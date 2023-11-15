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Что произойдет в организме за неделю, если съедать всего один грамм соли

«Ешьте меньше соленого», — советуют врачи. Но когда наступит заметный эффект от такой диеты, как правило, не говорят. И вот ученые наконец назвали реальные сроки: изменения в организме наступят уже через неделю.

15 ноября 2023
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iStock

Не так давно «Доктор Питер» рассказывал о новом открытии ученых. Оказывается, избыток соли в питании может спровоцировать развитие сахарного диабета второго типа.

Однако это не единственное последствие для здоровья, которое грозит любителям солененького. Натрий, входящий в состав соли, задерживает в организме лишнюю жидкость. Так возрастает нагрузка на сердце и повышается артериальное давление. Ну а высокое давление опасно такими страшными последствиями, как инфаркты и инсульты.

Поэтому первое, что советуют гипертоникам врачи, — есть как можно меньше соли. Но когда наступит долгожданный эффект, если сидеть на бессолевой диете? Ученые из Центра трансляционных и клинических сердечно-сосудистых исследований Вандербильта (США) назвали конкретные сроки.

За неделю на диете с низким содержанием соли систолическое артериальное давление снижается в среднем на 8 мм рт. ст.

В эксперименте участвовали 213 человек в возрасте от 50 до 75 лет. У 25% исследуемых давление было в норме, 20% держали гипертензию под контролем, неконтролируемой гипертензией страдал 31%, у 25% была нелеченая гипертония.

Часть участников неделю придерживалась питания с высоким содержанием соли: к своему обычному рациону они добавляли ежедневно 5,5 г соли (одну чайную ложку). В такой дозировке содержится 2,2 г пищевого натрия, в то время как ВОЗ считает предельно допустимой дозу менее 2 г натрия в день, или 5 г соли. А среднее потребление натрия взрослыми людьми во всем мире составляет 10,8 г соли.

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Другим добровольцам разрешили принимать в день не больше 1,2 г соли (содержание натрия — 500 мг), то есть буквально на кончике ножа.

В течение недели участники носили, не снимая, тонометр для круглосуточного мониторинга давления и ежедневно сдавали анализ мочи для оценки соблюдения диеты.

«Диета с низким содержанием соли вызвала снижение среднего артериального давления у 73,4% людей в среднем на 8 мм рт. ст. по сравнению с диетой с высоким содержанием соли», — озвучивает результаты эксперимента доктор медицинских наук Дипак К. Гупта.

Авторы исследования подчеркивают: снижение давления не зависело от статуса артериальной гипертензии и применения лекарств от давления.

Чтобы снизить потребление соли, врачи советуют отказаться от этих продуктов:

  1. Переработанное и копченое мясо: сосиски, бекон, ветчина.

  2. Консервы.

  3. Соленые снэки: чипсы, крекеры, орешки, сухарики и т.д.

  4. Магазинные соусы.

  5. Бульонные кубики, сухие смеси для приготовления супов, пасты и другие блюда.

  6. Замороженные полуфабрикаты.

  7. Фастфуд.

  8. Плавленые сыры.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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