Чекап холодильника: 12 пересоленных продуктов, которые мы едим и не замечаем опасности

Считается, что совсем без соли жить нельзя, ведь это основной источник натрия в пище. Натрий выполняет в нашем организме несколько важных задач:
поддерживает водно-солевой и кислотно-щелочной баланс;
активирует ряд ферментов;
служит доставке определенных веществ через мембраны клеток;
поддерживает правильное осмотическое давление в крови — важнейший фактор, удерживающий жидкость в сосудистом русле.
Однако мало кто знает, что этот минерал естественным образом содержится и в других продуктах. А вот что бывает, когда мы употребляем слишком много натрия.
Терапевт
«Для жизнедеятельности нам нужно менее 500 мг натрия в день, столько содержится в 1/4 чайной ложки соли без верха (1,27 грамма соли. — Прим. ред.). То есть для поддержания водно-солевого баланса организму требуется небольшое количество соли из пищи», —
При этом в большинстве стран обычный житель употребляет в среднем 10 граммов соли в день, а в России — около 12-14 граммов. Получается, что доза превышена минимум в 10 раз.
По словам врача, натрий естественным образом присутствует в различных продуктах питания, включая молоко, мясо и морепродукты. И многие тысячелетия человечеству этого хватало: люди употребляли менее полграмма натрия в день без добавления соли.
Но в наши дни технологии приготовления пищи изменились. По словам эксперта, 75% лишней соли, а значит, и натрия люди получают с готовой едой.
Продукты, которые приводят к избытку натрия:
колбасы и сосиски, бекон, ветчина;
соленая рыба;
бульонные кубики, приправы с солью;
сода, разрыхлитель для теста (содержат натрий);
десерты, выпечка, хлеб;
пицца, фастфуд, снеки, чипсы;
полуфабрикаты;
консервы;
хлопья для завтрака;
сыр;
соленые орешки;
соевый и другие соусы, кетчуп, горчица.
«Примерно 5000 лет назад наши предки поняли, что соль — отличный консервант. И хотя сегодня сохранить пищу помогают технологии охлаждения и замораживания, люди от соли не отказались», — говорит терапевт.
Прошло много времени, но физиология человека не адаптировалась к большим дозам соли, она не в состоянии вывести из организма такое количество натрия.
Как страдает организм из-за передозировки натрием
Повышается риск гипертонической болезни.
Повреждаются сосуды.
Появляются головные боли.
Выше риск деменции, болезни Альцгеймера.
Повышаются риски инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности.
Задерживается жидкость в организме, появляются отеки.
Повышается риск образования камней в почках, прогрессирует хроническая болезнь почек.
Увеличивается уровень воспаления.
Повреждается слизистая желудка. Выше риска заражения хеликобактер пилори и развития рака желудка.
Изменяется состав кишечной микробиоты, снижается содержание лактобацилл.
Усиливается выделение кальция с мочой, из-за чего выше риск остеопороза.
Нарушается жировой метаболизм, повышается риск избыточного веса и ожирения.
Усиливается всасывание глюкозы, увеличивается содержание инсулина в крови.
Повышается употребление жидкости и сладких напитков.
«Суммарное бремя болезней, связанных с избыточным потреблением соли, — 70 млн утраченных лет здоровой жизни и 3 млн смертей в год», — говорит терапевт Варвара Веретюк.
И все-таки иногда соленое может быть полезно: оно спасает при низком давлении.
«Соль повышает давление. Однако так же хорошо помогает при низком давлении достаточное употребление жидкости и регулярная умеренная физическая активность, тренирующая не только мышцы, но и сердечно-сосудистую систему», — комментирует врач.