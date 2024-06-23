12 продуктов, которые очистят зубы, если под рукой нет зубной пасты и щетки

«Если же вы носите брекеты, исключите из рациона липкие продукты. Все, что налипло на поверхность зубов в брекетах, достаточно сложно прочистить даже ершиками и какими-то дополнительными щетками. Это дополнительный риск образования налета и кариеса, — предупреждает Дина Воронина. — Кроме того, придерживайтесь белой диеты, если проходите лечение на эстетических системах: такие брекеты могут окрашиваться. Рекомендуется исключить красящие продукты (черника, свекла, кофе и т.д.). И даже яркие помады способны оставлять свой след, который впитается в поверхность брекетов ».