?
Необходимо работать с подсознанием, выявлять вредные привычки, паттерны поведения, избавляться от них. Обратите внимание на здоровье в целом, способы контакта с внешним миром, собственные физиологические реакции. Познавая себя, избавляясь от негативных эмоций, вы буквально начинаете жить заново, с чистого листа.