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12 продуктов, которые очистят зубы, если под рукой нет зубной пасты и щетки

Конечно, ничто не заменит обычную гигиену полости рта. Но если вдруг случилось, что вы остались без щетки и пасты, то попробуйте пожевать один из этих продуктов.

23 июня 2024Обсудить
продукты которые чистят зубы
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Археологи предполагают, что первобытные люди начали чистить зубы 5000-3000 лет до нашей эры: они жевали смолу деревьев и пчелиный воск. Позже в качестве чистящих средств стали использовать соль, смолу, частицы растений, древесный уголь. А первая зубная щетка, похожая на современную, по некоторым данным, появилась в Китае в XV веке.

Мы с вами, конечно, не в древности живем, но случается, что зубной щетки нет под рукой, а почистить зубы надо. А уж людям с брекетами или элайнерами без минимальной гигиены полости рта вообще не обойтись.

Хорошая новость: жевать смолу деревьев не придется. Есть и другие куда более съедобные продукты, которыми можно почистить зубы в экстренных случаях.

Дина Воронина

Ортодонт, главный врач клиники «Атмосфера улыбки», Санкт-Петербург, к.м.н.

Избавляемся от налета

«Конечно, данные меры не могут заменить зубную щетку, но все же иногда могут служить нам хорошими помощниками в уходе за полостью рта», — говорит ортодонт Дина Воронина.

Если вы ощущаете на эмали неприятный налет, эксперт советует пожевать твердые овощи и фрукты. Очистить зубы помогут:

  • морковь;

  • свекла;

  • капуста;

  • огурцы;

  • яблоки;

  • груши.

Кроме того, легкое абразивное действие оказывают орехи и семечки. А лучше всего избавляет от налета сельдерей.

«Сельдерей хорошо очищает зубы и массирует десны. Кроме того, он стимулирует слюноотделение. Это очень важно, так как слюна смывает бактерии, оседающие на эмали, и тем самым препятствует образованию желтого налета», — говорит Дина Воронина.

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Отбеливаем зубы

Конечно, фарфоровую белизну зубов с помощью фруктов не получить, однако слегка осветлить можно.

  • Ананас — способен сохранять белизну зубов.

  • Яблоки — яблочная кислота помогает немного осветлить зубы. Кроме того, данный фрукт отлично массирует десны.

Избавляемся от неприятного запаха

«Неприятный запах изо рта усиливается, когда размножаются бактерии, — объясняет наш эксперт.

Стоматолог рекомендует съесть ананас или клубнику, которые увеличивают слюноотделение и нейтрализуют вредные бактерии. Кроме того, устранить неприятный запах помогают морковь и брокколи.

«Однако все же лучше всего от неприятного запаха спасает жевательная резинка», — говорит Дина Воронина.

Исключите эти продукты, если вы не почистили зубы

Наш эксперт советует, что если вам крайне важно сохранить белоснежную чистую улыбку, а почистить зубы нет возможности, то хотя бы не употребляйте данные напитки и продукты:

  • кофе и чай;

  • красное вино;

  • цветные лимонады и ягодный сок;

  • темные ягоды;

  • шоколад и др.

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«Если же вы носите брекеты, исключите из рациона липкие продукты. Все, что налипло на поверхность зубов в брекетах, достаточно сложно прочистить даже ершиками и какими-то дополнительными щетками. Это дополнительный риск образования налета и кариеса, — предупреждает Дина Воронина. — Кроме того, придерживайтесь белой диеты, если проходите лечение на эстетических системах: такие брекеты могут окрашиваться. Рекомендуется исключить красящие продукты (черника, свекла, кофе и т.д.). И даже яркие помады способны оставлять свой след, который впитается в поверхность брекетов».

Автор текста:Ксения Воронежцева
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