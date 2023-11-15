Что произойдет в организме за неделю, если съедать всего один грамм соли

Часть участников неделю придерживалась питания с высоким содержанием соли: к своему обычному рациону они добавляли ежедневно 5,5 г соли (одну чайную ложку). В такой дозировке содержится 2,2 г пищевого натрия, в то время как ВОЗ считает предельно допустимой дозу менее 2 г натрия в день, или 5 г соли . А среднее потребление натрия взрослыми людьми во всем мире составляет 10,8 г соли.