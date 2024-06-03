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Чекап холодильника: 12 пересоленных продуктов, которые мы едим и не замечаем опасности

До 80% соли, которую мы съедаем, это «скрытая» соль в продуктах. К примеру, даже мясное блюдо без каких-либо специй содержит 3-4 грамма соли.

3 июня 20241
продукты со скрытой солью, продукты с избытком соли, норма соли в день
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Считается, что совсем без соли жить нельзя, ведь это основной источник натрия в пище. Натрий выполняет в нашем организме несколько важных задач:

  • поддерживает водно-солевой и кислотно-щелочной баланс;

  • активирует ряд ферментов;

  • служит доставке определенных веществ через мембраны клеток;

  • поддерживает правильное осмотическое давление в крови — важнейший фактор, удерживающий жидкость в сосудистом русле.

Однако мало кто знает, что этот минерал естественным образом содержится и в других продуктах. А вот что бывает, когда мы употребляем слишком много натрия.

Варвара Веретюк
Медицина

Терапевт

«Для жизнедеятельности нам нужно менее 500 мг натрия в день, столько содержится в 1/4 чайной ложки соли без верха (1,27 грамма соли. — Прим. ред.). То есть для поддержания водно-солевого баланса организму требуется небольшое количество соли из пищи», — говорит терапевт Варвара Веретюк. 

При этом в большинстве стран обычный житель употребляет в среднем 10 граммов соли в день, а в России — около 12-14 граммов. Получается, что доза превышена минимум в 10 раз.

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По словам врача, натрий естественным образом присутствует в различных продуктах питания, включая молоко, мясо и морепродукты. И многие тысячелетия человечеству этого хватало: люди употребляли менее полграмма натрия в день без добавления соли.

Но в наши дни технологии приготовления пищи изменились. По словам эксперта, 75% лишней соли, а значит, и натрия люди получают с готовой едой.

Продукты, которые приводят к избытку натрия:

  • колбасы и сосиски, бекон, ветчина;

  • соленая рыба;

  • бульонные кубики, приправы с солью;

  • сода, разрыхлитель для теста (содержат натрий);

  • десерты, выпечка, хлеб;

  • пицца, фастфуд, снеки, чипсы;

  • полуфабрикаты;

  • консервы;

  • хлопья для завтрака;

  • сыр;

  • соленые орешки;

  • соевый и другие соусы, кетчуп, горчица.

«Примерно 5000 лет назад наши предки поняли, что соль — отличный консервант. И хотя сегодня сохранить пищу помогают технологии охлаждения и замораживания, люди от соли не отказались», — говорит терапевт.

Прошло много времени, но физиология человека не адаптировалась к большим дозам соли, она не в состоянии вывести из организма такое количество натрия.

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  • Повышается риск гипертонической болезни.

  • Повреждаются сосуды.

  • Появляются головные боли.

  • Выше риск деменции, болезни Альцгеймера.

  • Повышаются риски инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности.

  • Задерживается жидкость в организме, появляются отеки.

  • Повышается риск образования камней в почках, прогрессирует хроническая болезнь почек.

  • Увеличивается уровень воспаления.

  • Повреждается слизистая желудка. Выше риска заражения хеликобактер пилори и развития рака желудка.

  • Изменяется состав кишечной микробиоты, снижается содержание лактобацилл.

  • Усиливается выделение кальция с мочой, из-за чего выше риск остеопороза.

  • Нарушается жировой метаболизм, повышается риск избыточного веса и ожирения.

  • Усиливается всасывание глюкозы, увеличивается содержание инсулина в крови.

  • Повышается употребление жидкости и сладких напитков.

«Суммарное бремя болезней, связанных с избыточным потреблением соли, — 70 млн утраченных лет здоровой жизни и 3 млн смертей в год», — говорит терапевт Варвара Веретюк.

И все-таки иногда соленое может быть полезно: оно спасает при низком давлении.

«Соль повышает давление. Однако так же хорошо помогает при низком давлении достаточное употребление жидкости и регулярная умеренная физическая активность, тренирующая не только мышцы, но и сердечно-сосудистую систему», — комментирует врач.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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